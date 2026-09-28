Először próbál Föld körüli pályára állni a SpaceX óriásrakétája

A Starship hétfőn, szeptember 28-án indulhat a SpaceX dél-texasi bázisáról, a Starbase-ről. A 75 perces indítási ablak magyar idő szerint 14:15-kor nyílik meg. A Space.com szerint az eseményt a vállalat élőben közvetíti, a műsor már nagyjából fél órával a start előtt elkezdődik.

A Starship óriásrakéta felbocsátása egy júliusi teszt során

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Az eddigi teszteken még nem állt Föld körüli pályára a Starship

A maga 124 méteres magasságával a Starship a valaha épített legnagyobb és legerősebb rakéta.

Két fő részből áll:

a „Super Heavy” gyorsítófokozatból

és a felső fokozatot jelentő, 52 méter magas „Ship” űrhajóból.

Mindkettőt úgy tervezték, hogy gyorsan és teljes egészében újrahasznosíthatók legyenek.

A Starship először 2023 áprilisában repült. Az eddigi 13 útja mind szuborbitális volt, tehát az űreszköz egyszer sem állt Föld körüli pályára. A mostani, tizennegyedik teszt során ezt kísérlik meg először.

Műholdakat bocsátana ki, majd hatszor megkerülné a Földet

A Ship a tervek szerint 26 darab új generációs, Starlink Version 3 típusú internetes műholdat juttat az űrbe. Ezek lennének az első tagjai egy újonnan kiépülő, alacsony Föld körüli pályán keringő hálózatnak. Elon Musk elképzelései szerint a rendszer idővel akár 100 ezer űreszközből is állhat. A SpaceX jelenleg nagyjából 11 ezer Starlink-műholdat üzemeltet.

Az űrhajó hatszor kerülné meg a bolygót, mielőtt elkezdi a visszatérést.

A felszállástól számítva majdnem tíz óra múlva landolna a Csendes-óceánban, Chile partjainál. Ez jóval hosszabb út a korábbi teszteknél, amelyek legfeljebb 65 percig tartottak, és az Indiai-óceánban, Nyugat-Ausztrália partjainál értek véget.

A Super Heavy gyorsítófokozat ennél sokkal hamarabb visszatér: a tervek szerint mindössze hét perccel a start után landol a Mexikói-öbölben.

A holdi és marsi utak sokkal bonyolultabbak lesznek

A SpaceX hosszú távú célja, hogy mindkét fokozatot visszajuttassa az indítóállásra, ahol a torony „evőpálcikáknak” keresztelt karjai kapnák el őket. A Super Heavy esetében ezt már háromszor sikeresen megcsinálták, a Shippel viszont még nem próbálták. Az űrhajó elkapását majd egy későbbi repülésen tesztelik.