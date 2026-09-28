Történelmi siker SpaceX-nél: először állt Föld körüli pályára a Starship, de hamarabb tér vissza a Földre

A Starship első alkalommal jutott Föld körüli pályára a SpaceX hétfői, 14. tesztrepülésén. A texasi Starbase-ről indított, több mint 120 méter magas rendszer ezúttal már valódi orbitális küldetést hajtott végre, ami fontos mérföldkő a fejlesztés történetében.

A Starship ugyanis 14. tesztrepülésén először érte el a Föld körüli pályát

Fotó: BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Starship ráadásul nem csupán tesztként jutott el az űrbe: a küldetés során 26 Starlink V3 műholdat is sikeresen kiengedett.

Ezek a SpaceX új generációs műholdjai, amelyek a vállalat műholdas internetes hálózatának bővítését szolgálják.

Egy hajtómű is kiesett a repülés közben

A küldetés azonban nem zajlott teljesen problémamentesen. A repülés során az egyik hajtómű leállt, a Starship ennek ellenére folytatni tudta útját, és végül elérte a Föld körüli pályát – írja a Space.com.

A Starship 26 Starlink V3 műholdat is vitt magával

A mostani küldetés egyik fontos újdonsága, hogy a Starship már működőképes hasznos terhet szállított.

A 26 Starlink V3 műhold pályára állítása az első olyan alkalom, amikor a Starship valódi, üzemeltetésre szánt műholdakat juttatott az űrbe.

A SpaceX számára a siker azért is fontos, mert a vállalat hosszabb távon rendszeres Starship-repülésekkel szeretné megoldani a nagy mennyiségű műhold pályára állítását.

A tervezettnél hamarabb tér vissza a Starship

A küldetés eredeti terve szerint a Starship hosszabb időt töltött volna Föld körüli pályán, majd mintegy hat keringés után hajtotta volna végre a visszatérést.

A SpaceX azonban az első pályaellenőrzés után úgy döntött, hogy lerövidíti a repülést, és a tervezettnél hamarabb visszahozza az űrhajót.

A Starship időközben végrehajtotta a visszatéréshez szükséges fékezőmanővert az egyik Raptor 3 hajtómű segítségével. Az űrhajó jelenleg a Csendes-óceán északi része felé tart, ahol a tervek szerint a vízre szállással fejezi be történelmi tesztrepülését.