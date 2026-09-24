Évekig észrevétlenül károsíthatja a szívet ez a mindennapi dolog

A stressz és a tartós gyulladás között kapcsolatot találtak egy nagyszabású brit vizsgálatban, amely szerint a szervezetben hosszú ideig fennálló enyhe gyulladás a szív szerkezetében is változásokat hozhat létre. A kutatók szerint mindez évekkel azelőtt elkezdődhet, hogy valaki bármilyen szív- és érrendszeri tünetet észlelne.

Stressz: éveken át észrevétlenül változtathatja meg a szívet egy hatalmas kutatás szerint Fotó: FaustFoto

A kutatást az MRC Laboratory of Medical Sciences és az Imperial College London kutatói vezették. A szakemberek csaknem 480 ezer brit felnőtt adatait elemezték a UK Biobank adatbázisából, és a gyulladás mértékét egy GlycA nevű vérmarker segítségével vizsgálták. Az eredményeket szívképalkotási és genetikai adatokkal is összevetették.

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a legmagasabb gyulladásszinttel rendelkező emberek – a vizsgált csoport felső 20 százaléka – 43 százalékkal nagyobb kockázattal szenvedtek el szívinfarktust vagy stroke-ot, mint a legalacsonyabb gyulladásszintű csoportba tartozók.

A kutatók ugyanakkor nem azt állítják, hogy önmagában a stressz okozza ezeket a betegségeket. Az elemzés arra utal, hogy a tartós gyulladás egy lehetséges biológiai út lehet, amelyen keresztül az életkörülmények, az életmód és a lelki terhelés összefügghet a szív- és érrendszeri kockázattal.

Észrevétlenül változhat a szív szerkezete

A kutatók a gyulladás magasabb szintjét a szív fizikai átalakulásának jeleivel is összefüggésbe hozták. A magasabb gyulladásszintű embereknél vastagabb szívfalat, kisebb szívüregeket és gyengébb szívfeltöltődést figyeltek meg.

Ezek a változások hosszú idő alatt alakulhatnak ki, és kezdetben nem feltétlenül okoznak érzékelhető panaszokat. A kutatók szerint ugyanakkor idővel hozzájárulhatnak a szívelégtelenség kialakulásához.

A krónikus gyulladás akkor alakul ki, amikor az immunrendszer hosszabb időn keresztül enyhén aktivált állapotban marad, ahelyett hogy egy fertőzés vagy sérülés után visszatérne a nyugalmi állapotba. A tartós gyulladást korábban többek között daganatos betegségekkel és cukorbetegséggel is összefüggésbe hozták, és egyre több kutatás vizsgálja a szerepét a szívbetegségekben.