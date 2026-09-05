Új kezelés segíthet helyreállítani a stroke után károsodott agyat

Új lehetőséget találtak a stroke következtében károsodott agy regenerációjának támogatására a Duke Egyetem kutatói. Az injekcióval beadható bioanyag egereken végzett kísérletekben elősegítette új vérerek kialakulását, támogatta az idegszövet változásait, és javította az állatok mozgását. Az eredményeket a Cell Biomaterials tudományos folyóiratban közölték.

A stroke után kialakult agyi károsodás helyreállítását segítő bioanyagot egereken vizsgálták a kutatók

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az iszkémiás stroke akkor következik be, amikor egy vérrög elzárja az agy egy részének vérellátását. A gyors orvosi beavatkozással feloldhatják vagy eltávolíthatják a vérrögöt, ezzel pedig megmenthetik a még életképes agyszövetet. A már elpusztult szövetet azonban a vérkeringés helyreállítása nem képes pótolni. Súlyos esetben ezért az agyban az elpusztult szövet helyén üreg maradhat. A kutatók olyan módszert kerestek, amely ezen a területen kedvezőbb környezetet teremthet a szervezet saját regenerációs folyamatai számára.

A kutatók egy MAPS nevű, apró hidrogélrészecskékből felépülő porózus vázanyagot használtak. A szerkezetben lévő üres terek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a sejtek bejussanak a kezelt területre.

A kutatócsoport emellett az asztrocitáknak nevezett agyi sejtek által kibocsátott apró részecskéket, úgynevezett extracelluláris vezikulákat is felhasznált. Ezek fehérjéket, lipideket és genetikai anyagot szállítanak, és képesek befolyásolni más sejtek működését.

A vezikulákat a hidrogélrészecskék felszínéhez rögzítették, így az általuk közvetített jelzések a sérült területen koncentrálódhattak. Az IL-4 és C1q nevű jelzőmolekulák kombinációja különösen hatékonynak bizonyult bizonyos immunsejtek odavonzásában.

A kutatók egyik érdekes megfigyelése a neutrofilekhez kapcsolódott. Ezeket az immunsejteket a stroke korai szakaszában általában a gyulladással és a szövetkárosodással hozzák összefüggésbe. Az eredmények azonban arra utalnak, hogy megfelelő környezetben és a sérülés egy későbbi szakaszában a neutrofilek a regenerációt is támogathatják. Amikor a kutatók csökkentették a neutrofilekben gazdag immunsejt-populációt, jelentősen visszaesett az új vérerek képződése, és a bejuttatott vázanyag átépülése is kisebb mértékű volt.

A kezelt területen új vérerek jelentek meg, emellett a kutatók több axonrostot is kimutattak a sérült agyi területen és annak környezetében. Az axonok az idegsejtek nyúlványai, amelyek fontos szerepet töltenek be az idegi jelek továbbításában.