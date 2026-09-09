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vízhiány

Riasztó jóslat: a század végére a szárazföldek több mint 40 százaléka kiszáradhat

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A globális felmelegedés miatt egyre nagyobb területen jelentkezhet vízhiány a Földön. Egy új kutatás szerint a század végére a szárazföldek több mint 40 százalékát boríthatják száraz térségek. Ezek terjeszkedését azonban némileg lassíthatja a légköri szén-dioxid növényekre gyakorolt hatása.
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Száraz térségeknek azokat a területeket hívjuk, ahol a talajból és a növényekből több víz párolog el, mint amennyi csapadék hullik. A Kínai Erdészeti Akadémia kutatócsoportja azt vizsgálta, hogyan változik e régiók kiterjedése. Eredményeiket az Environmental Research Letters című tudományos folyóiratban tették közzé.

Száraz térségek, homokos táj, szárazság, globális felmelegedés, klímaváltozás, vízhiány, elsivatagosodás
A száraz térségek kiterjedése a globális felmelegedés miatt tovább növekedhet, fokozva a vízhiány és az elsivatagosodás veszélyét
Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Algériányi területtel nőhet a száraz térségek mérete

A szakemberek időjárási adatok és klímamodellek segítségével elemezték a jelenlegi helyzetet és a várható jövőbeli folyamatokat. Számításaik szerint a vizsgált alapidőszakban (1994 és 2023 között) a Föld szárazföldjeinek – az Antarktiszt nem számítva – közel 39 százaléka minősült száraz térségnek.

Az évszázad végére (2071 és 2100 között) ez az arány 39,3 és 40,3 százalék közé emelkedhet, attól függően, hogy mennyi üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. A legkedvezőtlenebb forgatókönyv alapján a száraz térségek 2,37 millió négyzetkilométerrel, vagyis nagyjából Algériányi területtel fognak növekedni. 

A leggyorsabb ütemben a már most is extrém száraz (hiperarid) vidékek fognak terjeszkedni.

A szén-dioxid meglepő módon fékezheti a folyamatot

Bár a klímaváltozás legfőbb okozója a légkörben felhalmozódó szén-dioxid, az üvegházhatású gáznak van egy meglepő, tompító hatása is. A magasabb szén-dioxid-koncentráció miatt a növények levelein található gázcserenyílások (sztómák) részlegesen bezáródnak, ezáltal a növények kevesebb vizet párologtatnak el. 

E vízmegtartó mechanizmus pedig némileg lassítja a száraz területek térhódítását.

Számos korábbi vizsgálat ezt a tényezőt még nem vette figyelembe. Egy tíz évvel ezelőtti tanulmány például azt vetítette előre, hogy 2100-ra a Föld szárazföldjeinek több mint felét (56 százalékát) boríthatják majd száraz vidékek. Bár az újabb, pontosabb modellek szerint a száraz területek növekedése továbbra is folytatódik, a folyamat a korábban feltételezettnél lassabb ütemben fog lezajlani.

Ausztráliát és Brazíliát formálhatja át leginkább a szárazság

A tanulmány szerint ebben az évszázadban Ausztráliában várható a legjelentősebb átalakulás, amelyet Brazília követ, de Afrika egyes részein is széleskörű eltolódások várhatók. Ha a korábban nedvesebb vidékeken tartóssá válik a szárazság, annak súlyos következményei lesznek: a száraz térségek térhódítása súlyosbíthatja a vízhiányt, az ökoszisztémák leromlását és az elsivatagosodást.

 

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