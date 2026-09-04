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szaturnusz

Rejtélyes tízszög jelent meg a Szaturnuszon

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A Hubble-űrtávcső felvételein egy hatalmas, tízoldalú felhőmintázatot fedeztek fel. A Szaturnusz déli pólusánál kialakult képződmény lassan mozog, és a megfigyelések alapján formája még változhat. A tízszög mintegy 167 820 kilométer széles, oldalai pedig egyenként nagyjából 16 782 kilométer hosszúak. A gázóriás északi pólusán korábban már találtak egy hasonló alakzatot, az azonban hatszögletű.
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szaturnuszVoyager-űrszondaNASA

A kutatók először a Hubble-űrtávcső 2023-as felvételein vették észre az új formát. A Szaturnusz forgástengelyének dőlése miatt a bolygó déli féltekéjét 2012 és 2023 között egyáltalán nem lehetett látni a Földről. A lassan mozgó tízszög körülbelül 800 nap alatt tesz meg egy teljes fordulatot a Szaturnusz körül.

Szaturnusz déli pólusa, tízszög alakú légköri hullám, Hubble-űrtávcső, gázóriás, felhőmintázat
A Szaturnusz déli pólusánál felfedezett hatalmas tízszög alakú légköri hullám a Hubble-űrtávcső felvételén
Fotó: Basque Country University, EHU

Hasonló folyamat hozhatta létre a Szaturnusz két mintázatát

A Szaturnusz északi sarkánál található, mintegy 32 000 kilométer széles hatszöget 1988-ban fedezték fel, amihez a NASA Voyager-szondáinak 1980-ban és 1981-ben gyűjtött adatait használták fel. Korábbi kutatások szerint az északi hatszöget egy kelet felé haladó légköri futóáramlás alakítja ki. Az áramlás apróbb zavarai hullámzóvá teszik a légmozgást, így jön létre a különleges hatszögforma. A déli tízszöget elemző számítógépes modellek hasonló folyamatot feltételeznek. Ezt a képződményt is egy kanyargó hullám hozhatta létre, amely egy ívelt pályán haladó futóáramlásba szorult.

A felhőalakzat még változhat

Míg az északi hatszög oldalai és csúcsai évtizedek óta egyformán sötétek, addig a tízszög egyes részeinek árnyalata eltérő. Ez arra utal, hogy az alakzat folyamatosan változik. A kutatók most arra keresik a választ, hogy a tízszög a következő években instabillá válik és felbomlik, vagy az erősödő napsugárzás hatására állandósul. A sugárzás ebben a térségben, nagyjából a déli szélesség 60. fokán, 2032-ben éri el a csúcspontját. A jövőbeli vizsgálatok a felhők, a légköri fátyolrétegek, a szelek és a hőmérsékleti viszonyok háromdimenziós térbeli szerkezetére is kiterjednek. 

A felfedezés részleteit a Science Advances folyóirat szeptember 2-i számában publikálták.

 

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