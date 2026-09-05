Rejtélyes jelenséget fedezett fel a NASA – ilyet még nem láttak

A Szaturnusz légkörében egy hatalmas, tízszög alakú képződményt fedeztek fel a kutatók. A NASA Hubble űrtávcsövének megfigyelései szerint a bolygó déli pólusát körülvevő légköri hullám viszonylag új jelenség lehet, amely jelenleg is változik és erősödik – számolt be róla a Science Daily.

A Szaturnusz különös tízszögét a Hubble űrtávcső megfigyelései alapján vizsgálják a kutatók (A kép illusztráció)

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A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a Szaturnusz északi pólusán már több mint négy évtizede ismert egy hatalmas, hatszög alakú légköri képződmény. A déli féltekén azonban eddig nem figyeltek meg hasonló, szabályos szerkezetet.

Az elmúlt években alakult ki a tízszög a Szaturnusz déli pólusán

A kutatók a Hubble 2023 óta készült felvételeinek segítségével követték vissza a tízszög kialakulását. A korábbi képeken még csak halvány jelei látszottak, később azonban egyre határozottabbá vált.

A jelenség felismerésében amatőr csillagászok is szerepet játszottak. Agustín Sánchez-Lavega, a Baszkföldi Egyetem kutatója Trevor Barry és Jean-Paul Oger amatőr csillagászokkal együtt 2024-es földi felvételeken figyelt fel egy hullámos sávra a déli pólus közelében. A 2025-ös megfigyelések már arra utaltak, hogy egy tízoldalú alakzat rajzolódik ki.

Ezután a kutatók a Hubble részletesebb felvételeit vizsgálták meg. Ezek megerősítették, hogy a jelenség legalább 2023 óta jelen van.

A felfedezés egyik legérdekesebb kérdése, hogy miért éppen most alakult ki a tízszög. A kutatók ugyanis évtizedek óta keresik a Szaturnusz északi hatszögének déli megfelelőjét.

A bolygót 2004 és 2017 között vizsgáló Cassini űrszonda felvételein nem találták nyomát egy ilyen hosszú életű képződménynek. A mostani megfigyelések ezért arra utalnak, hogy a tízszög csak az elmúlt években jelent meg.

A NASA kutatói szerint a jelenség ráadásul nem egyszerűen a felhők tetején kirajzolódó mintázat. A hullám a Szaturnusz légkörének több rétegén keresztül húzódik, vagyis függőleges irányban is kiterjedt légköri struktúráról van szó.

A felfedezés nemcsak a Szaturnusz megértése szempontjából lehet fontos. Az óriásbolygók légköri folyamatainak vizsgálata általánosabb ismereteket is adhat arról, hogyan alakulnak ki és maradnak fenn a nagyméretű légköri hullámok.