Sok beteg horrorisztikusnak találja a szemébe adott injekciókat, de ezt most kiválthatná egy magyar fejlesztés

A fénnyel aktiválható molekulák olyan szembetegségek kezelését célozzák, amelyekben kóros érképződés indul el a szemfenéken. Ilyen érburjánzás jellemzi az időskori makuladegeneráció nedves formáját, amely a sárgafoltot, az éleslátás helyét károsítja. Kóros érképződés a cukorbetegséghez kapcsolódó retinakárosodás, a diabéteszes retinopátia előrehaladott, úgynevezett proliferatív szakaszában is megjelenhet. A fejlesztés az érburjánzással járó esetekben kínálhatna új kezelési lehetőséget.

A szem egyes betegségeinél magyar fejlesztésű, fénnyel aktiválható gyógyszer válthatná ki a rendszeres injekciókat (illusztráció)

Fotó: CHASSENET / BSIP

Ezért van szükség a szembe adott injekciókra

A szem fényérzékeny rétegének, a retinának nagy az oxigénigénye. A kóros érképződést többféle folyamat, köztük a retina oxigénhiánya is elősegítheti. A rendellenes erekből folyadék szivároghat a környező szövetekbe, ami vizenyőt, más néven ödémát idézhet elő. Ez rontja a látást, és kezelés nélkül súlyos látásromláshoz vezethet.

A kóros érképződés kezelésének manapság a leggyakoribb módja a szem üvegtestébe adott injekció, melyet hazánkban is több tízezer beteg kap rendszeresen. Dr. Kovács Krisztián András az Origónak elmondta, hogy már az első néhány kezelés visszaszoríthatja az érburjánzást és az ödémát, így a beteg látása javulhat. A látásélesség változását betűtáblás vizsgálattal követik nyomon.

A javulás fenntartásához azonban a betegeknek 2-3 havonta ismételt injekciókra van szükségük, amelyek pontos gyakoriságát az alkalmazott készítmény és a páciens állapota határozza meg.

A kezelés elhagyása után a betegség ismét fellángolhat, és a látás romolhat.

Bár ritkán, de a beavatkozásnak súlyos szövődményei is lehetnek. Steril körülmények között végzett kezelésnél sem zárható ki teljesen, hogy kórokozó jusson a szembe, és súlyos szemen belüli fertőzést okozzon. Az injekció után emelkedhet a szemnyomás, és ritkán akár retinaleválás is előfordulhat.

A rendszeres szakorvosi ellátás költséges, és a betegek egy része nehezen viseli a kezelést. A kutató tapasztalatai szerint vannak, akik a szembe adott injekciótól való félelem miatt nem vállalják a terápiát.

„A kockázatok, a magas költségek és a kezelés nehéz elfogadása mind arra ösztönöztek minket, hogy egy új, jobb megoldást keressünk”

– hangsúlyozta a kutató, akit a koncepcióért idén Semmelweis Innovációs Díjjal tüntettek ki.