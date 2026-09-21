Tudtad? Ezt árulja el rólad, ha mindig 15 perccel korábban érkezel

Te is azok közé tartozol, akik semmi sem bíznak a véletlenre, és hosszú percekkel az előre lefixált időpontok előtt megérkeznek a találkákra? Akkor az alábbi személyiségjegyek talán illeni fognak rád! A mai, rohanó világban sokan nehezen tudják beosztani az idejüket, míg mások a legkaotikusabb körülmények közt is képesek arra, hogy 15 perccel odaérjenek a megbeszélt találkákra.

Hat személyiségjegy, amellyel a mindig korábban érkezők rendelkeznek / Fotó: Jaelynn Castillo / Unsplash (Képünk illusztráció)

Hat személyiségjegy, amellyel a mindig korábban érkezők rendelkeznek

1. Idegenkednek a stressztől

Egy 2023-as tanulmány szerint a stresszelkerülés az „olyan helyzetek iránt érzett ellenszenv, amelyek kimenetele előre nem meghatározott”. Azok az emberek, akik ódzkodnak a stressztől, nem kedvelik a túlterheltség érzését, ezért igyekeznek mindenütt korán megjelenni, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a bizonytalanság érzését.

2. Rendkívül lelkiismeretesek

A lelkiismeretesség egy olyan alapvető személyiségjegy, amely azt jelenti, hogy valaki megbízható és jól szervezett: mindig előre gondolkodik, mérlegeli a döntéseit, és tudatosan tervez, valamint hoz döntéseket. Ezek az emberek kellő önuralommal rendelkeznek ahhoz, hogy időben felkeljenek és elinduljanak, így nem kell a forgalom vagy egyéb váratlan események miatt aggódniuk. Emellett betartják az ígéreteiket, így sohasem érkeznek későn a különböző eseményekre és összejövetelekre.

3. Velük született tisztelettel rendelkeznek mások iránt

A késést a legtöbb kultúrában széles körben hatalmas udvariatlanságnak tartják, egyes esetekben pedig - mint amilyen a munkahelyi késés -, akár komoly következményeket is vonhat maga után. Azok emberek viszont, akik inkább korábban érkeznek, mély tiszteletet éreznek mások iránt, és készek áldozatot hozni azért, hogy betartsák az ígéreteiket és a kötelezettségeiket.

5. Irányításra való törekvés

Több oka is lehet annak, hogy bizonyos személyeknek kontrollra van szükségük: ennek forrása lehet a mélyen gyökerező szorongás vagy bizonytalanság, esetleg a perfekcionista hajlam. Ezek az emberek úgy érzik, ha lazán kezelik az eseményeket, katasztrófa fog bekövetkezni. Az időbeosztás pedig olyasmi, amit kézben tudnak tartani, azzal pedig, hogy korábban elindulnak, elejét vehetik annak, hogy váratlan események miatt késve érkezzenek.