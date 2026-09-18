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pszichológus

Összefüggésben áll a szemszín az intelligenciával? A pszichológusok most elárulják

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A kék szemet gyakran hozzák összefüggésbe a magasabb intelligenciával, a pszichológusok viszont nem találtak erre meggyőző bizonyítékot. A Current Psychology által idézett eredmények szerint a szemszín ugyan kiválthat bizonyos asszociációkat, magát az IQ-t azonban nem lehet belőle megjósolni.
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pszichológuskék szembizonyítékintelligenciaszemszín

A szem a lékek tükre, szokás mondani, emellett pedig számos tévhit vagy épp hiedelem fűződik hozzá. Ezek közé tartozik az is, hogy a kék szemet a magasabb intelligenciával hozzák összefüggésbe, az Egyesült Királyságbeli Edinburgh-i Egyetem pszichológusai azonban rámutattak arra, a kék szemű emberek feltételezett felsőbbrendűségébe vetett hit sokkal inkább sztereotípiákon, mintsem tudományos bizonyítékokon alapul. A kutatók azt is hangsúlyozták, a szemszín egy genetikai tulajdonság, az intelligencia pedig számos tényezőtől függ.

Kiderült: ilyen összefüggésben áll a szemszín az intelligenciával / Fotó: Ion Fet /  Unsplash (Képünk illusztráció)

Már évek óta kering az a hiedelem, hogy a kék szemű emberek nagy valószínűséggel analitikusabbak, gyakrabban érnek el szakmai sikereket, és rendelkeznek átlagon felüli képességekkel, a pszichológusok azonban úgy vélik, nincs bizonyíték az írisz színének és az intelligenciának az összefüggésére. A kutatók kiemelték, ezek a hiedelmek inkább kulturális felfogásból, mintsem megbízható tudományos megállapításokból fakadnak. 

A Current Psychology által idézett publikációkban a kék szemet a kreativitással, a jó szervezőkészséggel és a nyomás alatti hatékony teljesítménnyel is összefüggésbe hozták, ugyanakkor olyan, kevésbé kedvező összefüggéseket is megemlítettek, mint például az alacsonyabb empátia és a saját célokra való nagyobb összpontosítás. A szakértők azonban ekkor is hangsúlyozták, ezek csupán általános feltételezések, nem pedig kutatásokon alapuló bizonyítékok.

Mit mond a pszichológia a szemszínről?

A szemszín és a személyiség közötti kapcsolat iránti érdeklődés már régóta fennáll, a tudomány azonban nem nyújt megfelelő alapot ahhoz, hogy ezekből megbízható következtetéseket vonjunk le egy adott személy tulajdonságairól. 

Röviden és tömören tehát: a szemszín nem az intelligencia mértéke, és nem teszi lehetővé számunkra, hogy valakinek a képességeit a megjelenése alapján megítéljük.

(Via)

Szemszínek és a gyakori hiedelmek

Nem csupán az intelligenciát szokás kapcsolatba hozni a szemszínnel. A kék szemhez például a hiedelmek sokszor nem mindennapi kettősséget kapcsoltak, míg a barna szemű embereket gyakran hitték szenvedélyesnek, családcentrikusnak és nehezen megingathatónak. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

 

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