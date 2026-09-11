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szerelem

A szerelem matematikai szabályok alapján működhet – kutatók vizsgálják a tartós kapcsolatok titkát

40 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A szerelem alakulása bizonyos szempontból matematikai modellekkel is leírható – állítják a párkapcsolatok működését vizsgáló kutatók. A számítások nem azt próbálják megjósolni, ki kibe szeret bele, hanem azt mutatják meg, milyen folyamatok tehetnek egy kapcsolatot stabilabbá, és mikor kerülhet veszélybe annak fennmaradása.
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A szerelem és a matematika elsőre távolinak tűnhet egymástól, kutatók azonban évtizedek óta vizsgálják, hogy az érzelmek változása és a párkapcsolatok működése leírható-e matematikai modellekkel. A cél nem annak megjóslása, hogy két ember egymásba szeret-e, hanem annak megértése, mitől marad stabil egy kapcsolat a stressz és a konfliktusok ellenére.

párkapcsolat, matematika, tartós kapcsolat, érzelmek, vonzalom, párkapcsolati konfliktus, párkapcsolati válság, mesterséges intelligencia A szerelem változását leíró modellek a konfliktusok utáni helyreállást is vizsgálják (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
A szerelem változását leíró modellek a konfliktusok utáni helyreállást is vizsgálják (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash 

Laurent Pujo-Menjouet, a Lyoni I. Egyetem professzora és más kutatók úgynevezett dinamikus rendszerként vizsgálják a párkapcsolatokat. Ezekben a modellekben azt elemzik, hogyan változnak az érzelmek az idő múlásával, hogyan hatnak rájuk a külső körülmények, és miként reagálnak egymásra a felek.

A szerelem vizsgálatához az állatpopulációk matematikáját is felhasználták

A párkapcsolatok leírására alkalmazott matematikai módszerek egy része eredetileg egészen más célt szolgált. Egyes modelleket például állatpopulációk növekedésének és csökkenésének vizsgálatára dolgoztak ki. Ezek közé tartozik az úgynevezett Allee-hatás is. Ennek lényege, hogy ha egy populáció egy bizonyos kritikus szint alá csökken, sokkal nehezebbé válik a fennmaradása. A küszöbérték fölött viszont nagyobb eséllyel marad stabil.

Pujo-Menjouet szerint hasonló elgondolás alkalmazható a párkapcsolatokra. A modellek alapján egy kapcsolatnak is lehet olyan kritikus pontja, amely alatt már jelentősen megnő a tartós hanyatlás veszélye.

A kutató hangsúlyozta, hogy nem azt akarják kiszámítani, ki kibe fog beleszeretni. Arra keresik a választ, miért képesek egyes kapcsolatok átvészelni az élet nehézségeit, míg más párok fokozatosan eltávolodnak egymástól.

A matematikai modellek egyik központi eleme egy olyan küszöbérték, amely a kapcsolat stabilitásához szükséges minimális erősséget jelképezi.

Pujo-Menjouet szerint ha az érzelmek ez alá a szint alá kerülnek, és tartósan ott is maradnak, a modell a kapcsolat további gyengülését, végül pedig a különválást jelzi. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy matematikai képlet biztosan meg tudná jósolni egy kapcsolat végét.

A kutatók szerint a modell inkább a veszélyes folyamatok felismerésében lehet hasznos. A hétköznapi stressz, a viták és a külső problémák ugyanis önmagukban még nem feltétlenül vezetnek szakításhoz.

A döntő tényező az lehet, hogy a pár mennyire képes egy konfliktus vagy más nehézség után visszatérni egy stabil állapotba.

Három tényező befolyásolhatja a kapcsolat stabilitását

A bemutatott modell szerint a kapcsolat stabilitását a következő tényezők befolyásolhatják:

  1. a két ember közötti kölcsönös vonzalom;
  2. az érzelmek idővel bekövetkező természetes gyengülése;
  3. a partnerek egymásra adott érzelmi reakciói.

Ezek együttesen befolyásolhatják, mennyire ellenálló egy kapcsolat a stresszel és a konfliktusokkal szemben – tájékoztat a Science Daily.

A modellek egy része már azt is figyelembe veszi, hogy az emberek nem feltétlenül reagálnak azonnal egy-egy vitában. A válasz késleltetése egyes esetekben csillapíthatja, máskor viszont tovább fokozhatja a konfliktust.

A mesterséges intelligencia is segíthet a problémák felismerésében

A kutatók a matematikai modellek további fejlesztését is elképzelhetőnek tartják. Az egyik lehetséges irány a mesterséges intelligencia alkalmazása, amellyel a jövőben akár egyfajta korai figyelmeztető rendszert is létrehozhatnának. Egy ilyen megoldás elméletileg felismerhetné, amikor egy kapcsolat instabilabb állapot felé tart. Pujo-Menjouet ezt egy párkapcsolati GPS-hez hasonlította, amely nem azt mondaná meg, kit kell szeretni, hanem jelezné, merre tart a kapcsolat.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák a módszer korlátait. A modellek jelentős része nyugati társadalmakban megfigyelt párkapcsolati mintákra épül, miközben a kapcsolatok működését kulturális, vallási, társadalmi és gazdasági tényezők is befolyásolhatják.

Az emberi viselkedés ráadásul nem mindig kiszámítható. Az emberek változtathatnak a szokásaikon, segítséget kérhetnek, erősíthetik az egymás iránti elköteleződésüket, és olyan döntéseket hozhatnak, amelyeket egy matematikai modell nem képes előre látni.

A kutatók ezért az egyenleteket nem a kapcsolatok jövőjét biztosan megjósoló eszköznek tekintik. Elsősorban olyan tendenciák és kritikus pontok felismerésére használhatók, amelyek segíthetnek jobban megérteni, hogyan változik egy kapcsolat az idő múlásával.

 

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