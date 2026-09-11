A szerelem matematikai szabályok alapján működhet – kutatók vizsgálják a tartós kapcsolatok titkát

A szerelem és a matematika elsőre távolinak tűnhet egymástól, kutatók azonban évtizedek óta vizsgálják, hogy az érzelmek változása és a párkapcsolatok működése leírható-e matematikai modellekkel. A cél nem annak megjóslása, hogy két ember egymásba szeret-e, hanem annak megértése, mitől marad stabil egy kapcsolat a stressz és a konfliktusok ellenére.
Laurent Pujo-Menjouet, a Lyoni I. Egyetem professzora és más kutatók úgynevezett dinamikus rendszerként vizsgálják a párkapcsolatokat. Ezekben a modellekben azt elemzik, hogyan változnak az érzelmek az idő múlásával, hogyan hatnak rájuk a külső körülmények, és miként reagálnak egymásra a felek.
A szerelem vizsgálatához az állatpopulációk matematikáját is felhasználták
A párkapcsolatok leírására alkalmazott matematikai módszerek egy része eredetileg egészen más célt szolgált. Egyes modelleket például állatpopulációk növekedésének és csökkenésének vizsgálatára dolgoztak ki. Ezek közé tartozik az úgynevezett Allee-hatás is. Ennek lényege, hogy ha egy populáció egy bizonyos kritikus szint alá csökken, sokkal nehezebbé válik a fennmaradása. A küszöbérték fölött viszont nagyobb eséllyel marad stabil.
Pujo-Menjouet szerint hasonló elgondolás alkalmazható a párkapcsolatokra. A modellek alapján egy kapcsolatnak is lehet olyan kritikus pontja, amely alatt már jelentősen megnő a tartós hanyatlás veszélye.
A kutató hangsúlyozta, hogy nem azt akarják kiszámítani, ki kibe fog beleszeretni. Arra keresik a választ, miért képesek egyes kapcsolatok átvészelni az élet nehézségeit, míg más párok fokozatosan eltávolodnak egymástól.
A matematikai modellek egyik központi eleme egy olyan küszöbérték, amely a kapcsolat stabilitásához szükséges minimális erősséget jelképezi.
Pujo-Menjouet szerint ha az érzelmek ez alá a szint alá kerülnek, és tartósan ott is maradnak, a modell a kapcsolat további gyengülését, végül pedig a különválást jelzi. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy matematikai képlet biztosan meg tudná jósolni egy kapcsolat végét.
A kutatók szerint a modell inkább a veszélyes folyamatok felismerésében lehet hasznos. A hétköznapi stressz, a viták és a külső problémák ugyanis önmagukban még nem feltétlenül vezetnek szakításhoz.
A döntő tényező az lehet, hogy a pár mennyire képes egy konfliktus vagy más nehézség után visszatérni egy stabil állapotba.
Három tényező befolyásolhatja a kapcsolat stabilitását
A bemutatott modell szerint a kapcsolat stabilitását a következő tényezők befolyásolhatják:
- a két ember közötti kölcsönös vonzalom;
- az érzelmek idővel bekövetkező természetes gyengülése;
- a partnerek egymásra adott érzelmi reakciói.
Ezek együttesen befolyásolhatják, mennyire ellenálló egy kapcsolat a stresszel és a konfliktusokkal szemben – tájékoztat a Science Daily.
A modellek egy része már azt is figyelembe veszi, hogy az emberek nem feltétlenül reagálnak azonnal egy-egy vitában. A válasz késleltetése egyes esetekben csillapíthatja, máskor viszont tovább fokozhatja a konfliktust.
A mesterséges intelligencia is segíthet a problémák felismerésében
A kutatók a matematikai modellek további fejlesztését is elképzelhetőnek tartják. Az egyik lehetséges irány a mesterséges intelligencia alkalmazása, amellyel a jövőben akár egyfajta korai figyelmeztető rendszert is létrehozhatnának. Egy ilyen megoldás elméletileg felismerhetné, amikor egy kapcsolat instabilabb állapot felé tart. Pujo-Menjouet ezt egy párkapcsolati GPS-hez hasonlította, amely nem azt mondaná meg, kit kell szeretni, hanem jelezné, merre tart a kapcsolat.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák a módszer korlátait. A modellek jelentős része nyugati társadalmakban megfigyelt párkapcsolati mintákra épül, miközben a kapcsolatok működését kulturális, vallási, társadalmi és gazdasági tényezők is befolyásolhatják.
Az emberi viselkedés ráadásul nem mindig kiszámítható. Az emberek változtathatnak a szokásaikon, segítséget kérhetnek, erősíthetik az egymás iránti elköteleződésüket, és olyan döntéseket hozhatnak, amelyeket egy matematikai modell nem képes előre látni.
A kutatók ezért az egyenleteket nem a kapcsolatok jövőjét biztosan megjósoló eszköznek tekintik. Elsősorban olyan tendenciák és kritikus pontok felismerésére használhatók, amelyek segíthetnek jobban megérteni, hogyan változik egy kapcsolat az idő múlásával.