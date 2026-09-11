A szerelem matematikai szabályok alapján működhet – kutatók vizsgálják a tartós kapcsolatok titkát

A szerelem és a matematika elsőre távolinak tűnhet egymástól, kutatók azonban évtizedek óta vizsgálják, hogy az érzelmek változása és a párkapcsolatok működése leírható-e matematikai modellekkel. A cél nem annak megjóslása, hogy két ember egymásba szeret-e, hanem annak megértése, mitől marad stabil egy kapcsolat a stressz és a konfliktusok ellenére.

A szerelem változását leíró modellek a konfliktusok utáni helyreállást is vizsgálják (A kép illusztráció)

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Laurent Pujo-Menjouet, a Lyoni I. Egyetem professzora és más kutatók úgynevezett dinamikus rendszerként vizsgálják a párkapcsolatokat. Ezekben a modellekben azt elemzik, hogyan változnak az érzelmek az idő múlásával, hogyan hatnak rájuk a külső körülmények, és miként reagálnak egymásra a felek.

A szerelem vizsgálatához az állatpopulációk matematikáját is felhasználták

A párkapcsolatok leírására alkalmazott matematikai módszerek egy része eredetileg egészen más célt szolgált. Egyes modelleket például állatpopulációk növekedésének és csökkenésének vizsgálatára dolgoztak ki. Ezek közé tartozik az úgynevezett Allee-hatás is. Ennek lényege, hogy ha egy populáció egy bizonyos kritikus szint alá csökken, sokkal nehezebbé válik a fennmaradása. A küszöbérték fölött viszont nagyobb eséllyel marad stabil.

Pujo-Menjouet szerint hasonló elgondolás alkalmazható a párkapcsolatokra. A modellek alapján egy kapcsolatnak is lehet olyan kritikus pontja, amely alatt már jelentősen megnő a tartós hanyatlás veszélye.

A kutató hangsúlyozta, hogy nem azt akarják kiszámítani, ki kibe fog beleszeretni. Arra keresik a választ, miért képesek egyes kapcsolatok átvészelni az élet nehézségeit, míg más párok fokozatosan eltávolodnak egymástól.

A matematikai modellek egyik központi eleme egy olyan küszöbérték, amely a kapcsolat stabilitásához szükséges minimális erősséget jelképezi.

Pujo-Menjouet szerint ha az érzelmek ez alá a szint alá kerülnek, és tartósan ott is maradnak, a modell a kapcsolat további gyengülését, végül pedig a különválást jelzi. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy matematikai képlet biztosan meg tudná jósolni egy kapcsolat végét.

A kutatók szerint a modell inkább a veszélyes folyamatok felismerésében lehet hasznos. A hétköznapi stressz, a viták és a külső problémák ugyanis önmagukban még nem feltétlenül vezetnek szakításhoz.

A döntő tényező az lehet, hogy a pár mennyire képes egy konfliktus vagy más nehézség után visszatérni egy stabil állapotba.