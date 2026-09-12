Riasztó magyar adat látott napvilágot: sokkal több életet lehetne megmenteni

A kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúér-betegség. Bár az érintettek átlagéletkora 70 év, a tragédia a fiatalokat és a sportolókat sem kerüli el. Náluk gyakran korábban fel nem ismert, genetikai eredetű szívbetegség áll a háttérben.

Szívmegállás: ezt mindenkinek tudnia kellene az életmentésről.

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Szívmegállás: öt perc alatt eldőlhet minden

Az agy ötperces keringésmegállás után visszafordíthatatlan károsodást szenvedhet, minden percnyi késlekedés pedig 3–6 százalékkal csökkenti a túlélés esélyét

– figyelmeztetett dr. Kovács Enikő, a Magyar Resuscitatiós Társaság elnöke.

Dániában a laikusok által megkezdett újraélesztések arányának növekedésével több mint kétszeresére emelkedett a 30 napos túlélés. Magyarországon egy 2018 és 2023 között végzett vizsgálat szerint a betegek mindössze 9,1 százalékánál tért vissza a spontán keringés a helyszínen. A sikeresen leadott AED-sokk ugyanakkor körülbelül háromszorosára növelte ennek esélyét.

A szakértők ezért azt hangsúlyozzák: nem szabad tétlenül várni a mentők érkezésére. Azonnal meg kell kezdeni a mellkasi nyomást, és használni kell a közelben elérhető defibrillátort.

A SzívCity alkalmazás jelenleg több mint kétezer hazai AED-t tart nyilván, riasztás esetén pedig a legközelebbi képzett elsősegélynyújtót is a helyszínre irányítja. A szakemberek egy egységes országos AED-program kialakítását, valamint az újraélesztés iskolai oktatásának erősítését sürgetik.