Tényleg összetörhet az ember szíve? Megérkezett a tudományos bizonyíték

A Takotsubo-szindróma, közismert nevén az „összetört szív szindróma”, hirtelen kialakuló szívbetegség, amely leggyakrabban a menopauza után lévő nőket érinti. Kiválthatja erős érzelmi vagy fizikai stressz, és a kezdeti tünetei rendkívül hasonlóak lehetnek a szívrohaméhoz.

Szívroham vagy összetört szív? Új teszt segíthet megkülönböztetni a kettőt

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A betegség a kezdetben akut szívkoszorúér-szindrómára gyanús betegek mintegy 2 százalékánál fordul elő, az akut koronária szindrómával kórházba kerülő nők között pedig akár minden tizedik esetben is Takotsubo-szindrómáról lehet szó.

A két állapot közötti egyik legfontosabb különbség, hogy Takotsubo-szindróma esetén nem a szívkoszorúerek elzáródása okozza a problémát. A betegeknek ugyanakkor lehet mellkasi fájdalmuk, eltérést mutathat az EKG-juk, és megemelkedhetnek a szívizom károsodására utaló enzimek szintjei is.

Szívroham vagy összetört szív? Mesterséges intelligencia segített megtalálni a különbséget

A Zürichi Egyetem és a Greifswaldi Egyetem kutatóival együttműködő nemzetközi kutatócsoport ezért egy új diagnosztikai rendszert fejlesztett ki. A BioTAK pontszám a biológiai nemet több, vérből kimutatható biomarkerrel kombinálja.

A kutatók mesterséges intelligenciát használtak annak meghatározására, hogy a vizsgált biomarkerek közül melyek hordozzák a legtöbb hasznos információt a Takotsubo-szindróma felismeréséhez. Az így kiválasztott tényezőkből alakították ki a klinikai döntéstámogató rendszert.

A módszert egy közel 1800 betegből álló, független betegcsoporton is tesztelték. A kutatók szerint a BioTAK az esetek közel 90 százalékában helyesen sorolta be a résztvevőket még a szívkatéterezés előtt.

A vizsgálat több mint 3600, akut koronária szindrómával vagy Takotsubo-szindrómával diagnosztizált beteg adataira épült. Az elemzésben a svájci SPUM-ACS és a nemzetközi InterTAK regiszter adatait is felhasználták. Az eredményeket az European Heart Journal folyóiratban publikálták.

Az agy és a szív kapcsolata is fontos lehet

A kutatás nemcsak a gyorsabb diagnózis szempontjából lehet jelentős. A kutatók két olyan új biomarkert is azonosítottak, amelyek szerintük fontos információkat adhatnak a Takotsubo-szindróma kialakulásáról.