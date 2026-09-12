Tényleg összetörhet az ember szíve? Megérkezett a tudományos bizonyíték

A Takotsubo-szindróma, közismert nevén az „összetört szív szindróma”, hirtelen kialakuló szívbetegség, amely leggyakrabban a menopauza után lévő nőket érinti. Kiválthatja erős érzelmi vagy fizikai stressz, és a kezdeti tünetei rendkívül hasonlóak lehetnek a szívrohaméhoz.
A betegség a kezdetben akut szívkoszorúér-szindrómára gyanús betegek mintegy 2 százalékánál fordul elő, az akut koronária szindrómával kórházba kerülő nők között pedig akár minden tizedik esetben is Takotsubo-szindrómáról lehet szó.
A két állapot közötti egyik legfontosabb különbség, hogy Takotsubo-szindróma esetén nem a szívkoszorúerek elzáródása okozza a problémát. A betegeknek ugyanakkor lehet mellkasi fájdalmuk, eltérést mutathat az EKG-juk, és megemelkedhetnek a szívizom károsodására utaló enzimek szintjei is.
Szívroham vagy összetört szív? Mesterséges intelligencia segített megtalálni a különbséget
A Zürichi Egyetem és a Greifswaldi Egyetem kutatóival együttműködő nemzetközi kutatócsoport ezért egy új diagnosztikai rendszert fejlesztett ki. A BioTAK pontszám a biológiai nemet több, vérből kimutatható biomarkerrel kombinálja.
A kutatók mesterséges intelligenciát használtak annak meghatározására, hogy a vizsgált biomarkerek közül melyek hordozzák a legtöbb hasznos információt a Takotsubo-szindróma felismeréséhez. Az így kiválasztott tényezőkből alakították ki a klinikai döntéstámogató rendszert.
A módszert egy közel 1800 betegből álló, független betegcsoporton is tesztelték. A kutatók szerint a BioTAK az esetek közel 90 százalékában helyesen sorolta be a résztvevőket még a szívkatéterezés előtt.
A vizsgálat több mint 3600, akut koronária szindrómával vagy Takotsubo-szindrómával diagnosztizált beteg adataira épült. Az elemzésben a svájci SPUM-ACS és a nemzetközi InterTAK regiszter adatait is felhasználták. Az eredményeket az European Heart Journal folyóiratban publikálták.
Az agy és a szív kapcsolata is fontos lehet
A kutatás nemcsak a gyorsabb diagnózis szempontjából lehet jelentős. A kutatók két olyan új biomarkert is azonosítottak, amelyek szerintük fontos információkat adhatnak a Takotsubo-szindróma kialakulásáról.
Az egyik fehérje olyan neuropeptidek aktiválásában vesz részt, amelyek összefüggésben állnak többek között a stresszreakciókkal, a szorongással, az erek működésével és az autonóm idegrendszerrel. A másik olyan fehérjéhez kapcsolódik, amely az érelmeszesedéses plakkok stabilitásával áll összefüggésben.
A kutatók szerint ezek az eredmények arra utalnak, hogy az „összetört szív szindróma” hátterében olyan biológiai folyamatok is szerepet játszhatnak, amelyek eltérnek a klasszikus szívrohamot okozó érelmeszesedéstől.
A BioTAK pontszám ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a szívkatéterezésre többé ne lenne szükség. A kutatók szerint a módszer elsősorban abban segíthet, hogy az orvosok már a sürgősségi ellátás korai szakaszában pontosabban felmérjék, milyen betegség állhat a tünetek hátterében.
A szakemberek további vizsgálatokkal szeretnék megállapítani, hogy a BioTAK rendszeres alkalmazása javíthatja-e a Takotsubo-szindróma felismerését és kezelését, valamint csökkentheti-e egyes betegeknél a szükségtelen invazív vizsgálatok számát.