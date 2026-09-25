A Nap katasztrofális szuperkitörésekre is képes lehet

A Max Planck Naprendszerkutató Intézet Natalie Krivova vezette kutatócsoportja jelenleg is azt elemzi, vajon fizikailag adottak-e a feltételek egy szuperkitöréshez a Napon. Azt azonban egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy mekkora az esélye egy ilyen eseménynek.
Történhet-e szuperkitörés? A napfoltok mérete adhat választ a kérdésre
A kutatók a NASA Solar Dynamics Observatory nevű műholdjának adatai alapján vizsgálták meg a 2010 és 2016 közötti 300 legerősebb napkitörést. Azt akarták kideríteni, milyen összefüggés van a felszabaduló energia és az eseményt elindító úgynevezett aktív terület mérete között.
Miután a szakemberek statisztikai összefüggést állapítottak meg az energia és a terület nagysága között, az erre épülő modellt a valaha megfigyelt legnagyobb napfoltcsoportokra is alkalmazták. A foltokból megbecsülték az aktív területek kiterjedését, majd kiszámolták a belőlük kiinduló kitörések lehetséges maximális erejét.
Eredményeik – melyeket a Philosophical Transactions of the Royal Society A folyóiratban publikáltak – alapján ezek a hatalmas területek elméletileg valóban képesek lettek volna egy szuperkitörés előidézésére.
Mekkora esély van egy szuperkitörésre?
Bár a vizsgált időszakban a Napon nem történt szuperkitörés, a kutatók feltételezték, hogy a kisebb eseményeknél megfigyelt összefüggések a jóval hevesebb kitörésekre is érvényesek.
Éppen ezért a mostani eredmény egy tisztán elméleti becslés: nem ad választ arra, hogy milyen valószínűséggel vagy milyen gyakran számíthatunk ilyen szélsőséges jelenségekre.
Korábbi tanulmányok ugyan kimutatták, hogy a Naphoz hasonló csillagokon átlagosan százévente fordul elő egy-egy szuperkitörés, de fontos hangsúlyozni, hogy ez csupán több ezer csillag adatain alapuló statisztikai átlag. Vagyis egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Napon is ilyen szabályos időközönként következnének be rendkívül heves kitörések.
Súlyos zavarokat okozna a Földön
Egy Földet telibe találó szuperkitörés katasztrofális hatással lenne a modern technológiára:
- megbéníthatná az elektromos hálózatokat,
- tönkretehetné a műholdakat,
- és globális kommunikációs káoszt okozhatna.
Hogy mire képes egy ilyen esemény, arra már láttunk szerényebb példát. A 2003 őszén történt erős napkitörések – bár meg sem közelítették egy szuperkitörés erejét – a Föld körül keringő űreszközök több mint felét érintették, komoly zavarokat okozva a rádiókommunikációban és a GPS-hálózatokban.
Az új kutatási eredmények éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy létfontosságú az elektromos és kommunikációs rendszereink védelme. Ahhoz azonban, hogy felkészülhessünk, pontosan meg kell ismernünk, milyen szélsőséges viharokra képes a laikusok számára békésnek tűnő Nap.
Az aktív területek a napfoltokhoz kapcsolódó, rendkívül erős és összetett mágneses térrel rendelkező régiók, amelyekből egy-egy kitörés során hirtelen hatalmas mennyiségű energia szabadul fel.