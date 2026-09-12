Rákgyilkos fegyvert készítettek a köldökzsinórvérből

A T-sejt-terápia egyik formája a T-sejt-receptor-terápia (röviden TCR-terápia). Ennek lényege, hogy a T-sejteket genetikailag úgy módosítják, hogy felismerjék és megtámadják a rákos sejteket. Míg a CAR-T-sejt-terápia a daganatsejtek külső felszínén lévő fehérjéket veszi célba, addig a TCR-terápia a sejtek belsejében termelődő, majd a felszínre kerülő fehérjetöredékeket is képes érzékelni. Ez azért kiemelten fontos a szolid daganatok esetében, mert a rosszindulatú elváltozásokhoz vezető molekuláris folyamatok jelentős része a sejtek belsejében zajlik.

A T-sejt-terápia során az immunrendszer T-sejtjeit a daganatsejtek felismerésére és elpusztítására használják

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Hetekig tarthat a személyre szabott T-sejt-terápia elkészítése

A jelenlegi TCR-terápiákhoz leggyakrabban a betegek saját T-sejtjeit használják fel alapanyagként. A folyamat azonban rendkívül időigényes, akár hetekig is eltarthat, a költsége pedig a 100 ezer dollárt is meghaladhatja.

Egészséges donorok T-sejtjeiből előre elkészíthető és tárolható terápiákat lehetne fejleszteni, amelyeket később több betegen is alkalmazhatnának. A donorsejtek használata azonban kockázatos, mivel úgynevezett "graft-versus-host" betegséget okozhatnak. Ilyenkor az átültetett immunsejtek a beteg egészséges szöveteit is megtámadják.

Az UCLA kutatói ezért egy olyan új módszert kerestek, amellyel nagyobb mennyiségben állíthatók elő a terápiás sejtek anélkül, hogy szövődményeket okoznának.

A vérképző őssejtek jelentették a kiindulópontot

A Cell Reports Medicine folyóiratban bemutatott eljárás különlegessége, hogy nem érett donor-T-sejteket használ alapként. A kutatók ehelyett adományozott köldökzsinórvérből nyert vérképző őssejtekkel dolgoztak, amelyekből a vér- és immunsejtek összes fő típusa képes kifejlődni.

Az őssejtekbe egy olyan receptor génjét ültették be, amely felismeri a szolid daganatokban gyakran előforduló NY-ESO-1 nevű fehérje töredékeit. A módosított őssejteket ezután laboratóriumi körülmények között érett T-sejtekké alakították. Az így létrehozott sejtek az AlloESO-T-sejt nevet kapták.

Mivel a célzott receptort még a sejtek érése előtt beépítették, nem alakult ki rajtuk az érett donor-T-sejtekre jellemző, véletlenszerű receptorkészlet. Ennek köszönhetően gyakorlatilag minden újonnan létrejött sejt ugyanazt a receptort hordozta, és pontosan ugyanazt a daganatot vette célba. Ez jelentősen csökkentheti annak veszélyét, hogy az immunsejtek az egészséges szövetek ellen forduljanak. A hagyományos, érett donor-T-sejteken alapuló kezeléseknél ezt a problémát csak további génszerkesztéssel, a meglévő receptorok kikapcsolásával lehetett megoldani.