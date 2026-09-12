Rákgyilkos fegyvert készítettek a köldökzsinórvérből

A T-sejt-terápia egyik formája a T-sejt-receptor-terápia (röviden TCR-terápia). Ennek lényege, hogy a T-sejteket genetikailag úgy módosítják, hogy felismerjék és megtámadják a rákos sejteket. Míg a CAR-T-sejt-terápia a daganatsejtek külső felszínén lévő fehérjéket veszi célba, addig a TCR-terápia a sejtek belsejében termelődő, majd a felszínre kerülő fehérjetöredékeket is képes érzékelni. Ez azért kiemelten fontos a szolid daganatok esetében, mert a rosszindulatú elváltozásokhoz vezető molekuláris folyamatok jelentős része a sejtek belsejében zajlik.
Hetekig tarthat a személyre szabott T-sejt-terápia elkészítése
A jelenlegi TCR-terápiákhoz leggyakrabban a betegek saját T-sejtjeit használják fel alapanyagként. A folyamat azonban rendkívül időigényes, akár hetekig is eltarthat, a költsége pedig a 100 ezer dollárt is meghaladhatja.
Egészséges donorok T-sejtjeiből előre elkészíthető és tárolható terápiákat lehetne fejleszteni, amelyeket később több betegen is alkalmazhatnának. A donorsejtek használata azonban kockázatos, mivel úgynevezett "graft-versus-host" betegséget okozhatnak. Ilyenkor az átültetett immunsejtek a beteg egészséges szöveteit is megtámadják.
Az UCLA kutatói ezért egy olyan új módszert kerestek, amellyel nagyobb mennyiségben állíthatók elő a terápiás sejtek anélkül, hogy szövődményeket okoznának.
A vérképző őssejtek jelentették a kiindulópontot
A Cell Reports Medicine folyóiratban bemutatott eljárás különlegessége, hogy nem érett donor-T-sejteket használ alapként. A kutatók ehelyett adományozott köldökzsinórvérből nyert vérképző őssejtekkel dolgoztak, amelyekből a vér- és immunsejtek összes fő típusa képes kifejlődni.
Az őssejtekbe egy olyan receptor génjét ültették be, amely felismeri a szolid daganatokban gyakran előforduló NY-ESO-1 nevű fehérje töredékeit. A módosított őssejteket ezután laboratóriumi körülmények között érett T-sejtekké alakították. Az így létrehozott sejtek az AlloESO-T-sejt nevet kapták.
Mivel a célzott receptort még a sejtek érése előtt beépítették, nem alakult ki rajtuk az érett donor-T-sejtekre jellemző, véletlenszerű receptorkészlet. Ennek köszönhetően gyakorlatilag minden újonnan létrejött sejt ugyanazt a receptort hordozta, és pontosan ugyanazt a daganatot vette célba. Ez jelentősen csökkentheti annak veszélyét, hogy az immunsejtek az egészséges szövetek ellen forduljanak. A hagyományos, érett donor-T-sejteken alapuló kezeléseknél ezt a problémát csak további génszerkesztéssel, a meglévő receptorok kikapcsolásával lehetett megoldani.
A sejtek kétféle módon is felismerik a daganatot
A szolid daganatok sejtjei még egyetlen tumoron belül is nagyban eltérhetnek egymástól. Ráadásul egy részük idővel elveszítheti vagy elrejtheti azt a molekuláris markert, amely a kezelés célpontjául szolgál.
A jelenséget antigénvesztésnek hívják, és emiatt egy pusztán egyetlen célpontra épülő terápia könnyen elveszítheti a hatékonyságát.
Az AlloESO-T-sejtek azonban az NY-ESO-1-et felismerő receptor mellett természetes ölősejt-receptorokkal is rendelkeznek. Ezek képesek érzékelni a daganatsejtek felszínén megjelenő, sejtszintű stresszre utaló jeleket.
A második felismerési mód lehetővé teszi a módosított T-sejtek számára, hogy akkor is elpusztítsák a daganatsejteket, ha azok a felszínükön már nem jelenítik meg az NY-ESO-1 fehérjét.
Az elképzelést az emberi melanóma-, petefészekrák- és prosztataráksejtekkel végzett laboratóriumi kísérletek is igazolták.
Egérmodellekben egyetlen adagnyi terápiás immunsejt megfékezte a daganatot
- A petefészekrákos egérmodellekben már egyetlen adag AlloESO-T-sejt tartósan visszaszorította a daganat növekedését, és meghosszabbította az állatok életét. Ezzel szemben a hagyományos eljárással módosított érett donor-T-sejtek csak részleges eredményt értek el, ráadásul az állatoknál kialakult a graft-versus-host betegség is.
- A melanómával megbetegített modellekben az AlloESO-T-sejtek sikeresen lassították a tumor növekedését, és késleltették a betegség kiújulását, míg a kontrollként használt hagyományos donor-T-sejtek csak átmeneti javulást hoztak.
Egyetlen infúziót követően az AlloESO-T-sejtek száma a százszorosára nőtt. A sejtek behatoltak a daganatokba, ott tovább szaporodtak, és heteken át aktívak maradtak, miközben az egészséges szerveket nagyrészt elkerülték. Ezzel ellentétben a hagyományosan módosított donor-T-sejtek felhalmozódtak a májban és a tüdőben, ahol mérgező hatást fejtettek ki.
Hat hét alatt hatalmas mennyiségű terápiás sejt állítható elő
Az új eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy viszonylag kevés alapanyagból is óriási mennyiségű terápiás sejt nyerhető. A kutatók szerint mindössze néhány köldökzsinórvérből származó őssejtből hat hét alatt akár több billió sejt is létrehozható, ami több ezer kezelésre is elegendő lehet.
A terápiás sejtek előállítási költségét adagonként nagyjából 5000 dollárra becsülik, ami töredéke a jelenlegi, személyre szabott T-sejt-kezelések sokszor százezer dollárt is meghaladó árának. Fontos azonban kiemelni, hogy az 5000 dollár egyelőre csak becslés, nem pedig a tényleges klinikai ár.
Más daganatcélpontokhoz is hozzáigazítható
A kutatók az AlloESO-T-rendszert nem csupán az NY-ESO-1 fehérje elleni harcra szánják: akár másik tumorantigént felismerő receptor génje is beépíthető az őssejtekbe.
Ezáltal más célpontokat támadó T-sejteket is elő lehetne állítani a jövőben.
Embereken még nem próbálták ki a módszert
Az AlloESO-T-sejteket eddig kizárólag laboratóriumi körülmények között és állatkísérletekben vizsgálták, embereken végzett klinikai tesztek még nem történtek. Ebből kifolyólag az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) egyelőre nem minősítette a terápiát biztonságosnak vagy hatásosnak emberi alkalmazásra.
Az eddigi eredmények tehát még nem garantálják, hogy a módszer az embereknél is ugyanolyan hatásos és biztonságos lesz, mint az állatkísérletekben. Ennek egyértelmű megállapításához további humán vizsgálatokra van szükség.