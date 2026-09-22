Csendes gyilkosok az ételünkben: 8 adalékanyag, amely károsíthatja a szívet

A European Heart Journal című folyóiratban megjelent tanulmány keretében több mint 112 ezer francia önkéntes adatait elemezték. A résztvevők tartósítószer-fogyasztását részletes étkezési naplók alapján vizsgálták: félévente, három egymást követő napon fel kellett jegyezniük, hogy pontosan mit ettek és ittak. Egészségi állapotukat átlagosan hét-nyolc éven át követték nyomon, kifejezetten a magas vérnyomásra és a szív- és érrendszeri megbetegedésekre fókuszálva.

A tartósítószerek fogyasztása egyes kutatások szerint összefügghet a magas vérnyomás és a szívbetegségek emelkedett kockázatával

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A tartósítószerek lehetséges hatásai: magas vérnyomás és szívbetegségek

A kutatás során a tartósítószereket két fő csoportra osztották. A nem antioxidáns jellegű tartósítószerek elsősorban a potenciálisan káros mikroorganizmusok, például a baktériumok és a penészgombák szaporodását gátolják. Ezzel szemben az antioxidáns hatású változatok az oxidáció lassításával akadályozzák meg, hogy az élelmiszerek megbarnuljanak vagy megavasodjanak.

Azok körében, akik a legnagyobb mennyiségben fogyasztottak nem antioxidáns hatású tartósítószereket, 29 százalékkal magasabb volt a vérnyomásproblémák, és 16 százalékkal a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata a legkevesebbet fogyasztókhoz képest. Az antioxidáns hatású tartósítószerekből a legnagyobb mennyiséget bevivők esetében 22 százalékkal nőtt a magas vérnyomás kialakulásának esélye.

Mely adalékanyagoknál figyeltek meg összefüggést?

A kutatók a leggyakrabban fogyasztott tartósítószerek közül tizenhetet külön is górcső alá vettek. Ezek közül nyolc esetében mutattak ki kapcsolatot a magas vérnyomás megnövekedett kockázatával:

kálium-szorbát (E202)

kálium-metabiszulfit (E224)

nátrium-nitrit (E250)

aszkorbinsav (E300)

nátrium-aszkorbát (E301)

nátrium-eritorbát (E316)

citromsav (E330)

rozmaringkivonatok (E392)

Az aszkorbinsav (E300) nemcsak a magas vérnyomással volt összefüggésben, hanem általánosságban a szív- és érrendszeri betegségekkel is.

A lehetséges okokat még vizsgálják

Mivel a kutatás megfigyeléses jellegű volt, az eredményekből nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a megbetegedéseket közvetlenül a tartósítószerek okozták, noha a kutatók az elemzés során más, a szívbetegségek kockázatát növelő vagy csökkentő tényezőket is számításba vettek.