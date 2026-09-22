Csendes gyilkosok az ételünkben: 8 adalékanyag, amely károsíthatja a szívet

A European Heart Journal című folyóiratban megjelent tanulmány keretében több mint 112 ezer francia önkéntes adatait elemezték. A résztvevők tartósítószer-fogyasztását részletes étkezési naplók alapján vizsgálták: félévente, három egymást követő napon fel kellett jegyezniük, hogy pontosan mit ettek és ittak. Egészségi állapotukat átlagosan hét-nyolc éven át követték nyomon, kifejezetten a magas vérnyomásra és a szív- és érrendszeri megbetegedésekre fókuszálva.
A tartósítószerek lehetséges hatásai: magas vérnyomás és szívbetegségek
A kutatás során a tartósítószereket két fő csoportra osztották. A nem antioxidáns jellegű tartósítószerek elsősorban a potenciálisan káros mikroorganizmusok, például a baktériumok és a penészgombák szaporodását gátolják. Ezzel szemben az antioxidáns hatású változatok az oxidáció lassításával akadályozzák meg, hogy az élelmiszerek megbarnuljanak vagy megavasodjanak.
Azok körében, akik a legnagyobb mennyiségben fogyasztottak nem antioxidáns hatású tartósítószereket, 29 százalékkal magasabb volt a vérnyomásproblémák, és 16 százalékkal a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata a legkevesebbet fogyasztókhoz képest. Az antioxidáns hatású tartósítószerekből a legnagyobb mennyiséget bevivők esetében 22 százalékkal nőtt a magas vérnyomás kialakulásának esélye.
Mely adalékanyagoknál figyeltek meg összefüggést?
A kutatók a leggyakrabban fogyasztott tartósítószerek közül tizenhetet külön is górcső alá vettek. Ezek közül nyolc esetében mutattak ki kapcsolatot a magas vérnyomás megnövekedett kockázatával:
- kálium-szorbát (E202)
- kálium-metabiszulfit (E224)
- nátrium-nitrit (E250)
- aszkorbinsav (E300)
- nátrium-aszkorbát (E301)
- nátrium-eritorbát (E316)
- citromsav (E330)
- rozmaringkivonatok (E392)
Az aszkorbinsav (E300) nemcsak a magas vérnyomással volt összefüggésben, hanem általánosságban a szív- és érrendszeri betegségekkel is.
A lehetséges okokat még vizsgálják
Mivel a kutatás megfigyeléses jellegű volt, az eredményekből nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a megbetegedéseket közvetlenül a tartósítószerek okozták, noha a kutatók az elemzés során más, a szívbetegségek kockázatát növelő vagy csökkentő tényezőket is számításba vettek.
Lehetséges magyarázatként felmerült az oxidatív stressz. Ez a folyamat akkor alakul ki, ha a szervezetben gyorsabban halmozódnak fel a reakcióképes molekulák, mint ahogyan a testünk védelmi rendszere semlegesíteni tudná őket, ami idővel sejtkárosodáshoz vezethet. A kutatók emellett azt is vizsgálják, hogy a tartósítószerek befolyásolhatják-e a hasnyálmirigy működését, amely kulcsszerepet játszik a vércukorszint és az anyagcsere szabályozásában. A jövőbeli vizsgálatok kiterjednek az adalékanyagok bélflórára gyakorolt hatásainak elemzésére is.
A kutatócsoport szerint a kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy az illetékes hatóságoknak érdemes lenne újraértékelniük ezen élelmiszer-adalékanyagok előnyeit és kockázatait. A tanulmány emellett megerősíti azokat az aktuális egészségügyi ajánlásokat, amelyek a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek előnyben részesítését, valamint a felesleges adalékanyagok kerülését javasolják.