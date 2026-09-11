Kevesen tudják, de ez a népszerű élelmiszer prosztatarákot okozhat

A Morning Consult kutatócég a Physicians Committee for Responsible Medicine orvosi szervezet megbízásából 1102 amerikai férfit kérdezett meg. A válaszadóknak csupán a 20 százaléka mondta azt, hogy egészségügyi szakember beszélt már vele a táplálkozás és a prosztatarák megnövekedett kockázata közötti kapcsolatról. Miután azonban felhívták a figyelmüket a tejtermék fogyasztásának lehetséges veszélyeire, 66 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy a jövőben valószínűleg kerülné ezeket az élelmiszereket.

A tejtermékek fogyasztása és a prosztatarák kockázata közötti lehetséges kapcsolatot több kutatás is vizsgálta

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Noah Praamsma, a szervezet táplálkozástudományi mesterfokozattal rendelkező dietetikusa szerint az orvosoknak és az egészségügyi szakembereknek is jobban ismerniük kellene a tejtermékek lehetséges veszélyeit és a növényi alapú étrend előnyeit.

A tejtermékek és a prosztatarák kockázata

A tejtermékek és a prosztatarák közötti összefüggésre utaló bizonyítékok nagyrészt megfigyeléses kutatásokból származnak. Harminckét tanulmány elemzése alapján a túlzott tej- és sajtfogyasztás növelheti a betegség kialakulásának esélyét.

Egy vizsgálat például kimutatta, hogy azok a férfiak, akik naponta legalább egy adag zsírszegény tejet megisznak, 19 százalékkal nagyobb valószínűséggel betegednek meg, mint azok, akik ritkán fogyasztanak ilyet.

Egy másik, 3612 férfi bevonásával végzett, nyolc-tíz éven át tartó kutatás szerint azoknál, akik a legtöbb zsírszegény tejterméket (naponta körülbelül három adagot) fogyasztották, több mint kétszer akkora volt a prosztatarák kialakulásának valószínűsége, mint a napi egy adagnál kevesebbet fogyasztó résztvevőknél.

A "teljes tej" és a prosztatarák miatti halálozás

Egyes kutatások arra utalnak, hogy a lehetséges összefüggés túlmutathat a betegség kialakulásának kockázatán. Tizenegy vizsgálat és több mint 700 ezer ember adatainak elemzése alapján a kutatók arra is rájöttek, hogy a tejfogyasztás a betegség lefolyását is befolyásolhatja.

A legtöbb teljes (azaz minimum 3,5 százalék zsírtartalmú) tejet ivók körében 50 százalékkal magasabb volt a prosztatarák miatti halálozás esélye azokhoz képest, akik a legkevesebbet fogyasztották ebből a termékből.

A felmérés résztvevői határozottan támogatták a probléma szélesebb körű megismertetését. A megkérdezettek 76 százaléka egyetértett azzal, hogy a tejtermékeken figyelmeztető címkéket kellene elhelyezni, amelyek felhívják a fogyasztók figyelmét a kockázatra. Noah Praamsma hozzátette:

jó hír, hogy a férfiak többsége tisztában volt a zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék védő hatásával, a kutatások pedig igazolják, hogy a tisztán növényi étrend a legelőnyösebb.

A növényi alapú étrend lehetséges előnyei

Az Adventist Health Study-2 vizsgálat adatai szerint a vegán étrendet követő férfiaknál 35 százalékkal alacsonyabb volt a prosztatarák kialakulásának kockázata, mint a más típusú étrendet követő csoportokban.