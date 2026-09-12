Úgy szaporodik, mint az Alien szörnye – különös élőlényt írtak le a kutatók

A Caledochytrium aldermanii nevű tengeri mikroba a Labyrinthulomycetes csoport tagja. Ezek az apró élőlények az elhalt szerves anyagok lebontásával a természet újrahasznosítóiként működnek a tengerekben és egyéb sós vizekben. A szakemberek a Protist tudományos folyóiratban mutatták be a fajt, amelynek szaporodási módja teljesen egyedülálló ebben a csoportban.

A Caledochytrium aldermanii nevű tengeri mikroba

Fotó: Strameno

Több nemzedék a tengeri mikroba egyetlen sejtjében

Peter Morris, a Heriot-Watt Egyetem professzora elmondta, hogy a kifejlett sejtek a várakozásokkal ellentétben nem egyszerűen kettéosztódnak. Ehelyett egy nagyméretű belső üreg alakul ki bennük, amelyben teljesen új leánysejtek fejlődnek.

Sőt, némelyik leánysejtben már a kiszabadulás előtt megindul a következő nemzedék kialakulása.

A kutatók éppen ezért a levéltetvekhez hasonlóan „várandós nagymamákhoz” hasonlították ezeket a mikrobákat.

A különleges szaporodási folyamatot elektronmikroszkóppal örökítették meg. Jane Polglase kutató szerint a jelenséget kizárólag azért sikerült feltárniuk, mert a manapság elterjedt pusztán genetikai vizsgálatok mellett az élőlény viselkedését és alaktani jellemzőit is rendkívül alaposan tanulmányozták.

Membránhálózata más élőlényeket táplál

Az élőlény egy különleges membránhálózatot, úgynevezett ektoplazmatikus hálót hoz létre, amely segíti a mozgásban, a táplálkozásban és a lebegésben. Amikor a mikroba továbbhalad, ez a hálózat a víz felszínén marad, és táplálékul szolgál a tengeri lárváknak. Később, amikor ezeket a lárvákat más állatok elfogyasztják, a hálózatból származó fehérjék és lipidek a tápláléklánc magasabb szintjeire is eljutnak.

A fajt Skóciában vizsgálták: polipok és azok búvóhelyei, valamint szivárványos pisztrángok környezetében is megfigyelték. Emellett az ország keleti partvidékén, egy sós mocsár kellős közepén is rábukkantak.

Hasznos lehet az Omega-3 zsírsavak előállításában

A Labyrinthulomycetes csoporthoz tartozó élőlények nagy mennyiségben állítanak elő egészségre kedvező hatású omega-3 zsírsavakat, köztük a zsíros húsú halakban is megtalálható dokozahexaénsavat. A szakemberek úgy vélik, hogy az újonnan leírt élőlény segítségével sokkal hatékonyabbá válhat az omega-3 zsírsavakban gazdag olajok ipari termelése. A faj emellett kiváló természetes forrása lehet a rózsaszín élelmiszer-színezékként alkalmazott karotinoidoknak, ráadásul a sejtek mintegy ötven százalékban fehérjéből állnak. Ezeket az értékes anyagokat ma már széles körben alkalmazzák, többek között étrend-kiegészítőkben, csecsemőtápszerekben, valamint az állattenyésztésben és az akvakultúrában.