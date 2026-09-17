Új módszerrel alakítanák ivóvízzé a tengervizet – értékes nyersanyaghoz is juthatnak közben

Világszerte emberek milliárdjai nem jutnak megbízhatóan biztonságos ivóvízhez, ezért egyre nagyobb jelentősége lehet a tengerek és óceánok vizének hasznosításának. A Rochesteri Egyetem kutatói most olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a tengervíz napenergia segítségével alakítható édesvízzé, miközben a hagyományos sótalanítás egyik komoly környezeti problémáját is kiküszöbölhetik – számolt be róla a Science Daily.

A tengervíz sótalanítására fejlesztett rendszer napenergia segítségével állít elő édesvizet

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A jelenleg elterjedt eljárásoknak azonban vannak hátrányaik. A fordított ozmózis során speciális membránokon préselik át a vizet, míg a termikus desztilláció hő segítségével választja el az édesvizet a sótól. Ezek az eljárások jelentős energiafelhasználással járhatnak, ráadásul nagy koncentrációjú sós folyékony melléktermék keletkezhet.

Ha ezt a koncentrált sóoldatot visszaengedik a tengerbe, helyileg növelheti a víz sótartalmát és csökkentheti az oxigénszintet, ami kedvezőtlen körülményeket teremthet a tengeri élővilág számára.

Hogyan lesz a tengervízből édesvíz napenergia segítségével?

A Rochesteri Egyetem Optikai Intézetének kutatói más megközelítést választottak. Olyan napenergiával működő termikus sótalanító rendszert készítettek, amely folyékony, koncentrált sóoldat keletkezése nélkül állíthat elő édesvizet, és a beérkező víz vegyszeres előkezelését sem igényli.

A technológia alapját különleges fekete fémből készült panelek jelentik. Ezek felületét rendkívül rövid impulzusokat kibocsátó, úgynevezett femtoszekundumos lézerrel kezelik. A lézer mikroszkopikus struktúrákat hoz létre a fémen, amelyek megváltoztatják annak fény- és vízelnyelő tulajdonságait.

Az így létrehozott fekete felület rendkívül hatékonyan nyeli el a napsugárzást. Emellett a víz nem cseppekben marad rajta, hanem gyorsan szétterül a felszínen.

A panel aktív részén rendkívül vékony vízréteg halad végig. A napsugárzás felmelegíti ezt, majd a víz elpárolog, miközben a sók és más oldott ásványi anyagok visszamaradnak.