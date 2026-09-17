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tengervíz sótalanítása

Új módszerrel alakítanák ivóvízzé a tengervizet – értékes nyersanyaghoz is juthatnak közben

11 perce
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Amerikai kutatók olyan napenergiával működő sótalanító rendszert fejlesztettek ki, amely édesvizet állít elő az óceánok vizéből, miközben a visszamaradó sót nem folyékony hulladékként, hanem szilárd formában gyűjti össze. A technológia ezzel csökkentheti a hagyományos sótalanítás környezeti terheit, ráadásul az összegyűjtött anyagokból értékes ásványi anyagok, például lítium is kinyerhető lehet.
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tengervíz sótalanításakutatásnapenergia

Világszerte emberek milliárdjai nem jutnak megbízhatóan biztonságos ivóvízhez, ezért egyre nagyobb jelentősége lehet a tengerek és óceánok vizének hasznosításának. A Rochesteri Egyetem kutatói most olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a tengervíz napenergia segítségével alakítható édesvízzé, miközben a hagyományos sótalanítás egyik komoly környezeti problémáját is kiküszöbölhetik – számolt be róla a Science Daily.

A tengervíz sótalanítására fejlesztett rendszer napenergia segítségével állít elő édesvizet
A tengervíz sótalanítására fejlesztett rendszer napenergia segítségével állít elő édesvizet
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az ENSZ becslése szerint világszerte mintegy 2,2 milliárd ember nem fér hozzá biztonságosan kezelt ivóvízhez. Emiatt Kaliforniától a Közel-Keletig számos térségben használnak sótalanító üzemeket.

A jelenleg elterjedt eljárásoknak azonban vannak hátrányaik. A fordított ozmózis során speciális membránokon préselik át a vizet, míg a termikus desztilláció hő segítségével választja el az édesvizet a sótól. Ezek az eljárások jelentős energiafelhasználással járhatnak, ráadásul nagy koncentrációjú sós folyékony melléktermék keletkezhet.

Ha ezt a koncentrált sóoldatot visszaengedik a tengerbe, helyileg növelheti a víz sótartalmát és csökkentheti az oxigénszintet, ami kedvezőtlen körülményeket teremthet a tengeri élővilág számára.

Hogyan lesz a tengervízből édesvíz napenergia segítségével?

A Rochesteri Egyetem Optikai Intézetének kutatói más megközelítést választottak. Olyan napenergiával működő termikus sótalanító rendszert készítettek, amely folyékony, koncentrált sóoldat keletkezése nélkül állíthat elő édesvizet, és a beérkező víz vegyszeres előkezelését sem igényli.

A technológia alapját különleges fekete fémből készült panelek jelentik. Ezek felületét rendkívül rövid impulzusokat kibocsátó, úgynevezett femtoszekundumos lézerrel kezelik. A lézer mikroszkopikus struktúrákat hoz létre a fémen, amelyek megváltoztatják annak fény- és vízelnyelő tulajdonságait.

Az így létrehozott fekete felület rendkívül hatékonyan nyeli el a napsugárzást. Emellett a víz nem cseppekben marad rajta, hanem gyorsan szétterül a felszínen.

A panel aktív részén rendkívül vékony vízréteg halad végig. A napsugárzás felmelegíti ezt, majd a víz elpárolog, miközben a sók és más oldott ásványi anyagok visszamaradnak.

Mi történik a visszamaradó sóval?

A só felhalmozódása komoly problémát jelent a napenergiával működő sótalanító rendszereknél. Ha ugyanis vastag ásványi réteg képződik a felületen, az akadályozza a víz mozgását, csökkenti a hatékonyságot, végül pedig eltömítheti a berendezést.

A kutatók ezt mikroszkopikus barázdákkal oldották meg. A rendszer a sókat és más ásványi anyagokat a panel aktív területéről annak szélei felé mozgatja, ahol összegyűjthetők.

Ehhez egy hétköznapi jelenséget, az úgynevezett kávégyűrű-hatást is kihasználják. Amikor egy kávécsepp megszárad, a benne lévő részecskék a csepp széle felé vándorolnak, és jellegzetes sötét gyűrűt hagynak maguk után. Hasonló elv alapján mozgatja az új rendszer is a sókat a panel szélei felé.

A technológiát nemcsak mesterségesen előállított sós vízzel vizsgálták. A kutatók a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-óceánból származó valódi tengervízzel is tesztelték. A kísérletekben a felület képes volt öntisztulni, a só felhalmozódása pedig nem csökkentette a sótalanítás hatékonyságát.

Miért különleges a valódi tengervíz sótalanítása?

A valódi tengervíz jóval összetettebb annál, mint amikor laboratóriumban egyszerűen vizet és nátrium-kloridot kevernek össze. A tengervíz többek között magnéziumot, kalciumot és számos más oldott anyagot tartalmaz.

Ezek közül egyes vegyületek párolgás közben kemény, sűrű lerakódásokat hozhatnak létre. A folyamat ahhoz hasonlítható, ahogyan a vízkő lerakódik egy vízforralóban vagy a zuhanyfejen, csak a tengervíz esetében jóval nagyobb mennyiségű oldott sóval kell számolni.

A kutatók szerint az új rendszer egyik fontos eredménye éppen az, hogy valódi óceánvízzel is működőképesnek bizonyult.

Lítiumot is kinyerhetnek a tengervíz sótalanítása során

Az új eljárás további előnye, hogy a só nem koncentrált folyadék formájában marad vissza. A kísérletekben az oldott sók közel 100 százalékát szilárd formában tudták kinyerni.

A visszamaradó anyag pedig nem feltétlenül csak hulladék. A kutatók szerint egyes összetevői hasznosíthatók lehetnek, és értékes ásványi anyagokat is ki lehet nyerni belőlük.

Különösen fontos lehet a lítium, amelyet többek között az elektromos autókban, okostelefonokban és laptopokban használt lítiumion-akkumulátorok gyártásához alkalmaznak.

Mikor használhatják széles körben az új eljárást?

A technológia egyelőre fejlesztési szakaszban van. A kutatók eddig viszonylag kis berendezésekkel végzett, a koncepció működőképességét igazoló kísérletekben vizsgálták az eljárást.

Chunlei Guo, a kutatás vezetője szerint ugyanakkor az alapvető kialakítás nagyobb léptékben is alkalmazható lehet. Ha a technológiát sikerül megfelelően továbbfejleszteni és nagyobb méretben alkalmazni, egyszerre segíthet több édesvíz előállításában és a sótalanítás környezeti terheinek mérséklésében. Emellett a folyamat során visszamaradó ásványi anyagok egy része is hasznosíthatóvá válhat.

A sótalanítási módszerről szóló kutatás a Light: Science & Applications című tudományos folyóiratban jelent meg. A lítium kinyerésével kapcsolatos eredményeket pedig a Journal of Materials Chemistry A közölte.

 

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