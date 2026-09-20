Gyakran fáj a térde? Ezek a legjobb megoldások a fájdalom ellen

A térd fájdalma és merevsége sok idősebb ember mindennapjait nehezíti meg, a kutatók szerint azonban nem feltétlenül a legdrágább vagy legmodernebb kezelés jelentheti a legjobb megoldást. Egy 139 klinikai vizsgálat eredményeit összesítő elemzés szerint a térdrögzítő, a vízben végzett mozgás és a rendszeres testmozgás is a leghatékonyabb gyógyszermentes lehetőségek között szerepelhet.
A kínai Neijiang Első Népi Kórházának kutatói összesen csaknem 10 ezer ember adatait vizsgálták meg. A kutatás célja az volt, hogy összehasonlítsák a térdízületi kopás kezelésére alkalmazott, gyógyszermentes módszereket, és megállapítsák, melyek bizonyulnak a leghasznosabbnak a fájdalom, a merevség és a mozgásképesség szempontjából.
A vizsgálatban 12 különböző kezelési módszert hasonlítottak össze. Ezek között szerepelt többek között a lézerterápia, az elektromos ingerlés, a térdrögzítő, a talpbetét, a kineziológiai tapasz, a vízben végzett terápia, a testmozgás és az ultrahangos kezelés is.
A kutatók úgynevezett hálózatos metaanalízist alkalmaztak, amely lehetővé teszi, hogy különböző klinikai vizsgálatok eredményeit összevetve képet kapjanak arról, hogyan teljesítenek egymáshoz képest az egyes kezelések.
Térd: A térdrögzítő és a vízben végzett mozgás is jól teljesített
A térdrögzítő több szempontból is kiemelkedően szerepelt az elemzésben. A vizsgálatok alapján alkalmazása csökkentette a fájdalmat és a merevséget, miközben a fizikai funkciók javulásával is összefüggést mutatott.
A hidroterápia, vagyis a vízben végzett mozgás és kezelés elsősorban a fájdalom csökkentésében bizonyult hatékonynak. A rendszeres testmozgás szintén következetesen kedvező eredményeket mutatott: nemcsak a fájdalmat mérsékelte, hanem a fizikai teljesítőképességet is javította.
Néhány fejlettebb technológián alapuló módszer szintén ígéretesnek bizonyult bizonyos területeken. A nagy intenzitású lézeres kezelés és a lökéshullám-terápia például egyes eredmények alapján kedvező hatást mutatott.
Az ultrahangos kezelés azonban rendszeresen az összehasonlítás végére került, vagyis a vizsgált módszerek között az egyik leggyengébb eredményt produkálta.
A kutatás eredményei azért is lehetnek fontosak, mert a térdízületi kopás kezelésében gyakran alkalmaznak gyulladáscsökkentő gyógyszereket. Ezek azonban bizonyos esetekben emésztőrendszeri és szív- és érrendszeri mellékhatásokkal járhatnak, ezért egyre nagyobb figyelem irányul a gyógyszermentes megoldásokra.
A kutatók szerint az eredmények alapján a térdízületi kopás kezelése során érdemes lehet nagyobb figyelmet fordítani az olyan egyszerű és széles körben hozzáférhető módszerekre, mint a térdrögzítő, a vízben végzett mozgás és a rendszeres testmozgás.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy minden beteg számára ugyanaz a kezelés lesz a leghatékonyabb. A 139 vizsgálat ugyanis jelentősen különbözött egymástól a résztvevők száma, a kezelések időtartama és a kutatási módszerek tekintetében.
A következő kutatások egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy az egyes kezelések kombinációja még jobb eredményeket hozhat-e. A szakemberek azt is vizsgálni szeretnék, hogy az egyes módszerek hatékonysága hogyan viszonyul a költségeikhez.
A PLOS One folyóiratban megjelent elemzés szerzői szerint a térdrögzítő, a hidroterápia és a testmozgás különösen ígéretes gyógyszermentes lehetőségek lehetnek, amelyek a fájdalom enyhítése mellett a mozgásképességet is javíthatják.