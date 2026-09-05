Démoni külsejű virágot találtak

A Thismia daemona a thaiföldi Thong Pha Phum Nemzeti Park egyik apró erdőfoltjában bújt meg. A nagyrészt fekete, levelek nélküli növény virágát sötétnarancs színű külső lebenyek és szarvszerű függelékek díszítik. A faj az ördögi megjelenése miatt kapta a daemona nevet. A felfedezésről a kutatók a PhytoKeys tudományos folyóiratban számoltak be.

A Thismia daemona különleges, csaknem fekete virága a thaiföldi erdő talaján; a klorofill nélküli növény föld alatti gombákból szerzi tápanyagait

Fotó: Sahut Chantanaorrapint

A Thismia daemona gombáktól szerzi a tápanyagait

Mivel a Thismia nemzetség tagjaiban nincs klorofill, fotoszintetizálni sem tudnak. Ehelyett mikoheterotróf növényeként élnek:

Ezt az új fajt közel 1000 méteres magasságban találták meg, a rokonaihoz képest jóval szárazabb környezetben.

Kevesebb mint ötven példányt azonosítottak

A kutatók eddig mindössze egyetlen populációt dokumentáltak. Ez kevesebb mint ötven egyedből áll, és egy futballpályánál is kisebb területen helyezkedik el. Bár az élőhelyük védett, a turisták jelenléte így is veszélyt jelenthet rájuk.

Ezért a Thismia daemona az IUCN irányelvei alapján előzetesen a súlyosan veszélyeztetett kategóriába került.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a fennmaradásához az erdei élőhelyet és a növényt tápláló föld alatti gombahálózatot egyaránt meg kell óvni.