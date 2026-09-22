Lebukott az amerikai elnök: DNS bizonyíthatja, kitől született gyermeke

A Smithsonian Institution szakemberei egy Thomas Jefferson halálos ágyán levágott hajtincsből állították össze az egykori elnök teljes genetikai állományát. A 15 éven át tartó kutatásban régészek, történészek, genetikusok és családfakutatók vettek részt.

Thomas Jefferson. Fotó: Bridgeman Images

Egy hajtincs írhatja át Thomas Jefferson családjának történetét

A DNS-adatokat 13 olyan ember mintáival hasonlították össze, akiket Jefferson és Sally Hemings élő leszármazottainak tartanak. A kutatók húszezer szimulációt is elvégeztek, hogy megvizsgálják, Jefferson, testvére vagy valamelyik unokaöccse lehetett-e Hemings fiainak apja.

Az eredmények szerint annak valószínűsége, hogy

Jefferson sem Madison, sem Eston Hemingsnek nem volt az apja, kevesebb mint egy az ezerhez.

Richard Kurin, a projekt vezetője meggyőzőnek nevezte a bizonyítékokat.

A kutatás körül ugyanakkor vita alakult ki, mert az eredményeket ismertető könyv a kapcsolódó tudományos tanulmány előtt jelent meg. Az egyik résztvevő ezért visszavonta hozzájárulását, mintáját pedig megsemmisítették, majd nélküle ismét elvégezték az elemzést.

A Jefferson genomjának meghatározásához fejlesztett módszerek a szakemberek szerint a modern kriminalisztikai genetika fejlődéséhez is hozzájárultak. Hasonló eljárásokat alkalmaztak később a Golden State Killer és a Gilgo Beach-i sorozatgyilkos azonosításakor.