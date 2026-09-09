Megrövidítheti a férfiak életét egy népszerű étrend-kiegészítő

A tirozin egy fehérjeépítő aminosav, amely számos élelmiszerben természetes módon is megtalálható. Szervezetünk többek között dopamint állít elő belőle, amely a hangulat, a motiváció és a gondolkodás szabályozásában is segít. Étrend-kiegészítőként is népszerű, leginkább a szellemi teljesítmény fokozására ajánlják. Fontos szerepe ellenére a tudósok eddig nem értették pontosan, hogyan hatnak a tirozin- és fenilalaninszint hosszú távú különbségei az öregedési folyamatokra.
A Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem kutatói a UK Biobank adatbázisában szereplő több mint 270 ezer résztvevő adatait elemezték. A fenilalanin és a tirozin (két, az anyagcserében és az agyműködésben részt vevő aminosav) vérszintjét vetették össze a halálozási mutatókkal, valamint a becsült élettartammal. Az Aging című tudományos folyóiratban publikált tanulmány megfigyeléses és genetikai módszereket egyaránt alkalmazott. Utóbbiak közé tartozott a mendeli randomizáció, amely az emberek közötti természetes genetikai eltérésekre építve segít feltárni a lehetséges ok-okozati összefüggéseket.
Kezdetben úgy tűnt, mindkét aminosav emelkedett szintje magasabb halálozási kockázattal jár.
A részletesebb elemzések azonban már csak a tirozin hatását igazolták, míg a fenilalanin esetében – a tirozin hatásának figyelembevétele után – sem a férfiaknál, sem a nőknél nem találtak összefüggést az élettartammal.
A magas tirozinszint csak a férfiaknál okozott problémát
A genetikai elemzések arra utalnak, hogy a magas tirozinszint és a rövidebb várható élettartam között potenciális oksági kapcsolat lehet a férfiak esetében.
A kutatók becslése szerint az emelkedett érték közel egy évvel megrövidítheti az életüket.
A nőknél nem figyeltek meg hasonló összefüggést. A férfiaknál mutatkozó kapcsolat akkor is egyértelmű maradt, amikor a kutatók a fenilalanin és más kapcsolódó tényezők hatását is beleszámolták. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a férfiak szervezetében általában magasabb a tirozin koncentrációja, mint a nőkében. Bár egyelőre csak elmélet, elképzelhető, hogy ez az eltérés is hozzájárulhat a két nem átlagos élettartama közötti jól ismert különbséghez.
Az inzulinrezisztencia lehet az egyik magyarázat
A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, miért járhat rövidebb élettartammal a magasabb tirozinszint a férfiaknál. Az egyik lehetséges magyarázat az inzulinrezisztencia: ilyenkor a sejtek nem reagálnak megfelelően az inzulinra, a vércukorszintet szabályozó hormonra.
Az állapot számos, korral egyre gyakoribbá váló betegséggel összefüggésbe hozható, így lehetséges kapcsolatot jelenthet a tirozin és az élettartam között.
A szervezet a tirozint olyan neurotranszmitterek (ingerületátvivő anyagok) előállítására is használja, amelyek a stresszválaszban játszanak szerepet. Mivel a férfiak és a nők hormonális működése eltérő, ez lehet az egyik magyarázat arra, miért csak a férfiak élettartamát rövidíti a magas tirozinszint. Az elmélet azonban még bizonyításra vár.
Mit jelentenek az eredmények az étrend-kiegészítőkre nézve?
Mivel a kutatásban nem tesztelték közvetlenül a tirozintartalmú étrend-kiegészítőket, az eredmények nem bizonyítják közvetlenül, hogy ezek a készítmények megrövidítenék az életet. A felmérés kizárólag a szervezet saját tirozinszintje és a várható élettartam közötti kapcsolatot vizsgálta.
A szakemberek felvetették, hogy a szokatlanul magas tirozinszinttel rendelkezők számára előnyösek lehetnek azok az étrendi változtatások, amelyek ezen aminosav mennyiségének csökkentésére irányulnak.
Ennek egyik lehetséges módja a fehérjebevitel mérséklése. Ugyanakkor nem világos, hogy a tirozin étrendi úton történő tudatos csökkentése ténylegesen meghosszabbítja-e az életet vagy javítja-e az egészséget.
- A mostani eredmények megerősítéséhez, a háttérben zajló biológiai folyamatok feltárásához, valamint annak megállapításához, hogy életmódbeli vagy étrendi változtatásokkal biztonságosan szabályozható-e a tirozinszint, további kutatásokra van szükség.