Megrövidítheti a férfiak életét egy népszerű étrend-kiegészítő

A tirozin egy fehérjeépítő aminosav, amely számos élelmiszerben természetes módon is megtalálható. Szervezetünk többek között dopamint állít elő belőle, amely a hangulat, a motiváció és a gondolkodás szabályozásában is segít. Étrend-kiegészítőként is népszerű, leginkább a szellemi teljesítmény fokozására ajánlják. Fontos szerepe ellenére a tudósok eddig nem értették pontosan, hogyan hatnak a tirozin- és fenilalaninszint hosszú távú különbségei az öregedési folyamatokra.

A magas tirozinszint a férfiaknál összefügghet a rövidebb várható élettartammal; a tirozint étrend-kiegészítőként is használják

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A Hongkongi Egyetem és a Georgiai Egyetem kutatói a UK Biobank adatbázisában szereplő több mint 270 ezer résztvevő adatait elemezték. A fenilalanin és a tirozin (két, az anyagcserében és az agyműködésben részt vevő aminosav) vérszintjét vetették össze a halálozási mutatókkal, valamint a becsült élettartammal. Az Aging című tudományos folyóiratban publikált tanulmány megfigyeléses és genetikai módszereket egyaránt alkalmazott. Utóbbiak közé tartozott a mendeli randomizáció, amely az emberek közötti természetes genetikai eltérésekre építve segít feltárni a lehetséges ok-okozati összefüggéseket.

Kezdetben úgy tűnt, mindkét aminosav emelkedett szintje magasabb halálozási kockázattal jár.

A részletesebb elemzések azonban már csak a tirozin hatását igazolták, míg a fenilalanin esetében – a tirozin hatásának figyelembevétele után – sem a férfiaknál, sem a nőknél nem találtak összefüggést az élettartammal.

A magas tirozinszint csak a férfiaknál okozott problémát

A genetikai elemzések arra utalnak, hogy a magas tirozinszint és a rövidebb várható élettartam között potenciális oksági kapcsolat lehet a férfiak esetében.

A kutatók becslése szerint az emelkedett érték közel egy évvel megrövidítheti az életüket.

A nőknél nem figyeltek meg hasonló összefüggést. A férfiaknál mutatkozó kapcsolat akkor is egyértelmű maradt, amikor a kutatók a fenilalanin és más kapcsolódó tényezők hatását is beleszámolták. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a férfiak szervezetében általában magasabb a tirozin koncentrációja, mint a nőkében. Bár egyelőre csak elmélet, elképzelhető, hogy ez az eltérés is hozzájárulhat a két nem átlagos élettartama közötti jól ismert különbséghez.