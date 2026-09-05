Undorító dolog derült ki a kedvenc halunkról

A dél-brazíliai Santa Catarina Szövetségi Egyetem kutatói 53 helyben kifogott csíkoshasú tonhalat (Katsuwonus pelamis) vizsgáltak meg. A tonhalak parazitái nagy számban voltak jelen: a fogás 96 százaléka fertőzött volt, a kutatócsoport összesen több mint 1600 élősködőt számolt össze. A szív és a vese minden példányban érintetlen maradt, a többi szervben azonban férgeket, vagy legalábbis a jelenlétükre utaló nyomokat mutattak ki.

A tonhalak parazitái az ember által elfogyasztott izomszövetben is előfordulhatnak

Fotó: Togabi/Wikimedia Commons

A tonhalak parazitái az izomszövetig is eljutottak

A legtöbb parazita a belekben telepedett meg, ezt az izomzat, majd a gyomor követte. Mivel az ember épp a hal húsát eszi, a megfigyelés aggasztó lehet a vásárlók számára. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák az egészségügyi ellenőrzések, valamint a zsákmány azonnali kizsigerelésének fontosságát.

Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a lárvák a belső szervekből az ehető izomzatba vándoroljanak.

A kutatás elsősorban a Trypanorhyncha és az Anisakis nevű féregnemzetségek jelenlétét mutatta ki. Ezek a paraziták és tengeri gazdaszervezeteik az evolúció során hosszú idő alatt alkalmazkodtak az együttéléshez a világ óceánjaiban, így előfordulásuk a tonhalakban önmagában nem meglepő. A szakemberek számára inkább a férgek egyedenkénti nagy száma és a szerveken belüli széles körű elterjedtsége volt érdekes.

Mennyire tekinthető mérvadónak a vizsgálat?

Az Ocean and Coastal Research folyóiratban megjelent tanulmány kis mintán, mindössze 53 hal bevonásával készült egy adott időpontban. A csíkoshasú tonhal jelentős kereskedelmi értékkel bír: Brazíliában ez a leggyakoribb tonhalféle, 2022-ben pedig világszerte a harmadik legnépszerűbb célpontja volt a tengeri halászatnak. Abban az évben összesen 3,1 millió tonnát fogtak ki belőle világszerte.

A szakemberek szerint a halak élősködőiről kevés adat áll rendelkezésre. Egyelőre azt sem lehet pontosan megmondani, hogy a tonhalakban most kimutatott parazitamennyiség egyáltalán normálisnak tekinthető-e.

A megfelelő hőkezelés elpusztítja a parazitákat

A feldolgozás során az élelmiszernek szánt tonhalakat a feldolgozók és a séfek rendszerint alaposan átvizsgálják, és a látható parazitákat eltávolítják. Az igazság azonban az, hogy néhány apró élőlény óhatatlanul átcsúszhat az ellenőrzésen. Szerencsére a Trypanorhyncha lárvákkal történő véletlen emberi fertőzés ritka, és az Anisakis-nemzetségbe tartozó fajok sem mind okoznak humán megbetegedést.