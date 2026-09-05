Undorító dolog derült ki a kedvenc halunkról

A dél-brazíliai Santa Catarina Szövetségi Egyetem kutatói 53 helyben kifogott csíkoshasú tonhalat (Katsuwonus pelamis) vizsgáltak meg. A tonhalak parazitái nagy számban voltak jelen: a fogás 96 százaléka fertőzött volt, a kutatócsoport összesen több mint 1600 élősködőt számolt össze. A szív és a vese minden példányban érintetlen maradt, a többi szervben azonban férgeket, vagy legalábbis a jelenlétükre utaló nyomokat mutattak ki.
A tonhalak parazitái az izomszövetig is eljutottak
A legtöbb parazita a belekben telepedett meg, ezt az izomzat, majd a gyomor követte. Mivel az ember épp a hal húsát eszi, a megfigyelés aggasztó lehet a vásárlók számára. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák az egészségügyi ellenőrzések, valamint a zsákmány azonnali kizsigerelésének fontosságát.
Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a lárvák a belső szervekből az ehető izomzatba vándoroljanak.
A kutatás elsősorban a Trypanorhyncha és az Anisakis nevű féregnemzetségek jelenlétét mutatta ki. Ezek a paraziták és tengeri gazdaszervezeteik az evolúció során hosszú idő alatt alkalmazkodtak az együttéléshez a világ óceánjaiban, így előfordulásuk a tonhalakban önmagában nem meglepő. A szakemberek számára inkább a férgek egyedenkénti nagy száma és a szerveken belüli széles körű elterjedtsége volt érdekes.
Mennyire tekinthető mérvadónak a vizsgálat?
Az Ocean and Coastal Research folyóiratban megjelent tanulmány kis mintán, mindössze 53 hal bevonásával készült egy adott időpontban. A csíkoshasú tonhal jelentős kereskedelmi értékkel bír: Brazíliában ez a leggyakoribb tonhalféle, 2022-ben pedig világszerte a harmadik legnépszerűbb célpontja volt a tengeri halászatnak. Abban az évben összesen 3,1 millió tonnát fogtak ki belőle világszerte.
A szakemberek szerint a halak élősködőiről kevés adat áll rendelkezésre. Egyelőre azt sem lehet pontosan megmondani, hogy a tonhalakban most kimutatott parazitamennyiség egyáltalán normálisnak tekinthető-e.
A megfelelő hőkezelés elpusztítja a parazitákat
A feldolgozás során az élelmiszernek szánt tonhalakat a feldolgozók és a séfek rendszerint alaposan átvizsgálják, és a látható parazitákat eltávolítják. Az igazság azonban az, hogy néhány apró élőlény óhatatlanul átcsúszhat az ellenőrzésen. Szerencsére a Trypanorhyncha lárvákkal történő véletlen emberi fertőzés ritka, és az Anisakis-nemzetségbe tartozó fajok sem mind okoznak humán megbetegedést.
Bizonyos fajaik azonban nyers vagy nem kellően átsütött halhús elfogyasztása után megtapadhatnak a bélfalon, ahol gyomor-bélrendszeri tüneteket – például hasi fájdalmat, hányingert, hányást vagy hasmenést – válthatnak ki. A konzerválás, valamint az alapos sütés-főzés során ugyanakkor a legtöbb élősködő elpusztul, így azok ártalmatlanná válnak az emberre.
- A férgek puszta jelenléte ugyanakkor ronthatja a tengeri élelmiszerek minőségének megítélését és piaci értékét. Az élelmiszer-biztonsági aggályok visszavethetik a vásárlók bizalmát, ami gazdasági veszteséget okozhat a halászati iparág számára.
Nem biztos, hogy bajt jelent a paraziták jelenléte
Bár az élősködőket gyakran csupán a betegségek okozóiként tartják számon, Chelsea Wood, a Washingtoni Egyetem parazitológusa úgy véli, jelenlétük jó előjel is lehet, és nem feltétlenül utal káros környezeti folyamatokra.
„Az Anisakis-fajok életciklusa a táplálékhálózat számos elemét összekapcsolja. Jelenlétük egyfajta jelzés is lehet arról, hogy a tányérunkra kerülő hal egészséges ökoszisztémából származik”
– magyarázta.
Az Anisakis-paraziták a halak mellett tintahalakat, sőt bálnákat és delfineket is megfertőznek, végső céljuk pedig nem az emberi szervezet. Egy 2020-ban publikált felmérés alapján a nyers tengeri ételekben talált Anisakis-példányok száma az 1970-es évek óta elképesztő mértékben, a 280-szorosára nőtt.
A szakember szerint ennek egyik lehetséges oka éppen a tengeri emlősök védelmének javulása lehet, mivel a szigorú védelmi intézkedések (például a kereskedelmi bálnavadászat korlátozása) azzal az időszakkal esnek egybe, amikor a paraziták száma növekedésnek indult.
A tudósok egyetértenek abban, hogy a brazil partoknál és a világ más kiemelt halászterületein további kutatásokra és adatgyűjtésre van szükség. Csak így térképezhető fel pontosan, miként alakul a tengeri élősködők populációja egy gyorsan változó világban, és ez hogyan befolyásolja a globális élelmiszer-biztonságot, valamint a tengeri életközösségeket.