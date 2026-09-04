Rákellenes vegyületeket mutattak ki a kedvelt gyümölcsben

A Texas A&M Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan hatnak a gyümölcs sötétvörös színét adó pigmentek a tripla negatív emlőrák növekedésére és terjedésére. Ennél a daganattípusnál hiányoznak az ösztrogén-, a progeszteron- és a HER2-receptorok. Emiatt a kezelése jóval nehezebb, ráadásul nagyobb eséllyel ad áttétet a tüdőbe és az agyba.
Hogyan veszik fel a harcot a tripla negatív emlőrákkal az antociánok?
A kutatók nemcsak az elsődleges daganat méretét figyelték, hanem annak terjedését is. Dr. Giuliana Noratto, a kutatás egyik résztvevője hangsúlyozta: ez azért kiemelten fontos, mert a daganatos haláleseteket legtöbbször az áttétek okozzák. Egy nagy, de áttétet nem adó daganatot sokkal könnyebb eltávolítani és kezelni.
A kísérlet során az egereket négy csoportra osztották.
- Az első csoport nem kapott semmilyen kezelést,
- míg a másodiknak már a daganatok beültetése előtt antociánokat adtak.
- A harmadik csoport a daganatok kialakulása után kapott doxorubicin nevű kemoterápiát.
- A negyedik csoportot pedig egyszerre kezelték antociánokkal és kemoterápiával.
A módszerrel az antociánok megelőző hatását, valamint a kemoterápia melletti alkalmazhatóságát is meg tudták vizsgálni.
Lassabban fejlődtek a daganatok
Az antociánokban gazdag cseresznyekivonatot fogyasztó egereknél lassabban nőttek a daganatok, és nem jelentkeztek náluk látható mellékhatások. Sőt, az állatok testsúlya gyarapodott a vizsgálat alatt. Ezzel szemben a csak kemoterápiát kapó egerek egy része fogyni kezdett, és náluk csak később lassult le a daganat növekedése. A kombinált kezelést kapó állatoknál viszont hamarabb mérséklődött a daganat növekedése, miközben az egészséges testsúlyukat is megőrizték.
Az antocián-kezelés – a kezeletlen és a kizárólag kemoterápiát kapó egerekhez képest is – csökkentette a tüdőbe irányuló áttétképződést. Emellett kisebb valószínűséggel jelentek meg áttétek a májban, a szívben, a vesékben és a lépben is, bár ezek száma és mérete állatonként változó volt.
A gének működését is befolyásolták az antociánok
A kutatók a sejtek génkifejeződését is megvizsgálták, vagyis azt, hogy az adott sejtekben mely gének voltak aktívak vagy inaktívak.
Kiderült, hogy az antociánok önmagukban, és kemoterápiával kombinálva is csökkentették azoknak a géneknek az aktivitását, amelyek az áttétképződésért és a kezelésekkel szembeni ellenálló képességért (terápiás rezisztenciáért) felelősek.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a ráksejtek idővel alkalmazkodnak a gyógyszerekhez, ami növeli a túlélési esélyüket.
A szövettani elemzések során a daganatsejtek osztódásának sebességét és a szervekbe való behatolását is megvizsgálták. Egyes daganatok gyorsabban osztódtak, míg másokban elhalt szöveti részeket is találtak, ami akkor fordul elő, ha a tumor vérellátása nem tud lépést tartani a növekedés tempójával.
A szakemberek szerint a táplálkozásból származó jótékony vegyületek a jövőben olyan daganatos folyamatokra is hatással lehetnek, amelyeket a hagyományos kezelések nem tudnak megállítani. Ezeket azonban várhatóan más terápiákkal kiegészítve kell majd alkalmazni.
A kutatások tovább folytatódnak. A következő lépésben azt kell tisztázni, hogy az antociánok mennyire biztonságosak, hogyan szívódnak fel az emberi szervezetben, és alkalmazhatók-e a már bevált daganatellenes kezelések mellett.
Az eredmények az International journal of molecular sciences című szakfolyóiratban jelentek meg.