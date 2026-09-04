Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyümölcs

Rákellenes vegyületeket mutattak ki a kedvelt gyümölcsben

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A fekete cseresznyében található antociánok lassítják a mellrák növekedését, és mérséklik az áttétek kialakulását. A tripla negatív emlőrák esetében ezek a vegyületek olyan gének működését is gátolják, amelyek ellenállóvá teszik a daganatot a kezelésekkel szemben. Bár a hatásokat egyelőre csak egérkísérletekben igazolták, az eredmények nagyon ígéretesek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyümölcsrákellenes életmódrákrákellenestáplálkozás

A Texas A&M Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan hatnak a gyümölcs sötétvörös színét adó pigmentek a tripla negatív emlőrák növekedésére és terjedésére. Ennél a daganattípusnál hiányoznak az ösztrogén-, a progeszteron- és a HER2-receptorok. Emiatt a kezelése jóval nehezebb, ráadásul nagyobb eséllyel ad áttétet a tüdőbe és az agyba.

Tripla negatív emlőrák, mellrák, emlődaganat, daganatsejtek, rákos elváltozás, emlőrák kezelése, áttétképződés, antociánok, kemoterápia
A tripla negatív emlőrák nehezen kezelhető daganattípus, amelynél a kutatók új terápiás lehetőségeket vizsgálnak
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKU

Hogyan veszik fel a harcot a tripla negatív emlőrákkal az antociánok?

A kutatók nemcsak az elsődleges daganat méretét figyelték, hanem annak terjedését is. Dr. Giuliana Noratto, a kutatás egyik résztvevője hangsúlyozta: ez azért kiemelten fontos, mert a daganatos haláleseteket legtöbbször az áttétek okozzák. Egy nagy, de áttétet nem adó daganatot sokkal könnyebb eltávolítani és kezelni.

A kísérlet során az egereket négy csoportra osztották. 

  • Az első csoport nem kapott semmilyen kezelést, 
  • míg a másodiknak már a daganatok beültetése előtt antociánokat adtak. 
  • A harmadik csoport a daganatok kialakulása után kapott doxorubicin nevű kemoterápiát. 
  • A negyedik csoportot pedig egyszerre kezelték antociánokkal és kemoterápiával. 

A módszerrel az antociánok megelőző hatását, valamint a kemoterápia melletti alkalmazhatóságát is meg tudták vizsgálni.

Lassabban fejlődtek a daganatok

Az antociánokban gazdag cseresznyekivonatot fogyasztó egereknél lassabban nőttek a daganatok, és nem jelentkeztek náluk látható mellékhatások. Sőt, az állatok testsúlya gyarapodott a vizsgálat alatt. Ezzel szemben a csak kemoterápiát kapó egerek egy része fogyni kezdett, és náluk csak később lassult le a daganat növekedése. A kombinált kezelést kapó állatoknál viszont hamarabb mérséklődött a daganat növekedése, miközben az egészséges testsúlyukat is megőrizték.

Az antocián-kezelés – a kezeletlen és a kizárólag kemoterápiát kapó egerekhez képest is – csökkentette a tüdőbe irányuló áttétképződést. Emellett kisebb valószínűséggel jelentek meg áttétek a májban, a szívben, a vesékben és a lépben is, bár ezek száma és mérete állatonként változó volt.

A gének működését is befolyásolták az antociánok

A kutatók a sejtek génkifejeződését is megvizsgálták, vagyis azt, hogy az adott sejtekben mely gének voltak aktívak vagy inaktívak. 

Kiderült, hogy az antociánok önmagukban, és kemoterápiával kombinálva is csökkentették azoknak a géneknek az aktivitását, amelyek az áttétképződésért és a kezelésekkel szembeni ellenálló képességért (terápiás rezisztenciáért) felelősek.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a ráksejtek idővel alkalmazkodnak a gyógyszerekhez, ami növeli a túlélési esélyüket.

A szövettani elemzések során a daganatsejtek osztódásának sebességét és a szervekbe való behatolását is megvizsgálták. Egyes daganatok gyorsabban osztódtak, míg másokban elhalt szöveti részeket is találtak, ami akkor fordul elő, ha a tumor vérellátása nem tud lépést tartani a növekedés tempójával.

A szakemberek szerint a táplálkozásból származó jótékony vegyületek a jövőben olyan daganatos folyamatokra is hatással lehetnek, amelyeket a hagyományos kezelések nem tudnak megállítani. Ezeket azonban várhatóan más terápiákkal kiegészítve kell majd alkalmazni.

A kutatások tovább folytatódnak. A következő lépésben azt kell tisztázni, hogy az antociánok mennyire biztonságosak, hogyan szívódnak fel az emberi szervezetben, és alkalmazhatók-e a már bevált daganatellenes kezelések mellett.

Az eredmények az International journal of molecular sciences című szakfolyóiratban jelentek meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!