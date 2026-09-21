Megtalálták a mutációt, amely a nemdohányzóknál is tüdőrákhoz vezethet

A Science folyóiratban megjelent tanulmány több mint 3,3 millió, európai származású ember genetikai és egészségügyi adatait vizsgálta. A kutatók 641 résztvevőnél azonosították az öröklött mutációt, amely felelős lehet a tüdőrákért.

Új genetikai felfedezés változtathat a tüdőrák szűrésén.

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Ritka génváltozat állhat egyes nemdohányzók tüdőrákja mögött

Az EGFR gén a sejtek növekedésének, osztódásának és túlélésének szabályozásában vesz részt.

A mutáció hordozóinál összességében mintegy 25-ször nagyobb eséllyel alakult ki tüdőrák, mint azoknál, akiknél nem volt jelen a génváltozat.

A nemdohányzó hordozók körében 62-szeres relatív kockázatot mértek. A dohányzóknál a mutáció további, körülbelül 11-szeres kockázatnövekedéssel járt más dohányosokhoz képest.

A magas arány nem jelenti azt, hogy minden hordozónál kialakul a daganat. A génváltozat nagyon ritka, ezért valószínűleg a tüdőrákos eseteknek csak kis részéért felelős.

A hordozóknál átlagosan öt évvel korábban diagnosztizálták a betegséget. A kutatók ezért azt vizsgálják, hogy számukra indokolt lehet-e a korábbi és rendszeres tüdőrákszűrés, dohányzási előzményektől függetlenül.