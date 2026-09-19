Igazi Frankenstein: félig emberi aggyal rendelkező egeret hoztak létre a tudósok

Egy félig emberi aggyal rendelkező egér gondolata úgy hangozhat, mintha Dr. Frankenstein laboratóriumában jött volna létre. Viszont ez nemrég valósággá vált Kaliforniában, ahol a Stanford Egyetem tudósai laboratóriumban növesztett emberi agyszövetet ültettek be biológiailag módosított egerekbe.

Félig emberi aggyal rendelkező egereket alkottak a tudósok. (Képünk illusztráció) Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

A tudósok szerint rengeteg betegségre adhatnak választ a félig emberi aggyal rendelkező egerek

A tanulmányban az emberi szövet az agyfejlődés kulcsfontosságú jellemzőit reprodukálja - beleértve a funkcionális neurális hálózatok kialakulását is. Ez azért jelentős, mert az élő emberi agyszövet etikai okokból lényegében hozzáférhetetlen kutatási célokra.

A kutatók szerint az áttörés felgyorsíthatja a rendellenességek, például az autizmus, az epilepszia, a cerebrális bénulás és a skizofrénia okaival és mechanizmusaival kapcsolatos kutatásokat.

Ez lehetőséget ad arra, hogy az emberi idegszövetet több szinten vizsgáljuk, a génektől és az egyes sejttípusoktól kezdve az állat ideghálózataiig és a funkcionális hatásokig

- mondta Sergiu Pasca professzor, a tanulmány vezető szerzője.

A tanulmányban a csapat őssejteket használt mini, 3D-s organoidok létrehozására, amelyek képesek reprodukálni az emberi agykéreg jellemzőit - ez az agy azon része, amely a kogníciót, a nyelvet, a figyelmet és a döntéshozatalt irányítja. Ezután a csapat egerekben genetikai stratégiát alkalmazott, hogy blokkolja a legtöbb olyan sejt fejlődését, amelyekből normális esetben az agykéreg felépül.

Az egéragykéreg által alaphelyzetben elfoglalt terület lehetővé tette számunkra, hogy nem sokkal a születés után emberi agykérgi organoidokat ültessünk be, és elegendő helyet biztosított az emberi szövet számára a kiterjedt növekedéshez. Ezekben az egerekben a beültetett emberi szövetek az agykérgi sejttípusok széles választékát hozták létre, és funkcionális kapcsolatokat alakítottak ki az egér teljes idegrendszerében

- magyarázta Pasca professzor.

A kutatók a kapott egereket "xenokortikálisnak", nem pedig "humanizáltnak" nevezik, ugyanis az állatok megtartották saját idegrendszerüket, de nagyobb mennyiségű emberi agykérgi szövettel rendelkeznek, amely fejlődik.

A kérgi organoidok kísérleti ablakot nyitnak az emberi agy fejlődésére és betegségeire. Nem miniatűr agyak, és nem reprodukálják az emberi agy teljes összetettségét, de lehetővé teszik számunkra az emberi idegsejt-típusok és fejlődési folyamatok tanulmányozását, amelyekhez egyébként rendkívül nehéz lenne hozzáférni.

A jövőben több betegség megértésében is segíthetnek ezek az egerek. Azonban a tudósok most még csak azt vizsgálták, hogy mi történik az oxigénhiány során - amely komoly neurológiai károkat okozhat.