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betegség

Igazi Frankenstein: félig emberi aggyal rendelkező egeret hoztak létre a tudósok

1 órája
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Számtalan betegség van, amit a mai napig nem értenek a kutatók pontosan, de úgy tűnik most néhány különleges egér választ adhat. A tudósok létrehoztak félig emberi aggyal rendelkező rágcsálókat, amelyek hosszú távon hatalmas áttörést hozhatnak a rendellenességek terén.
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betegségegéremberi agy

Egy félig emberi aggyal rendelkező egér gondolata úgy hangozhat, mintha Dr. Frankenstein laboratóriumában jött volna létre. Viszont ez nemrég valósággá vált Kaliforniában, ahol a Stanford Egyetem tudósai laboratóriumban növesztett emberi agyszövetet ültettek be biológiailag módosított egerekbe.

Félig emberi aggyal rendelkező egereket alkottak a tudósok.
Félig emberi aggyal rendelkező egereket alkottak a tudósok. (Képünk illusztráció) Fotó: FRISO GENTSCH / DPA

A tudósok szerint rengeteg betegségre adhatnak választ a félig emberi aggyal rendelkező egerek

A tanulmányban az emberi szövet az agyfejlődés kulcsfontosságú jellemzőit reprodukálja - beleértve a funkcionális neurális hálózatok kialakulását is. Ez azért jelentős, mert az élő emberi agyszövet etikai okokból lényegében hozzáférhetetlen kutatási célokra.

A kutatók szerint az áttörés felgyorsíthatja a rendellenességek, például az autizmus, az epilepszia, a cerebrális bénulás és a skizofrénia okaival és mechanizmusaival kapcsolatos kutatásokat.

Ez lehetőséget ad arra, hogy az emberi idegszövetet több szinten vizsgáljuk, a génektől és az egyes sejttípusoktól kezdve az állat ideghálózataiig és a funkcionális hatásokig

- mondta Sergiu Pasca professzor, a tanulmány vezető szerzője.

A tanulmányban a csapat őssejteket használt mini, 3D-s organoidok létrehozására, amelyek képesek reprodukálni az emberi agykéreg jellemzőit - ez az agy azon része, amely a kogníciót, a nyelvet, a figyelmet és a döntéshozatalt irányítja. Ezután a csapat egerekben genetikai stratégiát alkalmazott, hogy blokkolja a legtöbb olyan sejt fejlődését, amelyekből normális esetben az agykéreg felépül.

Az egéragykéreg által alaphelyzetben elfoglalt terület lehetővé tette számunkra, hogy nem sokkal a születés után emberi agykérgi organoidokat ültessünk be, és elegendő helyet biztosított az emberi szövet számára a kiterjedt növekedéshez. Ezekben az egerekben a beültetett emberi szövetek az agykérgi sejttípusok széles választékát hozták létre, és funkcionális kapcsolatokat alakítottak ki az egér teljes idegrendszerében

- magyarázta Pasca professzor.

A kutatók a kapott egereket "xenokortikálisnak", nem pedig "humanizáltnak" nevezik, ugyanis az állatok megtartották saját idegrendszerüket, de nagyobb mennyiségű emberi agykérgi szövettel rendelkeznek, amely fejlődik.

A kérgi organoidok kísérleti ablakot nyitnak az emberi agy fejlődésére és betegségeire. Nem miniatűr agyak, és nem reprodukálják az emberi agy teljes összetettségét, de lehetővé teszik számunkra az emberi idegsejt-típusok és fejlődési folyamatok tanulmányozását, amelyekhez egyébként rendkívül nehéz lenne hozzáférni.

A jövőben több betegség megértésében is segíthetnek ezek az egerek. Azonban a tudósok most még csak azt vizsgálták, hogy mi történik az oxigénhiány során - amely komoly neurológiai károkat okozhat.

Az eredmények azt mutatták, hogy a módosított egerek úgy néztek ki, mint a közönséges laboratóriumi egerek, miközben mozogtak és felfedezték a környezetüket. Azonban hiányosságok mutatkoztak a finommotoros koordinációban és a memóriafunkciókban

A xenokortikális egerekben az alacsony oxigénszint jelentős károkat okozott az emberi kéreg sejtjeiben, és a járás és a motoros koordináció rendellenességeivel járt

- mondta a professzor.

A kutatók kísérleteik során két fő etikai szempontot követtek: egyrészt az állatjólétet, amely megköveteli a szenvedés minimalizálását és az alternatív megoldások hiányának igazolását, másrészt pedig annak vizsgálatát, hogy az emberi idegszövet állati idegrendszerbe ültetése kivált-e új, extra mérlegelést igénylő tulajdonságokat. Pasca professzor szerint ugyanakkor a kutatás elmaradásának következményeit is mérlegelni kell, hiszen a neurológiai és pszichiátriai betegségek közel minden ötödik embert érintenek, miközben a tudományos ismeretek korlátozottak, és sok kórképre még nincs hatékony kezelés - írta a Daily Mail.

 

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