Igazi Frankenstein: félig emberi aggyal rendelkező egeret hoztak létre a tudósok

Egy félig emberi aggyal rendelkező egér gondolata úgy hangozhat, mintha Dr. Frankenstein laboratóriumában jött volna létre. Viszont ez nemrég valósággá vált Kaliforniában, ahol a Stanford Egyetem tudósai laboratóriumban növesztett emberi agyszövetet ültettek be biológiailag módosított egerekbe.
A tudósok szerint rengeteg betegségre adhatnak választ a félig emberi aggyal rendelkező egerek
A tanulmányban az emberi szövet az agyfejlődés kulcsfontosságú jellemzőit reprodukálja - beleértve a funkcionális neurális hálózatok kialakulását is. Ez azért jelentős, mert az élő emberi agyszövet etikai okokból lényegében hozzáférhetetlen kutatási célokra.
A kutatók szerint az áttörés felgyorsíthatja a rendellenességek, például az autizmus, az epilepszia, a cerebrális bénulás és a skizofrénia okaival és mechanizmusaival kapcsolatos kutatásokat.
Ez lehetőséget ad arra, hogy az emberi idegszövetet több szinten vizsgáljuk, a génektől és az egyes sejttípusoktól kezdve az állat ideghálózataiig és a funkcionális hatásokig
- mondta Sergiu Pasca professzor, a tanulmány vezető szerzője.
A tanulmányban a csapat őssejteket használt mini, 3D-s organoidok létrehozására, amelyek képesek reprodukálni az emberi agykéreg jellemzőit - ez az agy azon része, amely a kogníciót, a nyelvet, a figyelmet és a döntéshozatalt irányítja. Ezután a csapat egerekben genetikai stratégiát alkalmazott, hogy blokkolja a legtöbb olyan sejt fejlődését, amelyekből normális esetben az agykéreg felépül.
Az egéragykéreg által alaphelyzetben elfoglalt terület lehetővé tette számunkra, hogy nem sokkal a születés után emberi agykérgi organoidokat ültessünk be, és elegendő helyet biztosított az emberi szövet számára a kiterjedt növekedéshez. Ezekben az egerekben a beültetett emberi szövetek az agykérgi sejttípusok széles választékát hozták létre, és funkcionális kapcsolatokat alakítottak ki az egér teljes idegrendszerében
- magyarázta Pasca professzor.
A kutatók a kapott egereket "xenokortikálisnak", nem pedig "humanizáltnak" nevezik, ugyanis az állatok megtartották saját idegrendszerüket, de nagyobb mennyiségű emberi agykérgi szövettel rendelkeznek, amely fejlődik.
A kérgi organoidok kísérleti ablakot nyitnak az emberi agy fejlődésére és betegségeire. Nem miniatűr agyak, és nem reprodukálják az emberi agy teljes összetettségét, de lehetővé teszik számunkra az emberi idegsejt-típusok és fejlődési folyamatok tanulmányozását, amelyekhez egyébként rendkívül nehéz lenne hozzáférni.
A jövőben több betegség megértésében is segíthetnek ezek az egerek. Azonban a tudósok most még csak azt vizsgálták, hogy mi történik az oxigénhiány során - amely komoly neurológiai károkat okozhat.
Az eredmények azt mutatták, hogy a módosított egerek úgy néztek ki, mint a közönséges laboratóriumi egerek, miközben mozogtak és felfedezték a környezetüket. Azonban hiányosságok mutatkoztak a finommotoros koordinációban és a memóriafunkciókban
A xenokortikális egerekben az alacsony oxigénszint jelentős károkat okozott az emberi kéreg sejtjeiben, és a járás és a motoros koordináció rendellenességeivel járt
- mondta a professzor.
A kutatók kísérleteik során két fő etikai szempontot követtek: egyrészt az állatjólétet, amely megköveteli a szenvedés minimalizálását és az alternatív megoldások hiányának igazolását, másrészt pedig annak vizsgálatát, hogy az emberi idegszövet állati idegrendszerbe ültetése kivált-e új, extra mérlegelést igénylő tulajdonságokat. Pasca professzor szerint ugyanakkor a kutatás elmaradásának következményeit is mérlegelni kell, hiszen a neurológiai és pszichiátriai betegségek közel minden ötödik embert érintenek, miközben a tudományos ismeretek korlátozottak, és sok kórképre még nincs hatékony kezelés - írta a Daily Mail.