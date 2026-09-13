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szív

Furcsa árnyékot láttak a szívénél az orvosok – sokkoló volt a diagnózis

1 órája
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Fájdalmas vizelés és véres vizelet miatt ment kórházba egy 35 éves férfi Kínában, az orvosok azonban valami egészen váratlant találtak: egy 36 milliméteres varrótű fúródott a szívének bal kamrájába. Ennek ellenére semmilyen szívpanasza nem volt.
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szívorvosférfi

Az értelmi fogyatékossággal élő férfi életfunkciói normálisak voltak, keringése pedig megfelelően működött. Mellkasának képalkotó vizsgálatán azonban különös árnyék jelent meg a szíve fölött. A további CT-vizsgálat több fémből készült idegen testet mutatott ki. Tűket találtak a hasfalában, a medencéjében, a húgyhólyag falában és üregében, a csípőcsontjában, a csípőizmában, valamint a péniszében is.

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Tűket találtak a férfi testében az orvosok. Forrás: (Ren et al., BMC Cardiovascular Disorders, 2026)

Tűk voltak a testében, egy a szívében kötött ki

A legveszélyesebb, egy 36 milliméteres tű átszúrta a szívet körülvevő folyadékkal telt burkot, hegyének jelentős része pedig a bal kamra üregébe nyúlt. A szívultrahang alapján a tű a kamra falával együtt mozgott.

Az orvosok műtét mellett döntöttek, mert attól tartottak, hogy a fémtárgy elmozdulhat, szakadást vagy fertőzést okozhat. A férfi bal szívkamrája már kitágult, és korai rendellenességek jeleit mutatta.

A húgyhólyag falát átszúró tűk felszínén kőszerű lerakódásokat találtak. A vérzés és a vizeletszivárgás veszélye miatt először a szívben lévő tűt távolították el, majd egy későbbi beavatkozás során a húgyhólyagban lévőket is.

A beteg felépült, de továbbra sem tudni, hogyan kerültek a tűk a testébe. Sem ő, sem a családja nem tudta tisztázni az eredetüket.

Két évvel korábban már eltávolítottak két tűszerű tárgyat a férfi hasából, ám jelenlegi kezelőorvosai nem fértek hozzá ezekhez a dokumentumokhoz.

Egy 2024-es áttekintés szerint 1967 óta mindössze 34 olyan esetet jegyeztek fel, amelyben önsértés következtében tű került valakinek a szívébe. Az ilyen sérülés akár hónapokig vagy évekig is tünetmentes maradhat.

 

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