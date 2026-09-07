Ijesztő betegség tünetei jelentek meg egy férfin, miután elütött egy őzet

A baleset során az őzet vélhetően először egy szemből érkező jármű gázolta el, mielőtt a férfi autójának szélvédőjébe csapódott volna. Az összetört üveg és az őz felhasadt teste vágásokat és egyéb sérüléseket okozott a férfi arcán. A tularémia kórokozója akkor fertőzhette meg, amikor a sebeket állati vér, belső szervekből származó testnedv és föld szennyezte be.

Francisella tularensis, a tularémia kórokozója

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Napokkal később jelentkeztek a tularémia tünetei

Nagyjából egy héttel a balesetet követően a férfinél lázhoz hasonló tünetek jelentkeztek, a bal szeme körül elváltozás alakult ki, nyaka pedig megduzzadt. Néhány nappal később az ultrahangvizsgálat gyulladt nyirokcsomókat mutatott ki, és a duzzanat a kezdeti antibiotikumos kezelés ellenére is tovább súlyosbodott. Egy hónappal a baleset után a további képalkotó vizsgálatok már több tályogot is kimutattak a férfi arcának oldalán, amelyeket műtéti úton kellett lecsapolni.

A tularémia baktériumát mutatták ki

A tályogokból vett folyadék elemzése a Francisella tularensis, vagyis a tularémiát (más néven nyúlpestist) okozó baktérium jelenlétét igazolta. Az őz feltehetően már korábban megfertőződött, és a kórokozó a baleset során átkerült a férfira.

Miután azonosították a fertőzés okát, a beteget egy másik antibiotikummal, ciprofloxacinnal kezdték el kezelni, aminek hatására állapota gyors javulásnak indult.

Három hónappal a baleset után a tályogok visszahúzódtak, és a férfi szinte teljesen felépült, csupán enyhe feszülést tapasztalt még az arcában.

Ritka fertőzés

A tularémia viszonylag ritka betegségnek számít: 2011 és 2022 között kevesebb mint 2500 esetet regisztráltak az Egyesült Államokban (ez nagyjából 200 000 emberből egy pozitív esetet jelent). A fertőzés azonban esetenként akár halálos kimenetelű is lehet.

Az esettanulmányt a The Lancet Infectious Diseases című szaklapban publikálták.