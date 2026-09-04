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betegség

Minden harmadik harmincas férfiban ott rejtőzhet a csendes gyilkos

47 perce
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A harmincas éveikben járó férfiak több mint harmadánál jelen vannak azok az artériás plakkok, amelyek később súlyos szív- és érrendszeri betegségeket okozhatnak. A tünetmentes érelmeszesedés már fiatal felnőttkorban elkezdődhet, és az életkor előrehaladtával a súlyossága rohamosan nő.
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betegségérelmeszesedésférfi

A tünetmentes érelmeszesedés, avagy ateroszklerózis során zsírt és koleszterint tartalmazó plakkok rakódnak le az artériák falán, fokozatosan beszűkítve az ereket. Ha ezek a plakkok megrepednek, vérrög képződhet, ami szívrohamot vagy szélütést (stroke-ot) idézhet elő. A folyamat akár évtizedekig is észrevétlenül, panaszok nélkül zajlhat.

Tünetmentes érelmeszesedés, artériás plakkok és koleszterinlerakódás az érfalon
Tünetmentes érelmeszesedés során koleszterint és zsírt tartalmazó plakkok rakódnak le az artériák falán, fokozatosan szűkítve az ereket
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A tünetmentes érelmeszesedés már a húszas években elkezdődhet

A Henning Bundgaard (Koppenhágai Egyetemi Kórház) és Borja Ibáñez (Spanyol Nemzeti Szív- és Érrendszeri Kutatóközpont) által vezetett REACT kutatásban 16 808, 18 és 70 év közötti dán és spanyol felnőtt vett részt. Közülük korábban senkinél sem diagnosztizáltak szív- és érrendszeri megbetegedést.

A szakemberek ultrahanggal vizsgálták meg a résztvevők nyaki (carotis) és combverőereit (femoralis artériák), míg a szívet ellátó koszorúereket CT-angiográfiával ellenőrizték. Végül 13 186 résztvevőről állt rendelkezésre teljes, mindhárom érterületre kiterjedő adat.

Ebből a csoportból a résztvevők több mint 57 százalékánál mutatták ki az érelmeszesedés jeleit. 

Meglepő módon már a legfiatalabbak, a 18–29 évesek körében is minden tizenharmadik embernél találtak plakkokat.

A harmincas éveikben járó férfiak 34,6 százaléka volt érintett, míg a velük egykorú nőknél ez az arány 21,3 százalék volt. Az adatok alapján a betegség a férfiaknál átlagosan 5–10 évvel korábban jelentkezik.

Az életkorral egyre több érterület válik érintetté

A 60–70 éves korosztályban a férfiaknak mindössze 1,9 százaléka, a nőknek pedig 8,1 százaléka volt teljesen mentes a plakkoktól.

Az életkor előrehaladtával az érelmeszesedés nemcsak gyakoribb lett, hanem egyre kiterjedtebbé is vált. A 60–70 éves férfiak 56,3 százalékánál, míg a nők 30,7 százalékánál mindhárom vizsgált érterületen találtak plakkokat. 

A vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a plakkok térfogata az évek múlásával jelentősen, szinte exponenciálisan növekszik.

A kockázatbecslés nem mutatja meg a már létező plakkokat

A hagyományos módszerek az életkor, a vérnyomás, a koleszterinszint és a dohányzási szokások alapján becsülik meg a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának jövőbeli esélyét. E statisztikai alapú számítások azonban nem mutatják ki a már ténylegesen meglévő érelmeszesedést.

A kutatók a képalkotó vizsgálatok eredményeit összehasonlították a tízéves szív- és érrendszeri kockázatot becslő, standard SCORE2 értékekkel. A 40–69 éves résztvevők közül sokaknál találtak plakkokat, bár a rendszer nem sorolta őket a magas kockázatúak közé. A tünetmentes érelmeszesedésben szenvedők alig 1,9 százaléka esett a magas SCORE2 kockázati kategóriába, ami különösen a fiataloknál volt feltűnő.

Mindez nem jelenti azt, hogy a hagyományos kockázatbecslés felesleges lenne. A kutatók szerint a képalkotó eljárások hasznos kiegészítői lehetnek a jelenlegi módszereknek, hiszen kideríthetik, hogy a plakkok megjelentek-e már az erekben.

Egyelőre nem javasolnak általános szűrést

Az eredmények egyelőre nem indokolják, hogy mindenki számára bevezessék a rutinszerű képalkotó vizsgálatokat. A kutatás ezen szakaszában csupán a betegség gyakoriságát térképezték fel; azt még nem vizsgálták, hogy a szűrés javít-e a betegek hosszú távú egészségügyi kilátásain.

A REACT kutatás következő lépéseként egy nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálat indulhat. Ennek célja kideríteni, hogy a képalkotó eredményekre támaszkodó megelőzés hatékonyabban képes-e lassítani az érelmeszesedést, mint a jelenlegi orvosi gyakorlat.

A szakemberek szerint a betegség korai felismerése esélyt adhat a kockázati tényezők időbeni mérséklésére és egy sokkal pontosabb, személyre szabottabb kezelés kidolgozására.

 

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