Minden harmadik harmincas férfiban ott rejtőzhet a csendes gyilkos

A tünetmentes érelmeszesedés, avagy ateroszklerózis során zsírt és koleszterint tartalmazó plakkok rakódnak le az artériák falán, fokozatosan beszűkítve az ereket. Ha ezek a plakkok megrepednek, vérrög képződhet, ami szívrohamot vagy szélütést (stroke-ot) idézhet elő. A folyamat akár évtizedekig is észrevétlenül, panaszok nélkül zajlhat.
A tünetmentes érelmeszesedés már a húszas években elkezdődhet
A Henning Bundgaard (Koppenhágai Egyetemi Kórház) és Borja Ibáñez (Spanyol Nemzeti Szív- és Érrendszeri Kutatóközpont) által vezetett REACT kutatásban 16 808, 18 és 70 év közötti dán és spanyol felnőtt vett részt. Közülük korábban senkinél sem diagnosztizáltak szív- és érrendszeri megbetegedést.
A szakemberek ultrahanggal vizsgálták meg a résztvevők nyaki (carotis) és combverőereit (femoralis artériák), míg a szívet ellátó koszorúereket CT-angiográfiával ellenőrizték. Végül 13 186 résztvevőről állt rendelkezésre teljes, mindhárom érterületre kiterjedő adat.
Ebből a csoportból a résztvevők több mint 57 százalékánál mutatták ki az érelmeszesedés jeleit.
Meglepő módon már a legfiatalabbak, a 18–29 évesek körében is minden tizenharmadik embernél találtak plakkokat.
A harmincas éveikben járó férfiak 34,6 százaléka volt érintett, míg a velük egykorú nőknél ez az arány 21,3 százalék volt. Az adatok alapján a betegség a férfiaknál átlagosan 5–10 évvel korábban jelentkezik.
Az életkorral egyre több érterület válik érintetté
A 60–70 éves korosztályban a férfiaknak mindössze 1,9 százaléka, a nőknek pedig 8,1 százaléka volt teljesen mentes a plakkoktól.
Az életkor előrehaladtával az érelmeszesedés nemcsak gyakoribb lett, hanem egyre kiterjedtebbé is vált. A 60–70 éves férfiak 56,3 százalékánál, míg a nők 30,7 százalékánál mindhárom vizsgált érterületen találtak plakkokat.
A vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a plakkok térfogata az évek múlásával jelentősen, szinte exponenciálisan növekszik.
A kockázatbecslés nem mutatja meg a már létező plakkokat
A hagyományos módszerek az életkor, a vérnyomás, a koleszterinszint és a dohányzási szokások alapján becsülik meg a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának jövőbeli esélyét. E statisztikai alapú számítások azonban nem mutatják ki a már ténylegesen meglévő érelmeszesedést.
A kutatók a képalkotó vizsgálatok eredményeit összehasonlították a tízéves szív- és érrendszeri kockázatot becslő, standard SCORE2 értékekkel. A 40–69 éves résztvevők közül sokaknál találtak plakkokat, bár a rendszer nem sorolta őket a magas kockázatúak közé. A tünetmentes érelmeszesedésben szenvedők alig 1,9 százaléka esett a magas SCORE2 kockázati kategóriába, ami különösen a fiataloknál volt feltűnő.
Mindez nem jelenti azt, hogy a hagyományos kockázatbecslés felesleges lenne. A kutatók szerint a képalkotó eljárások hasznos kiegészítői lehetnek a jelenlegi módszereknek, hiszen kideríthetik, hogy a plakkok megjelentek-e már az erekben.
Egyelőre nem javasolnak általános szűrést
Az eredmények egyelőre nem indokolják, hogy mindenki számára bevezessék a rutinszerű képalkotó vizsgálatokat. A kutatás ezen szakaszában csupán a betegség gyakoriságát térképezték fel; azt még nem vizsgálták, hogy a szűrés javít-e a betegek hosszú távú egészségügyi kilátásain.
A REACT kutatás következő lépéseként egy nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálat indulhat. Ennek célja kideríteni, hogy a képalkotó eredményekre támaszkodó megelőzés hatékonyabban képes-e lassítani az érelmeszesedést, mint a jelenlegi orvosi gyakorlat.
A szakemberek szerint a betegség korai felismerése esélyt adhat a kockázati tényezők időbeni mérséklésére és egy sokkal pontosabb, személyre szabottabb kezelés kidolgozására.
- Az eredményeket a New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban publikálták.