Minden harmadik harmincas férfiban ott rejtőzhet a csendes gyilkos

A tünetmentes érelmeszesedés, avagy ateroszklerózis során zsírt és koleszterint tartalmazó plakkok rakódnak le az artériák falán, fokozatosan beszűkítve az ereket. Ha ezek a plakkok megrepednek, vérrög képződhet, ami szívrohamot vagy szélütést (stroke-ot) idézhet elő. A folyamat akár évtizedekig is észrevétlenül, panaszok nélkül zajlhat.

Tünetmentes érelmeszesedés során koleszterint és zsírt tartalmazó plakkok rakódnak le az artériák falán, fokozatosan szűkítve az ereket

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A tünetmentes érelmeszesedés már a húszas években elkezdődhet

A Henning Bundgaard (Koppenhágai Egyetemi Kórház) és Borja Ibáñez (Spanyol Nemzeti Szív- és Érrendszeri Kutatóközpont) által vezetett REACT kutatásban 16 808, 18 és 70 év közötti dán és spanyol felnőtt vett részt. Közülük korábban senkinél sem diagnosztizáltak szív- és érrendszeri megbetegedést.

A szakemberek ultrahanggal vizsgálták meg a résztvevők nyaki (carotis) és combverőereit (femoralis artériák), míg a szívet ellátó koszorúereket CT-angiográfiával ellenőrizték. Végül 13 186 résztvevőről állt rendelkezésre teljes, mindhárom érterületre kiterjedő adat.

Ebből a csoportból a résztvevők több mint 57 százalékánál mutatták ki az érelmeszesedés jeleit.

Meglepő módon már a legfiatalabbak, a 18–29 évesek körében is minden tizenharmadik embernél találtak plakkokat.

A harmincas éveikben járó férfiak 34,6 százaléka volt érintett, míg a velük egykorú nőknél ez az arány 21,3 százalék volt. Az adatok alapján a betegség a férfiaknál átlagosan 5–10 évvel korábban jelentkezik.

Az életkorral egyre több érterület válik érintetté

A 60–70 éves korosztályban a férfiaknak mindössze 1,9 százaléka, a nőknek pedig 8,1 százaléka volt teljesen mentes a plakkoktól.

Az életkor előrehaladtával az érelmeszesedés nemcsak gyakoribb lett, hanem egyre kiterjedtebbé is vált. A 60–70 éves férfiak 56,3 százalékánál, míg a nők 30,7 százalékánál mindhárom vizsgált érterületen találtak plakkokat.

A vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a plakkok térfogata az évek múlásával jelentősen, szinte exponenciálisan növekszik.

A kockázatbecslés nem mutatja meg a már létező plakkokat

A hagyományos módszerek az életkor, a vérnyomás, a koleszterinszint és a dohányzási szokások alapján becsülik meg a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának jövőbeli esélyét. E statisztikai alapú számítások azonban nem mutatják ki a már ténylegesen meglévő érelmeszesedést.