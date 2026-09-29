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Titokzatos kamrákat rejthetnek Tutanhamon sírjának falai

17 perce
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Eddig ismeretlen helyiség létezésére utalhatnak a legendás fáraó nyughelyét vizsgáló mérések. Tutanhamon sírja a kutatók szerint egy nagyobb síregyüttes része lehet.
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Bár Tutanhamon sírja már több mint egy évszázada ismert, a szakemberek a mai napig nem találtak magyarázatot szokatlanul apró méretére és furcsa elrendezésére. A rejtély miatt felmerült a gyanú, hogy a hivatalosan KV62-es jelzésű nyughely falai mögött további, felderítetlen kamrák húzódnak meg. Egy izgalmas elmélet szerint ezek a titkos termek akár az ifjú fáraó feltételezett mostohaanyja, Nofertiti királyné maradványait is őrizhetik.

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Tutanhamon sírja több mint száz éve foglalkoztatja a régészeket, falai mögött további rejtett kamrák húzódhatnak
Fotó: WANG DONGZHEN / XINHUA

Miért gondolják, hogy Tutanhamon sírja titkos kamrákat rejthet?

Ezt a feltételezést egy dr. Mamdouh Eldamaty, Egyiptom korábbi régészeti minisztere által vezetett kutatócsoport is vizsgálta. A szakemberek 2023–2024 telén talajradarral és egyéb geofizikai módszerekkel térképezték fel a sírt és a környező domboldalt, miközben a helyi geológiai viszonyokat és a festett falakat is elemezték.

A nyugati fal vizsgálata során izgalmas nyomokra bukkantak: a függőleges hézagok, a szerkezeti repedések és egy mennyezet kirajzolódó körvonala mind egy befalazott bejáratra utalhatnak.

Emellett az északi fal mögött a radar nem tömör alapkőzetet, hanem olyan réteget mutatott ki, amely ókori építőanyagnak tűnik. Ezt támasztják alá a síron kívüli mérések is, amelyek pontosan az északi fal vonalában a föld alatt több téglalap alakú anomáliát jeleztek.

Egy nagyobb síregyüttes része lehet

A kutatók feltételezése szerint a nyugati fal mögött legalább egy további tárolókamra bújhat meg, míg észak felé egy hosszú folyosó vezethet további öt-hat helyiséghez. Ha igazuk van, a rejtett síregyüttes akár 25–30 méter hosszan is elnyúlhat ebbe az irányba. Bár a jelek biztatóak, a kamrák létezését még nem sikerült közvetlenül igazolni. A kutatócsoport hangsúlyozza: mivel a non-invazív geofizikai módszerek lehetőségeit már kimerítették, csak fizikai feltárással lehetne egyértelműen kideríteni, mi lapul a falak mögött. Így egyelőre az a kérdés is nyitott marad, hogy valóban a legendás Nofertiti nyugszik-e ezen a helyen.

 

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