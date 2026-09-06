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tyrannosaurus rex

Megfejthették, mi végzett a világ legnagyobb ismert T. rexével

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Kiterjedt, mineralizálódott érrendszer maradt fenn Scotty, az eddig felfedezett legnagyobb húsevő dinoszaurusz bordájában. A Tyrannosaurus rex roncsolásmentes vizsgálata arra utal, hogy az állat egy másik dinoszaurusszal vívott harc során szerzett sérülésekbe pusztulhatott bele.
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Scotty, a Tyrannosaurus rex mintegy 66 millió évvel ezelőtt élt. A késő kréta kori ragadozó csípőmagassága megközelítette a 4 métert, hossza meghaladta a 13 métert, tömege pedig akár a 8,8 tonnát is elérhette. A kutatók egy rendkívül ritka képződményre lettek figyelmesek: az állat egyik bordájában lágyszövetek nyomai, egész pontosan egy mineralizálódott érrendszer kiterjedt hálózata maradt fenn. Ez különleges tudományos jelentőséggel bír, mivel az ilyen szövetek az idő múlásával általában teljesen lebomlanak.

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Scotty, a Tyrannosaurus rex csontváza: a hatalmas dinoszaurusz bordájában fosszilizálódott érrendszert találtak
Fotó: ORNL

Vajon miért maradtak meg ilyen kiváló állapotban a Tyrannosaurus rex maradványai?

A bordatörés és a fennmaradt nyomok arra utalnak, hogy az állat egy másik dinoszaurusszal vívott összecsapásban sérülhetett meg. A sérülés helyét vasban gazdag vér borította be, miközben gyógyulást elősegítő apró erek alakultak ki. A szervezet reakciója azonban nem volt elegendő a túléléshez, így Scotty rövidesen elpusztult. Megmaradásának titka, hogy az állat egy sós vizű mocsárban vesztette életét. A környezet jelentősen lelassította a tetem bomlását, aminek köszönhetően a sérülés körül kialakult vérerek közül sok sikeresen fosszilizálódott.

A páratlan leletet a paleontológusok az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium kutatóinak segítségével, teljesen roncsolásmentes eljárásokkal vizsgálták meg. A fosszíliákban lévő könnyebb elemeket neutronos képalkotással, míg a nehezebb elemeket röntgenképalkotással térképezték fel. A gyógyuló szöveteket szinkrotronsugárzással és egyéb mikroszkópos módszerekkel, sejtszinten is elemezték. 

Ezek a vizsgálatok a világon az elsők között adtak részletes, mikroszkopikus képet egy fosszilizálódott dinoszauruszszövetről – írja a Popular Science.

 

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