Új békafajt fedeztek fel a kutatók az Amazonas elárasztott erdeiben – videó

Új békafajt fedeztek fel a kutatók az Amazonas nyugati részén, Brazíliában. Az Adenomera varcena nevű kétéltűre Acre államban, a Juruá folyó felső szakaszának térségében, Cruzeiro do Sul közelében bukkantak.

Az új békafaj külsőre nagyon hasonlít közeli rokonaira

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A kutatók a Moa és a Crôa folyók környékén vizsgálták az erdőket. Az állatról azonban pusztán a külseje alapján nem lehetett megállapítani, hogy eddig ismeretlen fajról van szó, ugyanis nagyon hasonlít más, vele közeli rokonságban álló békákhoz.

A szakemberek ezért DNS-vizsgálatokat végeztek, elemezték az állat testfelépítését és élőhelyét, valamint összehasonlították a hangját és a tudományos gyűjteményekben őrzött példányokat is.

Az új békafaj hangja is segített a kutatóknak

Az Adenomera varcena egyik különlegessége a párzási hívóhangja. A béka rövid hangokat ad ki lassú ritmusban, amelyek akusztikai jellemzői eltérnek a közeli rokon fajokétól.

Külső tulajdonságai között is találtak olyan apró eltérést, amely segít az azonosításában: mellső végtagjának alsó részéről hiányzik egy, más rokon fajoknál megfigyelhető sötét folt.

Az ilyen eseteket a kutatók a kriptikus, vagyis rejtett sokféleség példáinak tekintik. Ez azt jelenti, hogy két állat külsőre szinte teljesen egyformának tűnhet, miközben valójában külön fajhoz tartoznak.

Scientists have discovered a new frog species in the seasonally flooded forests of the western Amazon.



Named Adenomera varcena, the frog was identified through its DNA, physical features and distinctive mating call, revealing more of the Amazon’s hidden biodiversity. pic.twitter.com/sROW0VOCe1 — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) September 17, 2026

Szokatlan helyen találták meg az új békafajt

Az új faj élőhelye különösen érdekes a kutatók számára. Az Adenomera nemzetség tagjai jellemzően szárazabb, nem elárasztott erdőkben fordulnak elő, az Adenomera varcena azonban időszakosan víz alá kerülő ártéri erdőkben él.

A faj neve is erre utal: a varcena elnevezés az Amazonas időszakosan elárasztott erdős területeihez kapcsolódik.

Egyelőre keveset tudnak arról, hogyan él és szaporodik a béka. Emiatt azt sem lehet pontosan megmondani, milyen hatással lehet rá az éghajlatváltozás. A kutatók szerint ugyanakkor az áradások időzítésének és mértékének megváltozása befolyásolhatja a faj szaporodását, mivel az állat ehhez a különleges élőhelyhez kötődik.

Sok ismeretlen faj rejtőzhet még az Amazonas vidékén A felfedezés arra is felhívja a figyelmet, hogy az Amazonas élővilágának egy részét még mindig nem ismeri a tudomány. A vizsgálatok alapján az Adenomera nemzetségen belül is több olyan leszármazási vonal lehet, amelyet még nem írtak le önálló fajként. A kutatók szerint ez természetvédelmi szempontból is fontos. Ha egy fajt hivatalosan még nem azonosítottak, könnyen kimaradhat a veszélyeztetett állatok jegyzékeiből és a természetvédelmi intézkedésekből. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az élőhelyek pusztulása gyorsabb lehet annál, mint ahogyan a tudomány képes feltérképezni a még ismeretlen fajokat. Emiatt egyes állatok akár azelőtt eltűnhetnek bizonyos területekről, hogy hivatalosan felfedeznék és leírnák őket.

Az Adenomera varcena felfedezéséről szóló tanulmány az Ichthyology & Herpetology című tudományos folyóiratban jelent meg.