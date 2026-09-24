Több mint száz év után új pingvinfajt fedeztek fel

Több mint száz év után új pingvinfaj azonosításáról számoltak be kutatók: a madár a távoli Kerguelen-szigeteken él, és külső megjelenése alapján alig különbözik közeli rokonaitól. A genetikai elemzések azonban egyértelmű eltéréseket mutattak.
A kutatók nem kizárólag a genetikai eltéréseket elemezték. Összehasonlították többek között a madarak testméretét, színezetét, hangját, költési időszakát, táplálkozását és viselkedését is.
Külsőre alig különbözik az új pingvinfaj a rokonaitól
Az újonnan azonosított délkeleti szamárpingvin a Pygoscelis kerguelensis tudományos nevet kapta. A faj a Kerguelen-szigeteken, valamint feltehetően a közeli Heard-szigeten él.
Külsőre erősen hasonlít más szamárpingvinekre: fehér hasa és fekete háta van, és csupán kisebb különbségeket figyeltek meg például a testméretében és a hangadásában. Genetikai állománya azonban egyértelműen elkülönül a többi populációétól.
Az ilyen élőlényeket a tudomány kriptikus fajoknak nevezi. Ezek külső jegyeik alapján nehezen különíthetők el közeli rokonaiktól, genetikai szempontból azonban önálló fajnak tekinthetők.
A kutatás további fontos eredménye, hogy három, korábban alfajként számon tartott szamárpingvin-populációt is önálló fajként határoztak meg. A vizsgálat alapján így összesen négy különálló szamárpingvinfajról beszélhetünk.
A tudósok becslése szerint ezek fejlődési vonalai az elmúlt 300–500 ezer évben váltak el egymástól. Ebben a földrajzi elszigeteltség mellett az antarktiszi poláris front is szerepet játszhatott. A Déli-óceánnak ezen a határterületén jelentősen változik a víz hőmérséklete és sótartalma, ami a tengeri állatok mozgását is korlátozhatja.
A szamárpingvinek változatos étrendje is segíthette az új fajok kialakulását
A szamárpingvinek számos rokonukkal szemben kevésbé válogatósak a táplálékban. Halakat, krillt, tintahalakat és más tengeri állatokat egyaránt fogyasztanak, ezért általában nem kell rendkívül nagy távolságokat megtenniük a költőhelyektől táplálékért. Ráadásul rendszeresen ugyanazokra a fészkelőhelyekre térnek vissza. A távoli szigeteken élő, egymástól elszigetelt populációk emiatt hosszú időn keresztül viszonylag kevéssé keveredhettek egymással. Fokozatosan saját környezetükhöz alkalmazkodtak, a különbségek pedig genetikai állományukban is megjelentek.
A genomok elemzése arra is rávilágított, hogy az egyes fajok eltérő környezeti körülményekhez alkalmazkodtak. A Science Daily beszámolója szerint az Antarktiszon élő déli szamárpingvinnél például több olyan genetikai sajátosságot találtak, amely a hőtermeléssel, a zsíranyagcserével és a fény érzékelésével függ össze.
Más populációknál a merülési teljesítményhez, az oxigénfelhasználáshoz, az emésztéshez vagy az izmok működéséhez köthető genetikai eltéréseket azonosítottak.
Az éghajlatváltozás veszélyeztetheti a szigeteken élő fajokat
A kutatók modellekkel azt is megvizsgálták, hogyan változhatnak a szamárpingvinek számára megfelelő élőhelyek 2050-ig.
Egy mérsékelt éghajlatváltozási forgatókönyv alapján a szubantarktiszi szigeteken élő fajok jelenlegi élőhelyeinek egy része alkalmatlanná válhat számukra. Különösen nagy problémát jelenthet, hogy az elszigetelt szigetek közelében sok esetben nincs más, könnyen elérhető terület, ahová a madarak átköltözhetnének.
Az Antarktiszon élő Pygoscelis ellsworthi helyzete eltérő lehet. A modellek szerint számára akár új, megfelelő területek is megnyílhatnak a kontinensen az éghajlat átalakulásával.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás mellett más veszélyek is fenyegetik a pingvineket. Ezek közé tartozik az élőhelyek pusztulása, a behurcolt ragadozók, például patkányok és kutyák jelenléte, a kereskedelmi halászattal kialakuló verseny, valamint a halászhálókba történő véletlen beleakadás.
A genetikai kutatások a pingvinek védelmét is segíthetik
A most létrehozott genetikai adatbázis a fajok rendszertani besorolásán túl a természetvédelemben is hasznos lehet. A kutatók már azt is vizsgálják, vannak-e olyan genetikai eltérések a pingvinek között, amelyek összefügghetnek a madárinfluenzával szembeni ellenálló képességgel vagy fogékonysággal.
Az ilyen genetikai sajátosságok feltérképezése segíthet annak meghatározásában, hogy mely populációk lehetnek különösen veszélyeztetettek.
A kutatásban chilei és amerikai tudósok mellett többek között ausztrál, spanyol, dél-afrikai, brit, francia, argentin és brazil szakemberek vettek részt.
A Communications Biology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányhoz 10 költőkolóniából származó 64 pingvin teljes genomját vizsgálták meg. A minták a szamárpingvinek szinte teljes földrajzi elterjedési területét lefedték.