Több mint száz év után új pingvinfajt fedeztek fel

Több mint száz év után új pingvinfaj azonosításáról számoltak be kutatók: a madár a távoli Kerguelen-szigeteken él, és külső megjelenése alapján alig különbözik közeli rokonaitól. A genetikai elemzések azonban egyértelmű eltéréseket mutattak.

Az új pingvinfaj azonosítását egy több kontinens kutatóit összefogó genetikai vizsgálat tette lehetővé

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A kutatók nem kizárólag a genetikai eltéréseket elemezték. Összehasonlították többek között a madarak testméretét, színezetét, hangját, költési időszakát, táplálkozását és viselkedését is.

Külsőre alig különbözik az új pingvinfaj a rokonaitól

Az újonnan azonosított délkeleti szamárpingvin a Pygoscelis kerguelensis tudományos nevet kapta. A faj a Kerguelen-szigeteken, valamint feltehetően a közeli Heard-szigeten él.

Külsőre erősen hasonlít más szamárpingvinekre: fehér hasa és fekete háta van, és csupán kisebb különbségeket figyeltek meg például a testméretében és a hangadásában. Genetikai állománya azonban egyértelműen elkülönül a többi populációétól.

Az ilyen élőlényeket a tudomány kriptikus fajoknak nevezi. Ezek külső jegyeik alapján nehezen különíthetők el közeli rokonaiktól, genetikai szempontból azonban önálló fajnak tekinthetők.

A kutatás további fontos eredménye, hogy három, korábban alfajként számon tartott szamárpingvin-populációt is önálló fajként határoztak meg. A vizsgálat alapján így összesen négy különálló szamárpingvinfajról beszélhetünk.

A tudósok becslése szerint ezek fejlődési vonalai az elmúlt 300–500 ezer évben váltak el egymástól. Ebben a földrajzi elszigeteltség mellett az antarktiszi poláris front is szerepet játszhatott. A Déli-óceánnak ezen a határterületén jelentősen változik a víz hőmérséklete és sótartalma, ami a tengeri állatok mozgását is korlátozhatja.

A szamárpingvinek változatos étrendje is segíthette az új fajok kialakulását

A szamárpingvinek számos rokonukkal szemben kevésbé válogatósak a táplálékban. Halakat, krillt, tintahalakat és más tengeri állatokat egyaránt fogyasztanak, ezért általában nem kell rendkívül nagy távolságokat megtenniük a költőhelyektől táplálékért. Ráadásul rendszeresen ugyanazokra a fészkelőhelyekre térnek vissza. A távoli szigeteken élő, egymástól elszigetelt populációk emiatt hosszú időn keresztül viszonylag kevéssé keveredhettek egymással. Fokozatosan saját környezetükhöz alkalmazkodtak, a különbségek pedig genetikai állományukban is megjelentek.