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Több mint száz év után új pingvinfajt fedeztek fel

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Több mint száz éve vita zajlik arról, hogyan kell besorolni a szamárpingvineket. Egy nagyszabású genetikai kutatás most nemcsak tisztázta a különböző populációk közötti kapcsolatot, hanem egy eddig ismeretlen pingvinfaj létezését is igazolta. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a korábban egyetlen fajként kezelt szamárpingvinek valójában négy különálló fajt alkotnak.
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pingvinfelfedezésAntarktisz

Több mint száz év után új pingvinfaj azonosításáról számoltak be kutatók: a madár a távoli Kerguelen-szigeteken él, és külső megjelenése alapján alig különbözik közeli rokonaitól. A genetikai elemzések azonban egyértelmű eltéréseket mutattak.

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Az új pingvinfaj azonosítását egy több kontinens kutatóit összefogó genetikai vizsgálat tette lehetővé
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A Communications Biology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányhoz 10 költőkolóniából származó 64 pingvin teljes genomját vizsgálták meg. A minták a szamárpingvinek szinte teljes földrajzi elterjedési területét lefedték.

A kutatók nem kizárólag a genetikai eltéréseket elemezték. Összehasonlították többek között a madarak testméretét, színezetét, hangját, költési időszakát, táplálkozását és viselkedését is.

Külsőre alig különbözik az új pingvinfaj a rokonaitól

Az újonnan azonosított délkeleti szamárpingvin a Pygoscelis kerguelensis tudományos nevet kapta. A faj a Kerguelen-szigeteken, valamint feltehetően a közeli Heard-szigeten él.

Külsőre erősen hasonlít más szamárpingvinekre: fehér hasa és fekete háta van, és csupán kisebb különbségeket figyeltek meg például a testméretében és a hangadásában. Genetikai állománya azonban egyértelműen elkülönül a többi populációétól.

Az ilyen élőlényeket a tudomány kriptikus fajoknak nevezi. Ezek külső jegyeik alapján nehezen különíthetők el közeli rokonaiktól, genetikai szempontból azonban önálló fajnak tekinthetők.

A kutatás további fontos eredménye, hogy három, korábban alfajként számon tartott szamárpingvin-populációt is önálló fajként határoztak meg. A vizsgálat alapján így összesen négy különálló szamárpingvinfajról beszélhetünk.

A tudósok becslése szerint ezek fejlődési vonalai az elmúlt 300–500 ezer évben váltak el egymástól. Ebben a földrajzi elszigeteltség mellett az antarktiszi poláris front is szerepet játszhatott. A Déli-óceánnak ezen a határterületén jelentősen változik a víz hőmérséklete és sótartalma, ami a tengeri állatok mozgását is korlátozhatja.

A szamárpingvinek változatos étrendje is segíthette az új fajok kialakulását

A szamárpingvinek számos rokonukkal szemben kevésbé válogatósak a táplálékban. Halakat, krillt, tintahalakat és más tengeri állatokat egyaránt fogyasztanak, ezért általában nem kell rendkívül nagy távolságokat megtenniük a költőhelyektől táplálékért. Ráadásul rendszeresen ugyanazokra a fészkelőhelyekre térnek vissza. A távoli szigeteken élő, egymástól elszigetelt populációk emiatt hosszú időn keresztül viszonylag kevéssé keveredhettek egymással. Fokozatosan saját környezetükhöz alkalmazkodtak, a különbségek pedig genetikai állományukban is megjelentek.

A genomok elemzése arra is rávilágított, hogy az egyes fajok eltérő környezeti körülményekhez alkalmazkodtak. A Science Daily beszámolója szerint az Antarktiszon élő déli szamárpingvinnél például több olyan genetikai sajátosságot találtak, amely a hőtermeléssel, a zsíranyagcserével és a fény érzékelésével függ össze.

Más populációknál a merülési teljesítményhez, az oxigénfelhasználáshoz, az emésztéshez vagy az izmok működéséhez köthető genetikai eltéréseket azonosítottak.

Az éghajlatváltozás veszélyeztetheti a szigeteken élő fajokat

A kutatók modellekkel azt is megvizsgálták, hogyan változhatnak a szamárpingvinek számára megfelelő élőhelyek 2050-ig.

Egy mérsékelt éghajlatváltozási forgatókönyv alapján a szubantarktiszi szigeteken élő fajok jelenlegi élőhelyeinek egy része alkalmatlanná válhat számukra. Különösen nagy problémát jelenthet, hogy az elszigetelt szigetek közelében sok esetben nincs más, könnyen elérhető terület, ahová a madarak átköltözhetnének.

Az Antarktiszon élő Pygoscelis ellsworthi helyzete eltérő lehet. A modellek szerint számára akár új, megfelelő területek is megnyílhatnak a kontinensen az éghajlat átalakulásával.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás mellett más veszélyek is fenyegetik a pingvineket. Ezek közé tartozik az élőhelyek pusztulása, a behurcolt ragadozók, például patkányok és kutyák jelenléte, a kereskedelmi halászattal kialakuló verseny, valamint a halászhálókba történő véletlen beleakadás.

A genetikai kutatások a pingvinek védelmét is segíthetik

A most létrehozott genetikai adatbázis a fajok rendszertani besorolásán túl a természetvédelemben is hasznos lehet. A kutatók már azt is vizsgálják, vannak-e olyan genetikai eltérések a pingvinek között, amelyek összefügghetnek a madárinfluenzával szembeni ellenálló képességgel vagy fogékonysággal.

Az ilyen genetikai sajátosságok feltérképezése segíthet annak meghatározásában, hogy mely populációk lehetnek különösen veszélyeztetettek.

A kutatásban chilei és amerikai tudósok mellett többek között ausztrál, spanyol, dél-afrikai, brit, francia, argentin és brazil szakemberek vettek részt.

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