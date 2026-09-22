Több mint 50 éve vártak erre a megfejtésre – az emberi vér titkát tárták fel a tudósok

Több mint fél évszázados rejtélyt oldottak meg a kutatók az emberi vérrel kapcsolatban. Az új vércsoport genetikai hátterének azonosítása a jövőben segíthet megtalálni a rendkívül ritka betegeket és donorokat, valamint megelőzni veszélyes vérátömlesztési reakciókat.
Az AnWj nevű antigént még 1972-ben fedezték fel, azt azonban évtizedeken át nem tudták, melyik gén és fehérje felelős érte. Az emberek több mint 99,9 százaléka AnWj-pozitív, vagyis hordozza ezt a vörösvérsejtek felszínén található markert. A rendkívül ritka AnWj-negatív embereknél azonban ennek komoly jelentősége lehet. Ha valakinél ellenanyag képződik az AnWj ellen, majd AnWj-pozitív vért kap, az immunrendszer megtámadhatja a beadott vörösvérsejteket.
Mi az a MAL vércsoport, és miért különleges?
A kutatók teljes exomszekvenálással vizsgálták az érintettek DNS-ét, és végül a MAL génhez jutottak el. Az öröklötten AnWj-negatív embereknél olyan genetikai eltéréseket találtak, amelyek miatt hiányzott a Mal nevű fehérje a vörösvérsejtek felszínéről.
A vizsgálatban öt genetikailag AnWj-negatív ember vett részt. A minták között annak a nőnek a vére is szerepelt, akinél az 1970-es években először azonosították az AnWj-negatív vért. Laboratóriumi kísérletekkel azt is igazolták, hogy a normál MAL gén jelenléte szükséges az AnWj antigén megjelenéséhez. Az eredmények alapján a MAL önálló vércsoportrendszerré vált.
Miért lehet fontos az új vércsoport a vérátömlesztésnél?
A genetikai háttér ismeretével célzott teszteket lehet kidolgozni az AnWj-negatív betegek és donorok azonosítására. Ez különösen fontos lehet azoknál, akiknél az AnWj ellen termelődő ellenanyagok miatt rendkívül nehéz kompatibilis vért találni.
Korábbi esetek azt is megmutatták, hogy az anti-AnWj ellenanyag hemolitikus transzfúziós reakciót okozhat, vagyis a beteg immunrendszere elpusztíthatja a beadott vörösvérsejteket. A felfedezés így gyakorlati segítséget is adhat a ritka vércsoporttal élők biztonságosabb kezeléséhez – derül ki a ScienceDaily.com ismeretterjesztő cikkéből.
Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább
Az, hogy meddig élünk és milyen egészségi állapotban öregszünk meg, nemcsak az életmódunkon múlik. A vércsoport egyre több kutatás szerint kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a betegségekkel szembeni ellenállásban és a várható élettartamban is. Van egy típus, amely különösen ígéretesnek tűnik. Ön vajon ilyen vércsoporttal rendelkezik?
Ha ilyen a vércsoportja, érdemes figyelnie – nagyobb veszélyben lehet
Egy közelmúltban publikált, átfogó elemzés szerint a B-vércsoportúaknál valamivel nagyobb lehet a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, mint a más vércsoporttal rendelkezőknél. A kutatók szerint az összefüggés kimutatható, de önmagában nem sorsdöntő, és a vércsoportnak kisebb szerepe van, mint az életmódnak, a testsúlynak vagy az étrendnek.