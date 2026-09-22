Több mint 50 éve vártak erre a megfejtésre – az emberi vér titkát tárták fel a tudósok

Több mint fél évszázados rejtélyt oldottak meg a kutatók az emberi vérrel kapcsolatban. Az új vércsoport genetikai hátterének azonosítása a jövőben segíthet megtalálni a rendkívül ritka betegeket és donorokat, valamint megelőzni veszélyes vérátömlesztési reakciókat.

Új vércsoport genetikai hátterét tárták fel több mint 50 év után. A MAL rendszer felismerése ritka betegek biztonságosabb vérátömlesztését segítheti (illusztráció) Forrás: Pexels

Az AnWj nevű antigént még 1972-ben fedezték fel, azt azonban évtizedeken át nem tudták, melyik gén és fehérje felelős érte. Az emberek több mint 99,9 százaléka AnWj-pozitív, vagyis hordozza ezt a vörösvérsejtek felszínén található markert. A rendkívül ritka AnWj-negatív embereknél azonban ennek komoly jelentősége lehet. Ha valakinél ellenanyag képződik az AnWj ellen, majd AnWj-pozitív vért kap, az immunrendszer megtámadhatja a beadott vörösvérsejteket.

Mi az a MAL vércsoport, és miért különleges?

A kutatók teljes exomszekvenálással vizsgálták az érintettek DNS-ét, és végül a MAL génhez jutottak el. Az öröklötten AnWj-negatív embereknél olyan genetikai eltéréseket találtak, amelyek miatt hiányzott a Mal nevű fehérje a vörösvérsejtek felszínéről.

A vizsgálatban öt genetikailag AnWj-negatív ember vett részt. A minták között annak a nőnek a vére is szerepelt, akinél az 1970-es években először azonosították az AnWj-negatív vért. Laboratóriumi kísérletekkel azt is igazolták, hogy a normál MAL gén jelenléte szükséges az AnWj antigén megjelenéséhez. Az eredmények alapján a MAL önálló vércsoportrendszerré vált.