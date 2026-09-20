Megszólalt az Apollo űrhajós volt felesége: titkos kísérletet hajtott végre férje az űrben

Edgar Mitchell, az Apollo 14 űrhajósa a Földre való visszatérése után nyíltan beismerte, hogy a történelmi holdküldetés során egy engedély nélküli extraszenzoros érzékelési (ESP) kísérletet hajtott végre. Volt felesége, Anita Mitchell most feltárta a titkos teszt hátterét: beszélt a szervezésben segédkező tudósokról, az asztronauta által jósolt megdöbbentő eredményekről, és arról, hogyan változtatta meg ez az eset az életét.
Nem engedélyezett kísérletet hajtott végre a NASA űrhajósa
Mitchell, a holdkomp pilótája és a hatodik ember, aki a Holdon járt, 1971 februárjában megpróbált gondolati szimbólumokat sugározni több százezer kilométeres távolságból négy földi fogadó félnek. A kísérletet az Apollo-14 űrhajó fedélzetén, négy pihenőidőszak alatt végezte el, a NASA tudomása vagy engedélye nélkül.
A földi fogadók egymástól függetlenül rögzítették, hogy szerintük Mitchell melyik szimbólumra koncentrált. A két legmagasabb pontszámot elérő résztvevő 200-ból 51-et talált el helyesen.
Anita nemrég a Daily Mailnek elmondta, hogy Edgar meggyőződése volt, hogy mindössze egymilliárd az egyhez az esélye annak, hogy ez az eredmény a véletlen műve legyen. Az eredmények meggyőzték Edgart arról, hogy valami egészen rendkívüli dolog hidalta át az Apollo-14 és a Föld közötti űrt.
Soha nem kételkedtem ebben
- mondta Anita.
Emlékirata, a You Don't Look Like An Astronaut's Wife felfedi, hogyan segített a különös kísérlet Amerika egyik legünnepeltebb űrhajósát a tudat és a paranormális jelenségek elszánt kutatójává alakítani.
Anita az Apollo-küldetés után feleségül ment Mitchellhez, majd a pár 1984-ben elvált. Bár a küldetés idején nem voltak házasok, azt mondta, hogy a kísérlet azután is fontos része maradt Mitchell életének, és tükrözi az ESP iránti érdeklődését, amely már a Holdra utazás előtt elkezdődött.
Volt egy tudóscsoportja, akikkel együtt dolgozott, mielőtt a Holdra ment, és ők állították össze az ESP-kísérletet. Tehát már a repülés előtt is részt vett ebben.
Mitchell 2016-ban bekövetkezett halála előtt többször is nyilvánosan beszélt a kísérletről, de Anita beszámolója személyesebb képet ad azokról az emberekről, akik bátorították őt, és arról a jelentőségről, amelyet egy privát beszélgetésben az eredményeknek tulajdonított.
Az űrhajós később elmagyarázta, hogy éveket töltött az ESP-ről való tanulással, és azt szerette volna kideríteni, hogy vajon a két elme közötti feltételezett kapcsolat gyengül-e az Apollo-14 és a Föld közötti hatalmas távolságon keresztül. Az ötlet körülbelül három héttel a küldetés előtt fogalmazódott meg, amikor a pszichikai jelenségek iránt érdeklődő kutatófizikusok azt javasolták, hogy a repülés példátlan lehetőséget kínál.
Hogyan zajlott Edgar Mitchell űrbéli kísérlete?
Az űrhajós eredetileg hat teszt lebonyolítását tervezte, de mindössze négyre maradt elég szabadideje, amelyek mindegyike legfeljebb 20 percig tartott.
Egy 1971 júniusában, az észak-karolinai Durhamben tartott sajtótájékoztatón Mitchell elmondta, hogy a kísérlethez egy 25 lapos kártyapaklit használt, amely öt hagyományos szimbólumot tartalmazott: csillagokat, kereszteket, hullámokat, négyzeteket és köröket. A kilövés előtt véletlenszerűen megkeverte a paklit, hogy egy egyedi sorrendet hozzon létre, majd az űrben töltött pihenőidői alatt ezekre a szimbólumokra koncentrált. A négy meg nem nevezett földi résztvevő megpróbálta fogni a mentális üzeneteket, és egymástól függetlenül rögzítették, hogy szerintük Mitchell melyik szimbólumot küldte.
Az Apollo-14 kommunikációs berendezései semmilyen fizikai jelet nem észleltek és nem is továbbítottak. A kísérlet ehelyett azt tesztelte, hogy az információ képes-e az ESP-n keresztül, közvetlenül az elmék között áramlani.
Anita szerint az emberek leggyakrabban azt kérdezték, hogy sikerült-e a kísérlet. Elmondása szerint volt férje úgy vélte, hogy erre a kérdésre csak a statisztika segítségével lehet választ kapni, és úgy számolta, hogy mindössze egy a kétmilliárdhoz az esélye annak, hogy ez az eredmény a véletlen műve legyen.
Mitchell 1971-es nyilatkozatai lényegesen visszafogottabbak voltak, mint az Anita által felidézett privát beszélgetés. Azt állította, hogy a kísérlet az elvárásokat messze meghaladó eredményeket hozott, miközben elismerte, hogy tudományos szempontból ezek csupán mérsékelten jelentősek.
A teszt nem bizonyította tudományos tényként az ESP létezését, de az űrhajós meg volt győződve arról, hogy az eredmények megérdemlik a további vizsgálatot. Anita elmondta, hogy az Apollo-14 során szerzett élményei miatt Mitchell egyre nyitottabbá vált a hagyományos tudományon kívüli lehetőségekre.