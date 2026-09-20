Megszólalt az Apollo űrhajós volt felesége: titkos kísérletet hajtott végre férje az űrben

Edgar Mitchell, az Apollo 14 űrhajósa a Földre való visszatérése után nyíltan beismerte, hogy a történelmi holdküldetés során egy engedély nélküli extraszenzoros érzékelési (ESP) kísérletet hajtott végre. Volt felesége, Anita Mitchell most feltárta a titkos teszt hátterét: beszélt a szervezésben segédkező tudósokról, az asztronauta által jósolt megdöbbentő eredményekről, és arról, hogyan változtatta meg ez az eset az életét.

Edgar Mitchell, az Apollo 14 űrhajósa. Fotó: NASA / nasa

Nem engedélyezett kísérletet hajtott végre a NASA űrhajósa

Mitchell, a holdkomp pilótája és a hatodik ember, aki a Holdon járt, 1971 februárjában megpróbált gondolati szimbólumokat sugározni több százezer kilométeres távolságból négy földi fogadó félnek. A kísérletet az Apollo-14 űrhajó fedélzetén, négy pihenőidőszak alatt végezte el, a NASA tudomása vagy engedélye nélkül.

A földi fogadók egymástól függetlenül rögzítették, hogy szerintük Mitchell melyik szimbólumra koncentrált. A két legmagasabb pontszámot elérő résztvevő 200-ból 51-et talált el helyesen.

Anita nemrég a Daily Mailnek elmondta, hogy Edgar meggyőződése volt, hogy mindössze egymilliárd az egyhez az esélye annak, hogy ez az eredmény a véletlen műve legyen. Az eredmények meggyőzték Edgart arról, hogy valami egészen rendkívüli dolog hidalta át az Apollo-14 és a Föld közötti űrt.

Soha nem kételkedtem ebben

- mondta Anita.

Emlékirata, a You Don't Look Like An Astronaut's Wife felfedi, hogyan segített a különös kísérlet Amerika egyik legünnepeltebb űrhajósát a tudat és a paranormális jelenségek elszánt kutatójává alakítani.

Anita az Apollo-küldetés után feleségül ment Mitchellhez, majd a pár 1984-ben elvált. Bár a küldetés idején nem voltak házasok, azt mondta, hogy a kísérlet azután is fontos része maradt Mitchell életének, és tükrözi az ESP iránti érdeklődését, amely már a Holdra utazás előtt elkezdődött.

Volt egy tudóscsoportja, akikkel együtt dolgozott, mielőtt a Holdra ment, és ők állították össze az ESP-kísérletet. Tehát már a repülés előtt is részt vett ebben.

Mitchell 2016-ban bekövetkezett halála előtt többször is nyilvánosan beszélt a kísérletről, de Anita beszámolója személyesebb képet ad azokról az emberekről, akik bátorították őt, és arról a jelentőségről, amelyet egy privát beszélgetésben az eredményeknek tulajdonított.