Ez a gyümölcs lehet a szívelégtelenség ellenszere

A King’s College London kutatói a megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenséget tanulmányozták. Ennek az állapotnak a lényege, hogy a szív ugyan képes vért pumpálni, de a szívizom merevsége miatt nehezebben lazul el, és kevésbé tud telítődni a szívverések között. Az állatmodelleken végzett kísérletek szerint az urolitin A bizonyos szívműködési mutatókat akár 80 százalékkal is képes volt javítani.

Az urolitin A kísérleti modellekben javította a szívműködést és elősegítette a szívizom ellazulását

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A megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség légszomjjal, fáradtsággal és csökkent terhelhetőséggel járhat, ami jelentősen rontja a betegek életminőségét. Kialakulásához számos tényező hozzájárulhat, többek között az életkor, a magas vérnyomás és a cukorbetegség. Kezelése komoly kihívást jelent: a szív ellazulása és a vérrel való telítődése romlik, de pumpafunkciója megmarad, így a hagyományos terápiák kevésbé eredményesek. Az orvosok ezért legtöbbször a kiváltó betegségek kezelésére és az életmódváltásra, például a testsúlycsökkentésre és a vércukorszint szabályozására fókuszálnak.

Hogyan javítja az urolitin A a szívműködést?

A szervezet az urolitin A-t olyan élelmiszerek lebontása során állítja elő, mint a gránátalma, a dió és egyes bogyós gyümölcsök. Ezt a vegyületet már korábban is kapcsolatba hozták az egészséges öregedéssel, valamint a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok megfelelő működésével.

A jelenlegi kutatás során megfigyelték, hogy az urolitin A a protein-kináz G I alfa nevű fehérje aktiválásán keresztül fejti ki hatását, amely mind az erek működésében, mind a szívizom ellazulásában kulcsszerepet játszik.

A vegyület a fehérje egy adott aminosavára hat, ezzel pedig egy olyan jelátviteli útvonalat indít be, amely jótékony hatással lehet a szív- és érrendszerre.

A kutatók szerint éppen emiatt a protein-kináz G I alfa a jövőben a szívelégtelenség kezelésének új terápiás célpontja lehet.

A kezelést kapott állatmodelleknél az urolitin A nagyjából 80 százalékkal javította a szívműködést a kezeletlen modellekhez képest. A laboratóriumi vizsgálatok emellett igazolták, hogy a vegyület hatására a szívszövet könnyebben el tudott lazulni. A kezelés mérsékelte a fibrózist (a hegszövet káros felhalmozódását), és csökkentette a szívizomsejtek kóros megnagyobbodását a kontrollcsoporthoz viszonyítva.