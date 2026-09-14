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laczkó dezső múzeum

Rejtélyes, tűz égette aknát találtak egy magyar vár romjainál

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Rejtélyes, kővel bélelt aknát tártak fel a régészek a Bánd fölé magasodó Essegvár romjainál. Az építményt egykor rendkívüli hő érte, de sem a rendeltetését, sem a hevítés okát nem sikerült megállapítani. Annyi már biztos, hogy a várfalaknál korábban használták.
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laczkó dezső múzeummagyar várbakony

A Laczkó Dezső Múzeum szakemberei egyetemi hallgatók és önkéntesek közreműködésével kutatják a Bakonyban fekvő vár területét. A legutóbbi ásatás egyik legérdekesebb lelete egy viszonylag kis méretű, gondosan kialakított akna lett, amelynek oldalait élükre állított nagy kövekkel bélelték.

vár
Évszázados titkot rejtett a föld a magyar vár alatt. Fotó: VEOL

Titokzatos építményt tártak fel a Bakony egyik középkori váránál

Az akna alján, falain és a belsejét kitöltő anyagban is erős égésre, illetve hevítésre utaló nyomokat találtak. 

Felmerült, hogy vas vagy bronz feldolgozásához kapcsolódó műhely része lehetett, ám a közelben nem került elő salak vagy megolvadt anyag, amely ezt igazolná. Kialakítása a középkori tégla-, mész- és fazekaskemencéktől is eltér.

A kutatók ezért egyelőre nem tudják, pontosan mire használhatták. Különösen izgalmas, hogy az akna már a vár falainak megépítése előtt is létezett, így egy korábbi helyszíni tevékenység emléke lehet.

Az ásatáson III. Béla és II. András uralkodásának idejéből származó pénzérméket is találtak. Ezek alapján a vár északi része a 13. század második felében épülhetett.

A feltárás további leletei között kerámiatöredékek, állatcsontok, nyílhegyek, egy kovácsoltvas kés, ezüstpénzek és ruhadíszek szerepelnek. Előkerültek egy gótikus ajtó rézből készült veretei, valamint díszített külföldi és itáliai ivópoharak darabjai is.

 

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