Rejtélyes, tűz égette aknát találtak egy magyar vár romjainál

A Laczkó Dezső Múzeum szakemberei egyetemi hallgatók és önkéntesek közreműködésével kutatják a Bakonyban fekvő vár területét. A legutóbbi ásatás egyik legérdekesebb lelete egy viszonylag kis méretű, gondosan kialakított akna lett, amelynek oldalait élükre állított nagy kövekkel bélelték.

Évszázados titkot rejtett a föld a magyar vár alatt. Fotó: VEOL

Titokzatos építményt tártak fel a Bakony egyik középkori váránál

Az akna alján, falain és a belsejét kitöltő anyagban is erős égésre, illetve hevítésre utaló nyomokat találtak.

Felmerült, hogy vas vagy bronz feldolgozásához kapcsolódó műhely része lehetett, ám a közelben nem került elő salak vagy megolvadt anyag, amely ezt igazolná. Kialakítása a középkori tégla-, mész- és fazekaskemencéktől is eltér.

A kutatók ezért egyelőre nem tudják, pontosan mire használhatták. Különösen izgalmas, hogy az akna már a vár falainak megépítése előtt is létezett, így egy korábbi helyszíni tevékenység emléke lehet.

Az ásatáson III. Béla és II. András uralkodásának idejéből származó pénzérméket is találtak. Ezek alapján a vár északi része a 13. század második felében épülhetett.

A feltárás további leletei között kerámiatöredékek, állatcsontok, nyílhegyek, egy kovácsoltvas kés, ezüstpénzek és ruhadíszek szerepelnek. Előkerültek egy gótikus ajtó rézből készült veretei, valamint díszített külföldi és itáliai ivópoharak darabjai is.