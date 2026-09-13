Nem elég kezet mosni vécézés után: erre is figyelmeztetnek a kutatók

A vécé lehúzását követően nemcsak a víz tűnik el a csészéből: láthatatlan aeroszolok is a levegőbe kerülhetnek. Egy új ausztrál kutatási áttekintés szerint ezek a részecskék akár a felnőttek légzési magasságáig is feljuthatnak.

Vigyázat a vécével: ezt juttatja a levegőbe minden egyes lehúzás. Fotó: JOHANNES EISELE / AFP

Ezt teszi a vécé lehúzása a levegővel

A kutatók 22 korábbi tanulmány eredményeit vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy a vécé lehúzása turbulenciát hoz létre, amely aeroszolokat juttathat a környező levegőbe. Ezekben pedig baktériumok és vírusok, illetve más, biológiai eredetű részecskék is jelen lehetnek.

A jelenség azért lehet fontos, mert a korábbi vizsgálatok szerint az aeroszolok akár 20 másodpercig is a levegőben maradhatnak, és közvetlenül az emberekhez vagy a fürdőszobában található felületekre is eljuthatnak.

A veszély mértéke több tényezőtől függ. Számít például, mennyi kórokozó található a vécécsészében, illetve mekkora erővel és mennyi vízzel történik az öblítés. A kutatók szerint a nagyobb mennyiségű víz általában több aeroszolt eredményezhet.

A vécé tisztasága sem mindegy.

A rendszeres takarítás és a környező felületek tisztán tartása csökkentheti a mikrobák elszaporodását, ezáltal pedig az öblítés után a levegőbe kerülő bioaeroszolok mennyiségét is.

A vécé fedelének lecsukása ugyan nem akadályozza meg teljesen az aeroszolok kijutását, de a kutatók szerint elővigyázatosságból érdemes lehet lehajtani, mielőtt lehúzzuk a vécét. A részecskék ugyanis ilyenkor más irányba, a fedél és az ülőke közötti réseken keresztül távozhatnak.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy még sok a megválaszolatlan kérdés azzal kapcsolatban, pontosan hogyan terjednek ezek az aeroszolok, és miként lehetne hatékonyan csökkenteni a mennyiségüket. A kérdés különösen fontos lehet olyan helyeken, például kórházakban, ahol a fertőzésekre fogékonyabb emberek tartózkodnak.