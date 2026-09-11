Súlyos hiba nyitott fedéllel lehúzni a vécét: kiderült, mi kerül a levegőbe

A Flinders Egyetem szakembereinek elemzése a Science of the Total Environment című folyóiratban jelent meg. A vizsgált kutatások egy részében kimutatták, hogy a vécé lehúzása után a részecskék egészen a felnőttek fejmagasságáig eljutnak, és akár 20 másodpercig is ott lebeghetnek a levegőben.

A vécé lehúzása során mikrobákat tartalmazó apró részecskék kerülhetnek a levegőbe

Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

"Mikrobafelhő" emelkedik a levegőbe a vécé lehúzásakor

Az öblítés okozta turbulencia apró részecskéket sodorhat a környező levegőbe.

Ez az úgynevezett aeroszolfelhő jórészt vízből áll, ám baktériumok és vírusok is megbújhatnak benne.

A levegőben szálló, biológiai eredetű részecskéket a tudomány bioaeroszoloknak hívja.

Ezek a mikrobák részben magából a használat során keletkező szennyeződésből, részben pedig az öblítővízből származnak. A felszálló felhő révén olyan magasságba jutnak, ahol könnyen belélegezhetjük őket, vagy épp olyan felületeken telepednek meg, amelyeket később megfogunk. Bár az ilyen magasságban lebegő aeroszolokat valóban belélegezhetjük, Lira Adiyani, a kutatás vezető szerzője szerint a fertőzés veszélye számos tényezőtől függ.

Számít a tisztaság és az öblítés ereje

Bizonyos kísérletekben a kutatók szándékosan mikrobákat juttattak a vécécsésze vizébe. Ezekben az esetekben, ahol eleve magasabb volt a mikrobakoncentráció, az öblítés során kialakuló felhőben is több bioaeroszolt mutattak ki.

Logikus módon, minél közelebb mértek az ülőkéhez, annál magasabb bioaeroszol-koncentrációt mutattak ki.

A kutatók épp ezért hangsúlyozzák a vécé és a környező felületek rendszeres tisztításának fontosságát. Az alapos takarítás gátat szab a mikrobák szaporodásának, és az eddigi adatok szerint az öblítés után levegőbe kerülő bioaeroszolok mennyiségét is csökkenti.

De az öblítés intenzitása és vízmennyisége sem elhanyagolható szempont.

Egy erőteljes, sok vizet használó öblítés ugyanis több mikrobát juttathat a levegőbe.

A tanulmány szerzői rávilágítottak, hogy a víztakarékosabb, kisebb vízmennyiséggel öblítő vécék segíthetnek mérsékelni a kibocsátást.

Mennyit ér, ha lecsukjuk a fedelet?

Bár a kutatók nem találtak szignifikáns statisztikai összefüggést az aeroszolok mennyisége, a vécéfedél állása, illetve a szellőzés között, ezek a tényezők mégis hatással vannak arra, merre áramlanak a részecskék a helyiségben.

Úgy tűnik, a lecsukott fedél gátolhatja a felhő felfelé áramlását, de teljesen nem fogja fel. A kiszökő részecskék a fedél és az ülőke közötti réseken át, oldalirányban utat találnak maguknak. A jó szellőzés viszont sokat segíthet ezeknek az aeroszoloknak az eloszlatásában.

Bár a részecskék levegőbe jutását nem tudjuk teljesen kiküszöbölni, Lira Adiyani elővigyázatosságból azt tanácsolja, hogy ahol csak lehet, csukjuk le a fedelet öblítés előtt. Ezzel ugyanis a lehető legkisebbre csökkenthetjük annak esélyét, hogy kórokozókat lélegzünk be.