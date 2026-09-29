A tudósok hatalmasat tévedtek, egy friss kutatás mindent megváltoztat

A Vénusz felszíne rendkívül forró és barátságtalan, a bolygó légkörében azonban a kutatók szerint érdekes kémiai folyamatok játszódhatnak le. Az MIT kutatói most azt vizsgálták, hogy bizonyos, az élővilágban fontos szerepet betöltő molekulák hogyan viselkednek a Vénusz felhőire jellemző körülmények között.
A kutatók 98 tömegszázalékos kénsavoldatot hoztak létre laboratóriumban, hogy a Vénusz légkörének rendkívül savas környezetét szimulálják. Ebbe olyan peptideket helyeztek, amelyek a fehérjék építőkövei, és az élő szervezetekben többek között biokémiai jelátviteli folyamatokban vehetnek részt.
Az eredmény meglepte a kutatókat: három vizsgált peptid – a HHQ, a HHQ13 és a K7 – hetekig képes volt megőrizni jól meghatározott, stabil szerkezetét a rendkívül tömény kénsavban.
Mei Hong, az MIT vegyésze és a tanulmány egyik vezető szerzője szerint,Földön ha a peptidek eljutnak a Vénusz felhőinek tömény kénsavval teli rétegébe, akkor ott stabilan megmaradhatnak. A kutató szerint pedig ha ezek a nagy molekulák meghatározott háromdimenziós szerkezetet képesek kialakítani, akkor akár valamilyen funkciójuk is lehet.
Ez önmagában természetesen nem jelenti azt, hogy életet találtak a Vénuszon. A kísérlet azonban azt mutatja, hogy az élethez kapcsolódó szerves kémia sokkal szélsőségesebb környezetben is működőképes lehet, mint korábban gondolták.
A Vénusz újra felkerült az élet keresésének térképére
A kutatás azért is érdekes, mert korábban már születtek olyan eredmények, amelyek arra utaltak, hogy bizonyos biológiailag fontos molekulák ellenállhatnak a Vénuszhoz hasonló körülményeknek.
A peptidek ráadásul nem kizárólag a Földön fordulnak elő. A kutatók már korábban is találtak ilyen, a fehérjék felépítésében fontos molekulákat az űrben, többek között a híres Murchison-meteoritban. Az ilyen égitestek évmilliárdok óta szállíthatnak szerves molekulákat a Naprendszer különböző bolygóira.
Az MIT kutatói korábban más molekulákat is vizsgáltak. A Sara Seager által vezetett kutatócsoport laboratóriumi kísérletekben azt találta, hogy lipidek, aminosavak és a DNS-ben is megtalálható nukleinsavak is képesek lehetnek ellenállni a rendkívül savas környezetnek.
A peptidekkel végzett új kísérlet azért jelent további lépést, mert ezek a molekulák már összetettebb szerkezeteket is képesek létrehozni. A kutatók szerint a kénsav bizonyos körülmények között mintha szerkezeti támasztékként működne, és elősegítheti az úgynevezett omega-hurkok kialakulását. Hasonló geometriai formák egyes fehérjékben is megtalálhatók.
A kutatók szerint ebben a víz hiánya is fontos szerepet játszhat. Mei Hong úgy véli, hogy víz nélkül a kénsav, amelyet a Földön rendkívül agresszív oldószerként ismerünk, kevésbé károsíthatja ezeket a molekulákat, mint azt elsőre gondolnánk.
Ez pedig új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen környezetben alakulhat ki vagy maradhat fenn az élet. Sara Seager szerint a kutatás arra utal, hogy a tudósoknak érdemes szélesebbre nyitniuk a keresést, amikor életre alkalmas égitesteket próbálnak azonosítani.
Nem biztos ugyanis, hogy minden érdekes világ a Földhöz hasonlít. Elképzelhető, hogy a Naprendszeren kívüli bolygók között sok olyan akad, amely a Vénuszhoz hasonlóan rendkívül eltér a Földtől, mégis rendelkezik olyan kémiai környezettel, amelyben az élethez kapcsolódó folyama,tok bizonyos formái lehetségesek.
A kutatás eredménye így nem a Vénuszon felfedezett élet bizonyítéka, hanem egy újabb jelzés arra, hogy a Földön kívüli élet keresése során nem feltétlenül érdemes kizárólag a Földhöz hasonló környezeteket keresni.