A Viktória-tó halálos titka: már egyetlen csobbanás végzetes lehet

A Kenya, Tanzánia és Uganda között elterülő Viktória-tó emberek milliói számára létfontosságú vízforrás. A tóban azonban jelen vannak a bilharziózis kórokozói is. A betegséget vérmételyek okozzák, amelyek közül itt elsősorban a Schistosoma mansoni nevű faj fordul elő.

A festői szépségű Viktória-tóban a bilharziózist okozó paraziták is jelen lehetnek

Fotó: XIE JIANFEI / XINHUA

A Viktória-tóban élő lárvák a bőrön keresztül jutnak a szervezetbe

A parazita bonyolult életciklusához – és egyben túléléséhez – az emberre és az édesvízi csigákra egyaránt szükség van. A folyamat akkor veszi kezdetét, amikor a fertőzött személy ürülékével a vízbe jutó petékből kikelnek a lárvák. Ezek megkeresik a tóban élő csigákat, behatolnak a testükbe, majd ott továbbfejlődve ivartalanul szaporodnak.

A csigákból később az úgynevezett farkos lárvák (cerkáriák) jutnak vissza a vízbe. Ezek a mikroszkopikus lények fürdőzés közben észrevétlenül átfúrják magukat az ember bőrén, és egyenesen a véráramba jutnak. A szervezetben vándorló férgek idővel párokat alkotnak, a nőstények pedig hamarosan petéket raknak.

A peték gyulladást és hegesedést okozhatnak

A súlyos panaszokat többnyire nem maguk a kifejlett férgek, hanem a szervezet petékre adott heves immunreakciója váltja ki.

A szövetekben megrekedő peték ugyanis krónikus gyulladást és hegesedést okoznak.

Amikor a lárvák átfúrják magukat a bőrön, a behatolás helyén kiütések jelenhetnek meg, majd a fertőzést követő egy-két hónapon belül láz, hidegrázás, köhögés és izomfájdalom léphet fel. Megfelelő kezelés hiányában a betegség akár évekig is elhúzódhat. Ilyenkor fokozatosan alakulnak ki a krónikus tünetek:

az állandó hasi fájdalom,

a májmegnagyobbodás

és a véres széklet.

Megfelelő kezelés hiányában visszafordíthatatlan szervkárosodás lép fel.

A fertőzés a gyerekekre a legveszélyesebb. A vízben rendszeresen megmártózó és ezáltal ismételten megfertőződő gyerekeknél a vérszegénység és az alultápláltság mellett súlyos tanulási nehézségek is jelentkezhetnek.

Gyógyszerrel kezelhető a fertőzés

Bár a bilharziózis a prazikvantel nevű gyógyszerrel jól kezelhető, a védekezést megnehezíti, hogy a készítmény kizárólag a kifejlett férgeket pusztítja el, a parazita más fejlődési alakjaira egyáltalán nem hat.