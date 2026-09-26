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parazita

A Viktória-tó halálos titka: már egyetlen csobbanás végzetes lehet

1 órája
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Egy édesvízi csigák közvetítésével terjedő parazitafertőzés komoly szervkárosodást okozhat. A Viktória-tó a betegség egyik legismertebb gócpontja, ahol fürdőzés közben nagyon könnyen megfertőződhet az ember.
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parazitabetegségViktória-tóélősködő

A Kenya, Tanzánia és Uganda között elterülő Viktória-tó emberek milliói számára létfontosságú vízforrás. A tóban azonban jelen vannak a bilharziózis kórokozói is. A betegséget vérmételyek okozzák, amelyek közül itt elsősorban a Schistosoma mansoni nevű faj fordul elő.

Viktória-tó naplementében, csónakkal a vízen – bilharziózis és parazitafertőzés
A festői szépségű Viktória-tóban a bilharziózist okozó paraziták is jelen lehetnek
Fotó: XIE JIANFEI / XINHUA

A Viktória-tóban élő lárvák a bőrön keresztül jutnak a szervezetbe

A parazita bonyolult életciklusához – és egyben túléléséhez – az emberre és az édesvízi csigákra egyaránt szükség van. A folyamat akkor veszi kezdetét, amikor a fertőzött személy ürülékével a vízbe jutó petékből kikelnek a lárvák. Ezek megkeresik a tóban élő csigákat, behatolnak a testükbe, majd ott továbbfejlődve ivartalanul szaporodnak.

A csigákból később az úgynevezett farkos lárvák (cerkáriák) jutnak vissza a vízbe. Ezek a mikroszkopikus lények fürdőzés közben észrevétlenül átfúrják magukat az ember bőrén, és egyenesen a véráramba jutnak. A szervezetben vándorló férgek idővel párokat alkotnak, a nőstények pedig hamarosan petéket raknak.

A peték gyulladást és hegesedést okozhatnak

A súlyos panaszokat többnyire nem maguk a kifejlett férgek, hanem a szervezet petékre adott heves immunreakciója váltja ki. 

A szövetekben megrekedő peték ugyanis krónikus gyulladást és hegesedést okoznak.

Amikor a lárvák átfúrják magukat a bőrön, a behatolás helyén kiütések jelenhetnek meg, majd a fertőzést követő egy-két hónapon belül láz, hidegrázás, köhögés és izomfájdalom léphet fel. Megfelelő kezelés hiányában a betegség akár évekig is elhúzódhat. Ilyenkor fokozatosan alakulnak ki a krónikus tünetek: 

  • az állandó hasi fájdalom, 
  • a májmegnagyobbodás 
  • és a véres széklet. 

Megfelelő kezelés hiányában visszafordíthatatlan szervkárosodás lép fel.

A fertőzés a gyerekekre a legveszélyesebb. A vízben rendszeresen megmártózó és ezáltal ismételten megfertőződő gyerekeknél a vérszegénység és az alultápláltság mellett súlyos tanulási nehézségek is jelentkezhetnek.

Gyógyszerrel kezelhető a fertőzés

Bár a bilharziózis a prazikvantel nevű gyógyszerrel jól kezelhető, a védekezést megnehezíti, hogy a készítmény kizárólag a kifejlett férgeket pusztítja el, a parazita más fejlődési alakjaira egyáltalán nem hat.

A betegség visszaszorításához tehát önmagában nem elég a gyógyszeres kezelés. A küzdelem fontos pillére a lárvákat hordozó csigák irtása, valamint a széles körű felvilágosító munka. A közegészségügyi kampányok elsődleges célja, hogy javítsák a higiéniai viszonyokat, és megakadályozzák a fertőzött emberi ürülék élővizekbe jutását. Így a parazita petéiből kikelő lárvák nem tudnak bejutni a csigákba.

 

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