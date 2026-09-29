Ismeretlen vírus jelent meg Kínában

Az ALTNV nevű vírus azonosításáról a New England Journal of Medicine folyóirat számolt be. A kutatók azt vizsgálták, hogy mi okozhatja a kullancscsípés után jelentkező panaszokat azoknál a betegeknél, akiknél a tünetek alapján feltételezett, de már ismert kórokozókat nem tudták kimutatni.

Az új, Kínában felfedezett vírust helyi kullancspopulációk terjesztik (a kép illusztráció)

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Milyen tüneteket okozhat az új vírus?

A kutatásban részt vevő 3163 beteg 10,4 százalékánál mutatták ki az ALTNV örökítőanyagát, vagy a fertőzésre utaló ellenanyagokat.

A kórokozó lázat, kimerültséget és emésztőrendszeri panaszokat válthat ki.

Azoknál a betegeknél, akik kizárólag ALTNV-vel fertőződtek, a leggyakoribb panasz a fáradtság és az emésztőrendszeri tünetek voltak. Több mint a harmaduknál aggasztóan alacsony volt a véralvadásban fontos szerepet játszó vérlemezkék száma. Jó hír, hogy ezek a betegek végül teljesen meggyógyultak.

Koinfekció esetén súlyosabbak a szövődmények

A kutatók találtak 38 olyan beteget is, akik az ALTNV mellett egy másik, szintén kullancsok által terjesztett kórokozóval, a DBV-vel is megfertőződtek. Ez a vírus magas lázzal és alacsony vérlemezkeszámmal járó, esetenként halálos kimenetelű megbetegedést is okozhat.

Amikor mindkét vírus jelen volt a betegek szervezetében, gyakrabban fordultak elő légúti tünetek és veseműködési problémák. A kettős fertőzéssel kórházban kezelt 38 betegből sajnos heten elhunytak.

Milyen kullancsokban mutatták ki a vírust?

A szakemberek Kína 15 tartományából több mint 47 ezer kullancsot gyűjtöttek be és vizsgáltak meg. Az ALTNV örökítőanyaga az egyedek 1,3 százalékában volt jelen. Leggyakrabban az ázsiai hosszúszarvú kullancsban (Haemaphysalis longicornis) mutatták ki. Laboratóriumi vizsgálatokkal azt is bizonyították, hogy ez a kullancsfaj képes továbbadni a vírust egereknek.

Mivel az ALTNV és a DBV ugyanazokon a területeken honos, és ugyanaz a kullancsfaj terjeszti őket, a kutatók szerint elengedhetetlen, hogy a jövőben pontosabban meg tudják különböztetni egymástól a két fertőzést.