Egy 700 éve elsüllyedt település rejtőzik a tenger mélyén – most először fotózták le a maradványait

Különleges régészeti lelet került elő Nagy-Britannia partjainál, ahol búvárok egy mintegy 700 éve eltűnt víz alatti település maradványait vizsgálták. A kutatók huszonöt, ember által létrehozott építményt fényképeztek le és térképeztek fel a tengerfenéken – írja a Daily Mail.
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A Norfolk partjainál fekvő Cromer közelében talált maradványok a feltételezések szerint Shipdenhez tartoztak. A középkori települést a 14. század folyamán fokozatosan nyelte el az előrenyomuló Északi-tenger.
A búvárok a szokatlanul nyugodt víznek köszönhetően olyan részeket is megvizsgálhattak, amelyek más körülmények között rejtve maradtak volna. A víz alatti település területén kovakőből épített szerkezeteket, megmunkált köveket és több különös építmény maradványait találták meg.
Egyes falmaradványok nyolc-tíz kősornyi magasságban még ma is állnak, annak ellenére, hogy évszázadokat töltöttek a tenger alatt. A búvárok felvételeiből már előzetes háromdimenziós modelleket is készítettek.
A kutatók azt vizsgálják, hogy bizonyos szerkezeteket a 14. században azért építhettek-e, hogy megpróbálják feltartóztatni a tengert. Egy másik elképzelés szerint egy 1390-ben engedélyezett móló részei lehettek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ezek egyelőre csak elméletek. A most elkészült felvételek ugyanakkor valószínűleg az első fényképek a több száz éve eltűnt középkori település ezen maradványairól.
Világraszóló régészeti lelet került elő Peruban – videó
Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.
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Az egyiptomi régészet újabb lenyűgöző felfedezést hozott: a kutatók 1600 éves keresztény kolostor maradványaira bukkantak Beheira tartományban, a Qallaya területen. A lelőhely a 5. századból származik, és különleges betekintést nyújt a korai kopt kolostorélet mindennapjaiba, valamint a vendéglátás és oktatás hagyományaiba.