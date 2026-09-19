Egy 700 éve elsüllyedt település rejtőzik a tenger mélyén – most először fotózták le a maradványait

Különleges régészeti lelet került elő Nagy-Britannia partjainál, ahol búvárok egy mintegy 700 éve eltűnt víz alatti település maradványait vizsgálták. A kutatók huszonöt, ember által létrehozott építményt fényképeztek le és térképeztek fel a tengerfenéken – írja a Daily Mail.

Egy víz alatti település huszonöt mesterséges építményét térképezték fel búvárok Norfolk partjainál, ahol egy középkori települést nyelt el a tenger (illusztráció) Forrás: Pexels

Különös építmények kerültek elő az elsüllyedt, víz alatti település helyén

A Norfolk partjainál fekvő Cromer közelében talált maradványok a feltételezések szerint Shipdenhez tartoztak. A középkori települést a 14. század folyamán fokozatosan nyelte el az előrenyomuló Északi-tenger.

A búvárok a szokatlanul nyugodt víznek köszönhetően olyan részeket is megvizsgálhattak, amelyek más körülmények között rejtve maradtak volna. A víz alatti település területén kovakőből épített szerkezeteket, megmunkált köveket és több különös építmény maradványait találták meg.