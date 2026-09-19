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régészeti lelet

Egy 700 éve elsüllyedt település rejtőzik a tenger mélyén – most először fotózták le a maradványait

43 perce
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Sajnálatos módon ezúttal sem a rejtélyes vízi város, a mítikus Atlantisz került elő, hanem egy hasonlóan érdekes elsüllyedt település. Búvárok egy, a 14. században víz alá került település maradványaira bukkantak.
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régészeti leletnagy - britanniatelepülésvíz

Különleges régészeti lelet került elő Nagy-Britannia partjainál, ahol búvárok egy mintegy 700 éve eltűnt víz alatti település maradványait vizsgálták. A kutatók huszonöt, ember által létrehozott építményt fényképeztek le és térképeztek fel a tengerfenéken – írja a Daily Mail.

Egy víz alatti település huszonöt mesterséges építményét térképezték fel búvárok Norfolk partjainál, ahol egy középkori települést nyelt el a tenger.
Egy víz alatti település huszonöt mesterséges építményét térképezték fel búvárok Norfolk partjainál, ahol egy középkori települést nyelt el a tenger (illusztráció) Forrás: Pexels

Különös építmények kerültek elő az elsüllyedt, víz alatti település helyén

A Norfolk partjainál fekvő Cromer közelében talált maradványok a feltételezések szerint Shipdenhez tartoztak. A középkori települést a 14. század folyamán fokozatosan nyelte el az előrenyomuló Északi-tenger.

A búvárok a szokatlanul nyugodt víznek köszönhetően olyan részeket is megvizsgálhattak, amelyek más körülmények között rejtve maradtak volna. A víz alatti település területén kovakőből épített szerkezeteket, megmunkált köveket és több különös építmény maradványait találták meg.

Egyes falmaradványok nyolc-tíz kősornyi magasságban még ma is állnak, annak ellenére, hogy évszázadokat töltöttek a tenger alatt. A búvárok felvételeiből már előzetes háromdimenziós modelleket is készítettek.

A kutatók azt vizsgálják, hogy bizonyos szerkezeteket a 14. században azért építhettek-e, hogy megpróbálják feltartóztatni a tengert. Egy másik elképzelés szerint egy 1390-ben engedélyezett móló részei lehettek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ezek egyelőre csak elméletek. A most elkészült felvételek ugyanakkor valószínűleg az első fényképek a több száz éve eltűnt középkori település ezen maradványairól.

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Mintegy 600 éve nagyrészt érintetlen temetkezési helyet tártak fel régészek Peru északi részén. A sírhely legalább 38 ember maradványait rejtette, emellett az inkák előtti Chimú civilizációhoz köthető tárgyak is előkerültek.

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Az egyiptomi régészet újabb lenyűgöző felfedezést hozott: a kutatók 1600 éves keresztény kolostor maradványaira bukkantak Beheira tartományban, a Qallaya területen. A lelőhely a 5. századból származik, és különleges betekintést nyújt a korai kopt kolostorélet mindennapjaiba, valamint a vendéglátás és oktatás hagyományaiba.

 

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