Veszélyben lehet az életed, ha ezt látod a szemeid körül

Az érelmeszesedés során zsíros lerakódások, úgynevezett plakkok szűkítik be az artériákat. A folyamat sokáig rejtve maradhat, miközben folyamatosan növeli a szívinfarktus és a stroke esélyét. Maga a xanthelasma egy sárgás, kissé kiemelkedő elváltozás a szemkörnyéken. Akkor jön létre, amikor bizonyos immunsejtek – a makrofágok – koleszterinnel és más zsírokkal telítődnek. Mivel az erek meszesedésében is zsíros lerakódások játszanak szerepet, a Stanford Egyetem kutatói megvizsgálták a két jelenség közötti lehetséges kapcsolatot.

A xanthelasma jellegzetes sárgás elváltozásként jelenik meg a szemhéjon

Fotó: GIRAND / BSIP

Többszörös kockázatot jelezhet a xanthelasma

Az Atherosclerosis című folyóiratban közzétett kutatásban 17 925, xanthelasmával diagnosztizált ember adatait hasonlították össze ugyanennyi kontrollszemélyével. A kontrollcsoport tagjait öregszeműség (presbyopia) miatt vizsgálták, így biztosan tudták, hogy náluk nincs jelen ez a fajta bőrelváltozás.

A megfigyelés első évében a xanthelasmás betegek 1 százalékánál (178 embernél) alakult ki szívinfarktus. A kontrollcsoportban ez az arány csupán 0,35 százalék (63 fő) volt. A stroke a xanthelasmások 0,95 százalékát, míg a kontrollcsoport 0,3 százalékát érintette. Az átmeneti agyi keringészavar a két csoportban 0,6, illetve 0,19 százalékos arányban fordult elő.

Bár a számok önmagukban alacsonyak, a xanthelasmás betegek esetében a kockázat egyértelműen többszörös volt. A különbség idővel némileg csökkent, de még öt, illetve tíz év elteltével is jelentős maradt.

Nem csak a magas vérzsírszint okozhatja a kockázatnövekedést

A kutatók nem találtak lényeges különbséget a magas és a normál vérzsírszintű xanthelasmás betegek szív- és érrendszeri mutatói között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett kockázatot nem lehet csupán a vérzsírszinttel magyarázni.

Az eredmények alapján a szakértők úgy vélik, hogy a xanthelasma a későbbi súlyos szív- és agyi érrendszeri problémák előrejelzője lehet. Fontos azonban kiemelni:

a kutatás nem azt állítja, hogy maguk a szemhéjon lévő foltok okozzák az infarktust vagy a stroke-ot.

A páciensek többsége csupán esztétikai okokból fordul bőrgyógyászhoz ezekkel a foltokkal. Eközben azonban a háttérben rejtett vagy kezeletlen szív- és érrendszeri problémák húzódhatnak meg, amelyek növelik a baj kialakulásának veszélyét.