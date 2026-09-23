Nagy veszélyre figyelmeztethet az Y-kromoszóma eltűnése

A JCI Insight tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerzői 405 férfi mintegy ezer szövetmintáját elemezték. A dr. Dan Theodorescu, az Arizonai Egyetem Rákkutató Központjának orvos-kutatója által vezetett vizsgálat során összesen tizenegy szerv egészséges, rákmegelőző, illetve rosszindulatú daganatos szöveteiben követték nyomon az Y-kromoszóma elvesztését.

X- és Y-kromoszóma

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az Y-kromoszóma változása az életkor előrehaladtával

A férfiak sejtjei alapesetben egy X- és egy Y-kromoszómát tartalmaznak, ám az életkor előrehaladtával gyakran előfordul, hogy egyes sejtekből (például a vér immunsejtjeiből) eltűnik az Y-kromoszóma. Korábbi vizsgálatok ezt a folyamatot már összefüggésbe hozták a különböző betegségek megnövekedett kockázatával, a mostani kutatás azonban szisztematikusan, jóval szélesebb körben vizsgálta a jelenséget. A szakemberek egy automatizált fluoreszcens képalkotó rendszer segítségével több mint 4,3 millió sejtmagot elemeztek ki, hogy pontosan meghatározzák az Y- és az X-kromoszómák arányát.

Az épnek tűnő szövetekben is kimutatták a rendellenességet

A vizsgálat egyik legfontosabb eredménye annak megállapítása volt, hogy az Y-kromoszóma elvesztése nemcsak a daganatokban, hanem a velük szomszédos, látszólag teljesen ép szövetekben is megfigyelhető.

„Eredményeink azt sugallják, hogy talán a rák kialakulásának egyik legkorábbi jelét látjuk”

– hangsúlyozta Dan Theodorescu, a tanulmány vezető szerzője.

A szakemberek szerint a kromoszómavesztés egy úgynevezett "rákmegelőző mezőhatást" hoz létre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészségesnek látszó szövetekben egy rejtett, genetikailag sérülékeny zóna alakul ki, amely ideális táptalajt biztosít a daganatok képződéséhez. Az épnek tűnő szövetekben a vastagbél-, a végbél-, a nyelőcső-, a hasnyálmirigy- és a tüdőrák esetében volt a legmagasabb az Y-kromoszóma-vesztés aránya.

A daganathoz közeledve egyre nagyobb a kromoszomális eltérés

A kutatás egy másik szakaszában a húgyhólyagrák-műtétek során kimetszett szövetekről készítettek részletes térképeket.

Ennek köszönhetően a szakemberek pontosan nyomon követhették, hogyan növekszik az Y-kromoszóma elvesztésének mértéke az ép területektől a kezdeti kóros elváltozásokat mutató sejteken át egészen a kifejlett daganatos szövetekig.

Theodorescu a jelenséget egy fokozatosan meredekebbé váló domboldalhoz hasonlította.

Minél közelebb van a szövet a daganathoz, annál nagyobb mértékű Y-kromoszóma-vesztést tapasztalunk”

– magyarázta a kutató.