Nagy veszélyre figyelmeztethet az Y-kromoszóma eltűnése

A JCI Insight tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerzői 405 férfi mintegy ezer szövetmintáját elemezték. A dr. Dan Theodorescu, az Arizonai Egyetem Rákkutató Központjának orvos-kutatója által vezetett vizsgálat során összesen tizenegy szerv egészséges, rákmegelőző, illetve rosszindulatú daganatos szöveteiben követték nyomon az Y-kromoszóma elvesztését.
Az Y-kromoszóma változása az életkor előrehaladtával
A férfiak sejtjei alapesetben egy X- és egy Y-kromoszómát tartalmaznak, ám az életkor előrehaladtával gyakran előfordul, hogy egyes sejtekből (például a vér immunsejtjeiből) eltűnik az Y-kromoszóma. Korábbi vizsgálatok ezt a folyamatot már összefüggésbe hozták a különböző betegségek megnövekedett kockázatával, a mostani kutatás azonban szisztematikusan, jóval szélesebb körben vizsgálta a jelenséget. A szakemberek egy automatizált fluoreszcens képalkotó rendszer segítségével több mint 4,3 millió sejtmagot elemeztek ki, hogy pontosan meghatározzák az Y- és az X-kromoszómák arányát.
Az épnek tűnő szövetekben is kimutatták a rendellenességet
A vizsgálat egyik legfontosabb eredménye annak megállapítása volt, hogy az Y-kromoszóma elvesztése nemcsak a daganatokban, hanem a velük szomszédos, látszólag teljesen ép szövetekben is megfigyelhető.
„Eredményeink azt sugallják, hogy talán a rák kialakulásának egyik legkorábbi jelét látjuk”
– hangsúlyozta Dan Theodorescu, a tanulmány vezető szerzője.
A szakemberek szerint a kromoszómavesztés egy úgynevezett "rákmegelőző mezőhatást" hoz létre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egészségesnek látszó szövetekben egy rejtett, genetikailag sérülékeny zóna alakul ki, amely ideális táptalajt biztosít a daganatok képződéséhez. Az épnek tűnő szövetekben a vastagbél-, a végbél-, a nyelőcső-, a hasnyálmirigy- és a tüdőrák esetében volt a legmagasabb az Y-kromoszóma-vesztés aránya.
A daganathoz közeledve egyre nagyobb a kromoszomális eltérés
A kutatás egy másik szakaszában a húgyhólyagrák-műtétek során kimetszett szövetekről készítettek részletes térképeket.
Ennek köszönhetően a szakemberek pontosan nyomon követhették, hogyan növekszik az Y-kromoszóma elvesztésének mértéke az ép területektől a kezdeti kóros elváltozásokat mutató sejteken át egészen a kifejlett daganatos szövetekig.
Theodorescu a jelenséget egy fokozatosan meredekebbé váló domboldalhoz hasonlította.
Minél közelebb van a szövet a daganathoz, annál nagyobb mértékű Y-kromoszóma-vesztést tapasztalunk”
– magyarázta a kutató.
Segíthet kiszúrni a nehezen észrevehető daganatokat
Ez a fokozatosság a jövőben jelentősen segítheti a biopsziás vizsgálatokat. Előfordulhat ugyanis, hogy a mintavétel során épp elkerülnek egy kisebb daganatot.
- Theodorescu szerint ilyen esetekben a környező, látszólag ép szövetekben kimutatott kromoszómavesztés önmagában is felkeltheti az orvosok gyanúját.
A szakember korábbi kutatásai már górcső alá vették, miként teszi lehetővé az Y-kromoszóma elvesztése a rákos sejtek számára, hogy észrevétlenek maradjanak az immunrendszer előtt. Mindez magyarázatot adhat arra is, miért hozták összefüggésbe ezt a genetikai eltérést a karcinómák – vagyis a hámeredetű rosszindulatú daganatok – okozta magasabb halálozási aránnyal. A jelenlegi eredmények pedig megerősítik, hogy a folyamat már a tumor körüli egészséges szövetekben elindul.