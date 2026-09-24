Évtizedekre hazavágná a bolygót a Yellowstone szupervulkán ébredése

A Yellowstone legutóbbi szuperkitörése mintegy 631 ezer évvel ezelőtt történt: a vulkáni hamu akkor a kontinens jelentős részét beborította, a katasztrófa utóhatásait pedig az egész bolygón érezni lehetett. A The Conversation oldalán megjelent – és a ScienceDaily által is szemlézett – cikk friss kutatásokra, valamint a közelmúlt természeti csapásainak tanulságaira építve mutatja be, milyen következményekkel járna ma egy hasonló esemény.

A Yellowstone legutóbbi szuperkitörése mintegy 631 ezer évvel ezelőtt történt

Fotó: ROY RAINFORD / Robert Harding Heritage

Milyen jelek előzhetnék meg a Yellowstone szupervulkánjának kitörését?

A szerzők forgatókönyve szerint a katasztrófát már hetekkel korábban figyelmeztető jelek sora előzné meg. A földrengések egyre közelebb kerülnének a felszínhez, a talaj emelkedése felgyorsulna, a jól ismert gejzírek működése kiszámíthatatlanná válna, miközben ugrásszerűen megnőne a vulkáni gázok kibocsátása.

A valóságban a Yellowstone minden rezdülését szigorúan figyelik:

szeizmométerek,

GPS-állomások,

műholdak,

valamint gáz- és vízminták segítik a szakemberek munkáját.

Bár egy-egy földrengésraj vagy a felszín enyhe emelkedése önmagában még nem utal közelgő kitörésre, ha ezek a figyelmeztető jelek egyszerre és felerősödve jelentkeznének, az már azonnali és komoly riadalomra adna okot.

Forró törmelékárak és magasba lövellő hamu

A feltételezett kitörés első fázisában a mélyből feltörő magma azonnal felszín alatti vizekkel találkozna. Ahogy a víz a hatalmas hő hatására pillanatok alatt gőzzé alakulna, heves robbanások ráznák meg a vidéket, sziklákat, iszapot és gőzt lőve a magasba.

Ezt követően a vulkán 30–50 kilométer magas hamu- és gázoszlopot lövellne a légkörbe. Amikor ez a gigantikus oszlop a saját súlya alatt összeomlana, pusztító piroklaszt-árak indulnának útnak.

A forró gázokból, hamuból és kőzettörmelékből álló, elsöprő erejű vulkáni lavinák több tíz kilométeres körzetben mindent letarolnának.

A hamu távolabb is súlyos károkat okozna

A magaslégköri szelek a finom vulkáni hamut akár több ezer kilométeres távolságba is elrepítenék, és ezzel kontinens nagyságú területet borítanának teljes sötétségbe. A vastagon lerakódó hamuréteg megbénítaná a földi közlekedést, súlya alatt beszakadnának a tetők, a levegőben szálló por pedig teljesen ellehetetlenítené a repülést. Ráadásul a nedves hamu kiválóan vezeti az áramot, így rövidzárlatok sorozata tenné működésképtelenné az elektromos hálózatokat. Áram nélkül leállna a vízellátás, a szennyvízkezelés és a kommunikáció. A fojtogató porfelhő betemetné a termést, megmérgezné a vízforrásokat és a legelőket, belélegzése pedig súlyos egészségügyi krízist okozna.

Mindez ráadásul globális dominóhatást indítana el: az észak-amerikai mezőgazdasági export lenullázódása világszerte drasztikus élelmiszerhiányhoz és az árak elszabadulásához vezetne.

Évekig tartó lehűlés következhetne

A katasztrófa utóhatásai a légkörben is drámai nyomot hagynának: a magasba lökött kén-dioxidból olyan apró szulfátrészecskék képződnének, amelyek pajzsként vernék vissza a napfényt. Ez a réteg éveken át tartó lehűlést okozna. Bár a kutatók modelljei szerint a globális átlaghőmérséklet-csökkenés nagyjából másfél Celsius-foknál megállna, bizonyos régiókban és évszakokban ennél sokkal drasztikusabb lehűlés lenne várható.

A szerzők végkövetkeztetése azért okot ad némi reményre: az emberiség túlélne egy ilyen szuperkitörést.

A megszokott élethez való visszatérés – a mezőgazdaság, az infrastruktúra és az egészségügyi rendszerek újjáépítése – viszont sok munkát igényelne, és hosszú évekig, sőt akár évtizedekig is eltarthatna.