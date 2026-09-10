Nem az öregedés miatt csökken a tesztoszteronszint? Rájöhettek a rejtett okra

A zsigeri zsír a hasüreg mélyén található, és olyan létfontosságú szerveket vesz körül, mint a máj, a gyomor vagy a belek. A Journal of the Endocrine Society című folyóiratban megjelent tanulmányban Karl Friedl és Adam Potter amerikai élettankutatók közel ötezer, 20 és 59 év közötti férfi egészségügyi adatait elemezték. Arra az eredményre jutottak, hogy a tesztoszteronszint csökkenését leginkább a mélyen elhelyezkedő zsírszövet magyarázza, amely tele van tesztoszteronreceptorokkal, így különösen érzékeny a hormonra.

A zsigeri zsír szorosabban összefügghet az alacsony tesztoszteronszinttel, mint az életkor

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A zsigeri zsír többet nyom a latban, mint az életkor

Amikor a kutatók a testzsír eloszlását is figyelembe vették, az életkor már csak mérsékelten befolyásolta az eredményeket. Ezt az összefüggést korábbi kutatások is alátámasztják. Egy 2007-es, 1667 férfi részvételével zajló vizsgálat kimutatta, hogy a testtömegindex 4–5 pontos emelkedése akkora tesztoszteronszint-csökkenést okoz, mint tíz évnyi öregedés. Egy másik, 2013-as kutatás, amelyben 1382 férfit követtek nyomon öt éven át, szintén arra jutott, hogy

az életkorral járó hormoncsökkenés megelőzhető, ha odafigyelünk az egészségünkre, és elkerüljük az elhízást, a depressziót, valamint a dohányzást.

Pusztán a testtömegindex nem mutatja meg a valós állapotot

A testtömegindex és a derékkörfogat önmagában nem ad teljes képet a szervezet állapotáról. Két férfinál hiába mutatnak hasonló értékeket, a tesztoszteronszintjük jelentősen eltérhet. Könnyen előfordulhat, hogy egy fiatal férfi a testtömegindexe alapján az egészséges tartományba esik, miközben a szervezetében sok rejtett zsigeri zsír halmozódott fel. Ezzel szemben egy idősebb, izmos férfinak jóval kevesebb ilyen zsírszövete lehet. Emiatt csupán a korra és a testtömegindexre támaszkodva túlbecsülhetik az alacsony tesztoszteronszint kockázatát.

Hogyan hat a hasi zsír a tesztoszteronra?

A pontos mechanizmus egyelőre nem teljesen tisztázott. Az egyik lehetséges ok, hogy a zsigeri zsír növeli az inzulinrezisztencia esélyét, ami zavart okozhat abban a folyamatban, ahogyan a herék sejtjei a koleszterint tesztoszteronná alakítják.

Ráadásul ez a zsírszövet olyan gyulladásokat is elindíthat a szervezetben, amelyek fokozzák a tesztoszteron ösztradiollá történő átalakulását.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a zsigeri zsírt csökkentő beavatkozások, például az olyan gyógyszerek alkalmazása, mint az Ozempic vagy a Wegovy, közvetlenebbül kezelhetik az alacsony tesztoszteronszint problémáját, mint pusztán a hormonpótlás. A tesztoszteronkezelések megkezdése előtt érdemes alaposan megvizsgálni a páciensek testzsíreloszlását, mert az alacsony hormonszint valódi okainak feltárásához nem elég az életkorra és a testsúlyra hagyatkozni.