Meglepő felfedezést tettek a tudósok: egy fehérje segíthet megfiatalítani az agysejteket

Az agy öregedése során az idegsejtek és az agy védelmét biztosító immunsejtek működése is megváltozik. A New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem kutatói most egy olyan fehérje szerepét vizsgálták, amely segíthet megőrizni az agy egészséges működését. A Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a TIMP2 nevű fehérje pótlása idős egerekben javította az agyi immunsejtek működését, és csökkentette a gyulladással összefüggő elváltozásokat.
Mi történik az agyban az öregedés során?
Az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kialakulásának kockázata az életkor előrehaladtával növekszik. A kutatók azonban még nem ismerik pontosan azokat a biológiai folyamatokat, amelyek miatt ezek a betegségek gyakrabban alakulnak ki idősebb korban.
A folyamatban fontos szerepet játszanak az úgynevezett mikrogliasejtek, amelyek az agy immunrendszerének részét képezik. Ezek a sejtek egyfajta takarító- és védelmi feladatot látnak el: eltávolítják a sejttörmeléket, segítik az idegsejtek megfelelő működését, és reagálnak az agyszövet sérüléseire.
Az öregedéssel azonban a mikrogliasejtek egyre kevésbé képesek ellátni feladataikat. A káros anyagok eltávolítása lelassulhat, miközben fokozódhatnak a gyulladásos folyamatok, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az agy működését.
Egy fehérje segíthet az agy öregedésével járó változások mérséklésében
A kutatók a TIMP2 nevű fehérjét vizsgálták, amelyet korábbi kutatások már összefüggésbe hoztak a fiatal szervezetre jellemző biológiai folyamatokkal.
A tudósok különböző egércsoportokon végeztek kísérleteket. Egyes állatok szervezetéből teljesen hiányzott a TIMP2, másoknál pedig kizárólag bizonyos agysejtekből távolították el a fehérjét.
Az eredmények azt mutatták, hogy a TIMP2 hiányában az agy immunsejtjei az öregedésre jellemző változásokat mutattak.
A sejtek kevésbé hatékonyan távolították el a felhalmozódott törmeléket, és olyan molekuláris elváltozások jelentek meg bennük, amelyek az öregedéssel és a sejtek fokozott stresszállapotával hozhatók összefüggésbe.
A kutatók emellett az agysejtek környezetében a gyulladáshoz kapcsolódó fehérjék magasabb szintjét is kimutatták. Mindez arra utalt, hogy a TIMP2 fontos szerepet játszhat az agy természetes védekezőrendszerének fenntartásában.
Idős egereknél sikerült javítani az agysejtek működését
A kutatás következő szakaszában a tudósok azt vizsgálták, hogy a fehérje pótlásával visszafordíthatók-e az öregedéssel összefüggő változások egyes elemei. Ennek érdekében idős egereknek TIMP2 fehérjét adtak injekció formájában.
A kezelés hatására az agyi immunsejtek hatékonyabban kezdték eltávolítani a sejttörmeléket, miközben csökkent a gyulladásos állapotokra utaló molekuláris jelek jelenléte.
A kísérlet tehát azt mutatta, hogy a fehérje pótlásával az idős agysejtek bizonyos, korábban meggyengült funkciói javíthatók. Joseph M. Castellano, a kutatás egyik vezetője szerint a TIMP2 támogatja az agy immunsejtjeinek egészséges működését, és segíthet megelőzni a káros sejtválaszokat. A szakember arra is rámutatott, hogy a fehérje az idegsejtek közötti kapcsolatok szabályozásában is szerepet játszik. Ezek a kapcsolatok alapvető fontosságúak a tanulás és az emlékezés szempontjából.
Az Alzheimer-kór kezelésében is új lehetőségeket nyithat a felfedezés
A kutatás különösen azért jelentős, mert az agyi immunsejtek működésének romlása számos, időskorban jelentkező idegrendszeri betegséggel kapcsolatba hozható.
A tudósok szerint a TIMP2 és az általa szabályozott biológiai folyamatok vizsgálata hozzájárulhat az agy öregedésének jobb megértéséhez, és hosszabb távon új kezelési lehetőségek kidolgozását is segítheti.
Fontos azonban, hogy a kísérleteket egyelőre kizárólag egereken végezték el. Nem ismert, hogy a fehérje emberben is hasonló hatást váltana-e ki, és az sem bizonyított, hogy alkalmazásával megelőzhető vagy kezelhető lenne az Alzheimer-kór. A kutatók ezért további vizsgálatokat tartanak szükségesnek.
A felfedezés mindenesetre arra utal, hogy az agy öregedésével járó bizonyos sejtszintű változások befolyásolhatók lehetnek. Ez a jövőben új kutatási irányt jelenthet az időskori idegrendszeri betegségek elleni küzdelemben.
A kutatás eredményeiről a ScienceDaily számolt be.