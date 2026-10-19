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agy

Meglepő felfedezést tettek a tudósok: egy fehérje segíthet megfiatalítani az agysejteket

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Az életkor előrehaladtával az agy működése fokozatosan megváltozik, ami növelheti bizonyos idegrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Az agy öregedése azonban nem feltétlenül jár együtt minden sejtfunkció visszafordíthatatlan romlásával: amerikai kutatók egy olyan fehérjét azonosítottak, amely állatkísérletekben segített helyreállítani az idős agyi immunsejtek bizonyos képességeit. A felfedezés az Alzheimer-kór kutatásában is új lehetőségeket nyithat.
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agyöregedésfehérje

Az agy öregedése során az idegsejtek és az agy védelmét biztosító immunsejtek működése is megváltozik. A New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem kutatói most egy olyan fehérje szerepét vizsgálták, amely segíthet megőrizni az agy egészséges működését. A Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a TIMP2 nevű fehérje pótlása idős egerekben javította az agyi immunsejtek működését, és csökkentette a gyulladással összefüggő elváltozásokat.

Az agy öregedése során bekövetkező változások mérséklésében fontos szerepe lehet a TIMP2 fehérjének.
Az agy öregedése során bekövetkező változások mérséklésében fontos szerepe lehet a TIMP2 fehérjének
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Mi történik az agyban az öregedés során?

Az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kialakulásának kockázata az életkor előrehaladtával növekszik. A kutatók azonban még nem ismerik pontosan azokat a biológiai folyamatokat, amelyek miatt ezek a betegségek gyakrabban alakulnak ki idősebb korban.

A folyamatban fontos szerepet játszanak az úgynevezett mikrogliasejtek, amelyek az agy immunrendszerének részét képezik. Ezek a sejtek egyfajta takarító- és védelmi feladatot látnak el: eltávolítják a sejttörmeléket, segítik az idegsejtek megfelelő működését, és reagálnak az agyszövet sérüléseire.

Az öregedéssel azonban a mikrogliasejtek egyre kevésbé képesek ellátni feladataikat. A káros anyagok eltávolítása lelassulhat, miközben fokozódhatnak a gyulladásos folyamatok, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az agy működését.

Egy fehérje segíthet az agy öregedésével járó változások mérséklésében

A kutatók a TIMP2 nevű fehérjét vizsgálták, amelyet korábbi kutatások már összefüggésbe hoztak a fiatal szervezetre jellemző biológiai folyamatokkal.

A tudósok különböző egércsoportokon végeztek kísérleteket. Egyes állatok szervezetéből teljesen hiányzott a TIMP2, másoknál pedig kizárólag bizonyos agysejtekből távolították el a fehérjét.

Az eredmények azt mutatták, hogy a TIMP2 hiányában az agy immunsejtjei az öregedésre jellemző változásokat mutattak.

A sejtek kevésbé hatékonyan távolították el a felhalmozódott törmeléket, és olyan molekuláris elváltozások jelentek meg bennük, amelyek az öregedéssel és a sejtek fokozott stresszállapotával hozhatók összefüggésbe.

A kutatók emellett az agysejtek környezetében a gyulladáshoz kapcsolódó fehérjék magasabb szintjét is kimutatták. Mindez arra utalt, hogy a TIMP2 fontos szerepet játszhat az agy természetes védekezőrendszerének fenntartásában.

Idős egereknél sikerült javítani az agysejtek működését

A kutatás következő szakaszában a tudósok azt vizsgálták, hogy a fehérje pótlásával visszafordíthatók-e az öregedéssel összefüggő változások egyes elemei. Ennek érdekében idős egereknek TIMP2 fehérjét adtak injekció formájában.

A kezelés hatására az agyi immunsejtek hatékonyabban kezdték eltávolítani a sejttörmeléket, miközben csökkent a gyulladásos állapotokra utaló molekuláris jelek jelenléte.

A kísérlet tehát azt mutatta, hogy a fehérje pótlásával az idős agysejtek bizonyos, korábban meggyengült funkciói javíthatók. Joseph M. Castellano, a kutatás egyik vezetője szerint a TIMP2 támogatja az agy immunsejtjeinek egészséges működését, és segíthet megelőzni a káros sejtválaszokat. A szakember arra is rámutatott, hogy a fehérje az idegsejtek közötti kapcsolatok szabályozásában is szerepet játszik. Ezek a kapcsolatok alapvető fontosságúak a tanulás és az emlékezés szempontjából.

Az Alzheimer-kór kezelésében is új lehetőségeket nyithat a felfedezés

A kutatás különösen azért jelentős, mert az agyi immunsejtek működésének romlása számos, időskorban jelentkező idegrendszeri betegséggel kapcsolatba hozható.

A tudósok szerint a TIMP2 és az általa szabályozott biológiai folyamatok vizsgálata hozzájárulhat az agy öregedésének jobb megértéséhez, és hosszabb távon új kezelési lehetőségek kidolgozását is segítheti.

Fontos azonban, hogy a kísérleteket egyelőre kizárólag egereken végezték el. Nem ismert, hogy a fehérje emberben is hasonló hatást váltana-e ki, és az sem bizonyított, hogy alkalmazásával megelőzhető vagy kezelhető lenne az Alzheimer-kór. A kutatók ezért további vizsgálatokat tartanak szükségesnek.

A felfedezés mindenesetre arra utal, hogy az agy öregedésével járó bizonyos sejtszintű változások befolyásolhatók lehetnek. Ez a jövőben új kutatási irányt jelenthet az időskori idegrendszeri betegségek elleni küzdelemben.

A kutatás eredményeiről a ScienceDaily számolt be.

 

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