Meglepő felfedezést tettek a tudósok: egy fehérje segíthet megfiatalítani az agysejteket

Az agy öregedése során az idegsejtek és az agy védelmét biztosító immunsejtek működése is megváltozik. A New York-i Mount Sinai Icahn Orvostudományi Egyetem kutatói most egy olyan fehérje szerepét vizsgálták, amely segíthet megőrizni az agy egészséges működését. A Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a TIMP2 nevű fehérje pótlása idős egerekben javította az agyi immunsejtek működését, és csökkentette a gyulladással összefüggő elváltozásokat.

Az agy öregedése során bekövetkező változások mérséklésében fontos szerepe lehet a TIMP2 fehérjének

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Mi történik az agyban az öregedés során?

Az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kialakulásának kockázata az életkor előrehaladtával növekszik. A kutatók azonban még nem ismerik pontosan azokat a biológiai folyamatokat, amelyek miatt ezek a betegségek gyakrabban alakulnak ki idősebb korban.

A folyamatban fontos szerepet játszanak az úgynevezett mikrogliasejtek, amelyek az agy immunrendszerének részét képezik. Ezek a sejtek egyfajta takarító- és védelmi feladatot látnak el: eltávolítják a sejttörmeléket, segítik az idegsejtek megfelelő működését, és reagálnak az agyszövet sérüléseire.

Az öregedéssel azonban a mikrogliasejtek egyre kevésbé képesek ellátni feladataikat. A káros anyagok eltávolítása lelassulhat, miközben fokozódhatnak a gyulladásos folyamatok, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az agy működését.

Egy fehérje segíthet az agy öregedésével járó változások mérséklésében

A kutatók a TIMP2 nevű fehérjét vizsgálták, amelyet korábbi kutatások már összefüggésbe hoztak a fiatal szervezetre jellemző biológiai folyamatokkal.

A tudósok különböző egércsoportokon végeztek kísérleteket. Egyes állatok szervezetéből teljesen hiányzott a TIMP2, másoknál pedig kizárólag bizonyos agysejtekből távolították el a fehérjét.

Az eredmények azt mutatták, hogy a TIMP2 hiányában az agy immunsejtjei az öregedésre jellemző változásokat mutattak.

A sejtek kevésbé hatékonyan távolították el a felhalmozódott törmeléket, és olyan molekuláris elváltozások jelentek meg bennük, amelyek az öregedéssel és a sejtek fokozott stresszállapotával hozhatók összefüggésbe.