Elkészítették az agy eddig rejtett térképét – 539 különálló régiót fedeztek fel

Az agy szerveződésének eddig kevéssé ismert részleteit tárták fel a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem (EPFL) kutatói, akik elkészítették az egéragy lipidjeinek első részletes, háromdimenziós térképét. A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szakemberek 539, kémiai összetételében elkülönülő régiót azonosítottak, amelyek közül több korábban nem ismert mintázatokat mutatott – számolt be róla a ScienceDaily.
Bár a tudósok régóta vizsgálják az agy sejtjeit, génjeit és fehérjéit, a lipidek pontos eloszlásáról eddig viszonylag kevés információ állt rendelkezésre. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos képalkotó módszerekkel nehéz megkülönböztetni az egyes lipidmolekulákat.
Hétmillió mérésből készült el az agy új térképe
A Giovanni D'Angelo, Luca Fusar Bassini és Gioele La Manno vezette kutatócsoport 11 egérből származó 109 agyszövetmetszetet vizsgált meg, amelyekben összesen 172 különböző lipidet elemeztek.
A kutatók tömegspektrometriás képalkotást alkalmaztak, amelynek során lézer segítségével pontról pontra vizsgálták a szövetmintákat. A módszerrel megállapíthatták, hogy az egyes területeken milyen lipidmolekulák találhatók.
A vizsgálat során mintegy hétmillió mérési adat keletkezett. Ezeket a szakemberek gépi tanulási módszerekkel dolgozták fel, majd háromdimenziós térképpé alakították.
Az eredmények alapján 539, egymástól kémiai összetételében elkülönülő területet azonosítottak, amelyeket lipizónáknak neveztek el. Mindegyik régió sajátos lipidösszetétellel rendelkezik, amely egyfajta kémiai ujjlenyomatként szolgál.
A mintázatok annyira jellegzetesek, hogy a kutatók pusztán egy szövetminta lipidösszetétele alapján is meg tudták állapítani, az agy melyik részéből származik.
A felfedezés azért is jelentős, mert az új térkép olyan kapcsolatokat mutatott ki különböző agyterületek között, amelyeket a korábbi, génaktivitáson alapuló vizsgálatokkal nehéz volt felismerni.
Meglepő különbségeket találtak az agy fehérállományában
A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az agy fehérállományához kapcsolódik. Ez az állomány azokat az idegrostokat tartalmazza, amelyek összekötik egymással a különböző agyterületeket.
A tudósok korábban úgy vélték, hogy a fehérállomány kémiai összetétele viszonylag egységes. Az új térkép azonban azt mutatta, hogy valójában számos, egymástól jól elkülöníthető lipidterületből áll.
Luca Fusar Bassini szerint ez arra utal, hogy az idegrostokat szigetelő mielint előállító sejtek kémiai szempontból jóval változatosabbak, mint azt a genetikai vizsgálatok alapján korábban feltételezték.
A kutatók emellett korábban ismeretlen kémiai határvonalakat azonosítottak az agy-gerincvelői folyadék termelésében részt vevő érfonatban, valamint az agy belső üregeit bélelő szövetekben is.
A terhesség alatt is jelentősen megváltozhat az agy összetétele
A kutatók nemcsak az agy kémiai szerveződését vizsgálták, hanem azt is, hogyan változik a lipidösszetétel a vemhesség során.
A vemhes egereknél számos agyterületen jelentős eltéréseket tapasztaltak. Ezek a változások összességében nagyobb mértékűek voltak, mint a hím és nőstény egerek között általában megfigyelhető különbségek.
Különösen jelentős átalakulásokat észleltek az agykéregben, amely az agy külső rétegét alkotja. Emellett a mielinhüvely egyik fontos összetevőjének, a galaktozil-ceramidnak a mennyisége is jelentősen megnövekedett a fehérállomány nagy részében.
A szakemberek szerint ezek az eredmények arra utalhatnak, hogy a vemhesség során az agy kémiai összetétele alkalmazkodik a szervezet megváltozott igényeihez. A kutatás ugyanakkor egereken készült, ezért az eredményekből nem lehet közvetlen következtetéseket levonni az emberi terhesség alatt bekövetkező változásokra.
Az Alzheimer-kór és a depresszió kutatásában is segíthet a felfedezés
Az új agytérkép hosszabb távon az idegrendszeri betegségek jobb megértéséhez is hozzájárulhat.
A kutatók szerint az agyi lipidek eloszlásának változásai összefüggésbe hozhatók különböző betegségekkel, köztük az Alzheimer-kórral és a depresszióval. Az új atlasz lehetőséget biztosít arra, hogy a szakemberek részletesebben tanulmányozzák ezeket a folyamatokat.
A Lipid Brain Atlas nevű térkép ingyenesen elérhető az interneten, így más kutatócsoportok is felhasználhatják az eredményeket.
Fontos ugyanakkor, hogy a most elkészített térkép egerek agyán alapul, ezért közvetlenül nem alkalmazható az emberi agy vizsgálatára. A kutatók szerint azonban a módszer embereknél is használható lehet, és hozzájárulhat az agy öregedésének, valamint különböző idegrendszeri betegségek kialakulásának pontosabb megértéséhez.
A lipidek olyan zsírszerű molekulák, amelyek nélkülözhetetlenek az agy megfelelő működéséhez. Részt vesznek az idegsejteket körülvevő membránok felépítésében, hozzájárulnak az idegrostokat védő mielinhüvely kialakításához, valamint fontos szerepet játszanak az idegsejtek közötti kommunikációban.