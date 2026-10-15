Elkészítették az agy eddig rejtett térképét – 539 különálló régiót fedeztek fel

Az agy szerveződésének eddig kevéssé ismert részleteit tárták fel a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem (EPFL) kutatói, akik elkészítették az egéragy lipidjeinek első részletes, háromdimenziós térképét. A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szakemberek 539, kémiai összetételében elkülönülő régiót azonosítottak, amelyek közül több korábban nem ismert mintázatokat mutatott – számolt be róla a ScienceDaily.

Az agy lipidjeinek vizsgálata korábban ismeretlen kémiai mintázatokat tárt fel

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Bár a tudósok régóta vizsgálják az agy sejtjeit, génjeit és fehérjéit, a lipidek pontos eloszlásáról eddig viszonylag kevés információ állt rendelkezésre. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos képalkotó módszerekkel nehéz megkülönböztetni az egyes lipidmolekulákat.

Hétmillió mérésből készült el az agy új térképe

A Giovanni D'Angelo, Luca Fusar Bassini és Gioele La Manno vezette kutatócsoport 11 egérből származó 109 agyszövetmetszetet vizsgált meg, amelyekben összesen 172 különböző lipidet elemeztek.

A kutatók tömegspektrometriás képalkotást alkalmaztak, amelynek során lézer segítségével pontról pontra vizsgálták a szövetmintákat. A módszerrel megállapíthatták, hogy az egyes területeken milyen lipidmolekulák találhatók.

A vizsgálat során mintegy hétmillió mérési adat keletkezett. Ezeket a szakemberek gépi tanulási módszerekkel dolgozták fel, majd háromdimenziós térképpé alakították.

Az eredmények alapján 539, egymástól kémiai összetételében elkülönülő területet azonosítottak, amelyeket lipizónáknak neveztek el. Mindegyik régió sajátos lipidösszetétellel rendelkezik, amely egyfajta kémiai ujjlenyomatként szolgál.

A mintázatok annyira jellegzetesek, hogy a kutatók pusztán egy szövetminta lipidösszetétele alapján is meg tudták állapítani, az agy melyik részéből származik.

A felfedezés azért is jelentős, mert az új térkép olyan kapcsolatokat mutatott ki különböző agyterületek között, amelyeket a korábbi, génaktivitáson alapuló vizsgálatokkal nehéz volt felismerni.

Meglepő különbségeket találtak az agy fehérállományában A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az agy fehérállományához kapcsolódik. Ez az állomány azokat az idegrostokat tartalmazza, amelyek összekötik egymással a különböző agyterületeket. A tudósok korábban úgy vélték, hogy a fehérállomány kémiai összetétele viszonylag egységes. Az új térkép azonban azt mutatta, hogy valójában számos, egymástól jól elkülöníthető lipidterületből áll. Luca Fusar Bassini szerint ez arra utal, hogy az idegrostokat szigetelő mielint előállító sejtek kémiai szempontból jóval változatosabbak, mint azt a genetikai vizsgálatok alapján korábban feltételezték. A kutatók emellett korábban ismeretlen kémiai határvonalakat azonosítottak az agy-gerincvelői folyadék termelésében részt vevő érfonatban, valamint az agy belső üregeit bélelő szövetekben is.

A terhesség alatt is jelentősen megváltozhat az agy összetétele

A kutatók nemcsak az agy kémiai szerveződését vizsgálták, hanem azt is, hogyan változik a lipidösszetétel a vemhesség során.